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民進黨對九合一樂觀「把提名當政治分贓」　地方基層曝敗選觀察

▲總統蔡英文於陳時中選前之夜。（資料照／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／綜合報導

民進黨九合一大選慘敗，黨內檢討聲音四起。綠營成功連任新北市議員的林秉宥分析，整體真正的關鍵是，民進黨提出的主要論述，沒辦法說服基層民眾，其中一個可能最不能談的因素，就是黨內有人對於本次大選情勢樂觀，而提早把這場選戰提名作為政治分贓，忘記了2018年選舉時認知作戰的教訓。

林秉宥指出，民進黨候選人在議員選舉有所斬獲，表示民眾沒有痛恨民進黨，但是回到縣市首長、政黨對決的狀態下，結論就是民眾也沒有要支持民進黨，如今把敗選歸咎於單一因素，都只是彼此推卸責任，最主要的問題是民進黨提出的主要論述沒辦法說服基層民眾。

林秉宥說，民進黨在這回選戰把防疫成果及前瞻基礎建設對地方建設的挹注為主體，但疫情方面，實際上中小企業、餐飲服務業受創至深，至今尚未恢復元氣，目前又未能找到新的火車頭，因為疫情暫時壓制住的不滿，也會隨著解封慢慢釋放出來，一再強調防疫的成果，反而適得其反，「我在新莊街頭看到掛著高端疫苗封存三十年的布條，我雖嗤之以鼻，但更多的是無力感，因為從結果論來看，我相信一定有民眾買單。」

林秉宥也提到，護國神山締造台灣經濟奇蹟一直是話題，但不管台積電跌得多慘，他一張都買不起，跟他一樣的人就是一般的大眾，護國神山對世界的重要性、對台灣的意義，就跟台積電的股價對於他的經濟能力一樣，八竿子打不著。能到台積電上班領取令人稱羨薪資的，在他能接觸到的選民中是鳳毛鱗角，實際上也是如此，不斷強調護國神山的強大與意義重大，又能夠吸引到誰？

針對兩岸關係，林秉宥表示，國防部的表現完全無法說服民眾，「舉例來說，其後備動員教育訓練就是一坨屎，強化版本就是兩倍的屎，還是屎，而且還是要民眾吞兩倍的大便，民眾怎麼會覺得民進黨有本事抗中保台？」到現在國防部長不放棄刺槍術，相較之下民間訓練的射手一星期射擊的子彈量很可能超過一般部隊士兵整個服役期間的射擊量，即便國軍有很少數優秀精銳的單位，但是大部分服義務的經驗就是，造假與虛度光陰，在沒有改變這樣的印象前,甚至是在這種文化的象徵性人物手上要推動延長兵役，嗚呼哀哉。

至於被點名為「戰犯」的側翼，林秉宥認為，他們的意義就是本土論述的奇兵，本黨的論述與發生才是正規部隊，很多批判都說這些側翼失控爆走，但正規部隊在哪裡？就是因為薄弱、無力的正規部隊無法架構出能說服社會大眾的主旋律，反而是這些側翼主動創造更多元具體的內容，形成喧賓奪主的存在感，卻因此給敗選背黑鍋，這是本末倒置。

「最後我要談的是可能最不能談，然後我會成為眾矢之的的內容，就是對於本次大選情勢樂觀，而提早把這場選戰提名作為政治分贓的某些高人」，林秉宥說，經歷2018過後，2020勝選似乎讓很多人忘記了2018的教訓，他與很多夥伴基於2018經驗而開始研究的各種問題，研究是研究出個頭緒了，但是這些問題顯然沒有得到解決，像是反滲透法的不切實際、代理人法沒有得到支持，四年過去了，實際上除了研究成果之外，具體處理中國滲透與認知作戰的作為，在他的角度來看幾乎是沒有。

林秉宥說，很多人分析敗選時常常提到認知戰假訊息的影響，但這些狀況都是已經研究過也確認的事情，問題是在於沒有具體的解決方案，這些問題並未被解決，且樂觀的認為2022不至於慘敗，「我認為對於本次大選樂觀的前提本身就是錯誤的，錯誤認知戰場環境的將軍，又怎麼可能帶領部隊打贏戰爭？」

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關鍵字：

陳時中2022九合一大選民進黨

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