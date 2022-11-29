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微型電動二輪車　上路須掛牌+投保強制險

▲「微型電動二輪車」(原電動自行車) 將自11月30日起實施新制，新購車輛均需掛牌，並投保強制汽車責任險才能上路，若違反相關規定將予以開罰。（圖／記者林悅翻攝）

▲「微型電動二輪車」(原電動自行車) 將自11月30日起實施新制，新購車輛均需掛牌，並投保強制汽車責任險才能上路，若違反相關規定將予以開罰。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

「微型電動二輪車」(原電動自行車) 將自11月30日起實施新制，新購車輛均需掛牌，並投保強制汽車責任險才能上路，若違反相關規定將予以開罰，台南市交通局表示，11月29日前已購買的舊車則有2年緩衝期申請掛牌作業，至2023年底舊車申請掛牌，可免收450元的牌照及行照規費。

交通局局長王銘德表示，騎乘微型電動二輪車須年滿14歲、戴合格安全帽、不得載人、不得超速（時速25公里以下）、不可酒駕，11月30日起的新購車輛若未依規定領用牌照行駛，將處車輛所有人新台幣1200至3600元罰鍰並禁止行駛；如擅自改裝電子控制裝置，將處車輛所有人新台幣1800至5400元罰鍰；如未依規定戴安全帽者，處駕駛人新台幣300元罰鍰。

交通局表示，舊車申請掛牌作業時，須準備身分證明文件、新領牌照登記書、來歷證明、統一發票、強制汽車責任保險證及印章，如車輛來歷證明已遺失，可以由原製造商、進口商、相關產業公會出具證明文件，統一發票若遺失，得由原車主以切結方式辦理。

交通局表示，交通部為鼓勵現行的微型電動二輪車可儘早掛牌納管，自11月30日起至2023年底提早掛牌將免收450元牌照和行照規費，呼籲民眾儘早至監理站申請掛牌。

另監理站為服務使用中微型電動二輪車，將與經銷商、移工仲介公司、工業區、區公所、里民活動中心等單位合作，辦理「到點服務」，提供實車查核掛牌作業。若有領牌相關問題或申請到點服務，可逕洽監理服務網微型電動二輪車專區(https://www.mvdis.gov.tw/)或各監理站(新營監理站06-6352845、麻豆監理站06-5723181、台南監理站06-2696678)。

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