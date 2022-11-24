微電車掛牌懶人包這邊看！45萬舊車免繳450元規費　「限定13個月」

▲微型電動二輪車新車申領牌照懶人包。（圖／公路總局）

記者李姿慧／台北報導

微型電動二輪車11月30日起強制掛牌納管，新車申領牌照、行照需收取規費450元，未掛牌罰1200到3600元，現行已上路45萬輛舊車則有2年緩衝期，11月30日起至明年底前提早掛牌免繳450元牌照和行照規費，免費期13個月，公路總局也公布新、舊車掛牌懶人包提供民眾查詢。

公路總局表示，為鼓勵45萬輛已使用中微型電動二輪車(簡稱微電車)提早掛牌納管，將自11月30日起至明年底前免徵450元牌照和行照規費，免費期間13個月。

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▲微型電動二輪車舊車申領牌照懶人包。（圖／公路總局）

公路總局指出，鑑於微型電動二輪車掛牌納管和投保強制險是很重要的交通安全政策，為讓已上路使用中的微型電動二輪車能儘早申請掛牌，凡是自111年11月30日起至112年12月31日止，使用中微型電動二輪車完成申請掛牌的車主，免收450元的牌照和行照規費，等同掛牌免費，鼓勵車主要把握時間投保強制險及完成掛牌納管先領先贏。

公路總局提醒，微型電動二輪車自111年11月30日起掛牌納管登記，已於「監理服務網」建置「微型電動二輪車專區」提供掛牌納管登記問答集、懶人包等相關資訊，歡迎上網查詢；最重要的是要記得在明年底前完成掛牌納管，才能享有免費掛牌的福利。