王世堅轟民進黨「好好鱉殺到屎流」　再嗆蘇貞昌：錯的是人民嗎？

▲民進黨台北市議員王世堅。（圖／記者蘇晏男攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨九合一大選僅拿下5席，執政版圖退回北港溪以南，面對慘敗，黨內檢討聲音四起，台北市議員王世堅感嘆，中央是綠營完全執政，但選舉卻是「贏面棋走到輸掉，好好鱉殺到屎流」，而總統蔡英文都已請辭黨主席，蘇貞昌卻還坐在行政院長的位子，「他是覺得他沒錯幹嘛走？都輸到這個程度，你說你沒錯，那錯的是人民嗎？」

王世堅在《年代向錢看》指出，其實選舉一開始就有問題，如果兩位以上想要參選，那就採初選方式決定就對了，它的傷害跟徵召之類的比起來最小，還更能促進團結，因為輸的人堅持要出來，社會還有黨將會抵制他，黨內以為說獨斷、獨裁的去指定最沒有紛爭，錯了，因為這會埋下不團結的火種。

王世堅也表示，基於責任政治，蔡英文選擇請辭黨主席，蘇貞昌不能說口頭辭了，但被慰留，所以不走，「難道他現在真的賴皮？或他覺得他沒錯幹嘛走，輸到這個程度，你說你沒錯，那錯的是人民嗎？」支持者當天多難過，幾十年來出人出力幫忙民進黨，最後還是被怪罪，這樣說不過去，蘇貞昌如果現在走會走得很漂亮，如果讓社會逼走，那就很難看了。

王世堅更向蔡英文喊話，身為總統要想的是歷史定位，而後續任期一年半，權力沒有好好運用，交接出去，那是台灣的悲哀，黨內權力要下放給對的人，像是副總統賴清德是下屆總統適合人選，以這樣來考量，新任黨主席如果自然產生，他就會聽全民、聽黨的聲音，幫助賴清德投入大選，而不會設限給他太多小鞋子穿。