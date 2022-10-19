微型電動二輪下月上路...須掛牌加保　警方5種外語向移工宣導

▲▼電動二輪外勞車不再在街上逛飆，下月起必須上路須掛牌加保。（圖／警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

大街小巷上經常看見外籍移工騎著微型電動二輪車(原稱電動自行車)橫衝直撞，不但不用考照、不用掛牌、改裝常超過速限，萬一發生刑案，根本無從找人。台中警方表示，11月30日起將嚴格執法，全部都修改罰則，買微型電動二輪車，限14歲以上、必須掛牌、不得改裝、也要強制保險，警方特別到雇用移工人數多的工廠，以5種語言宣導，呼籲外籍移工遵守法令，別跟荷包過不去。

目前在街上行駛的微型電動二輪車，由於不用考照，也不用掛牌，是來台移工的最愛，移工買了之後，私下花錢請機車行改裝，包括燈光、喇叭、車體等，連車速也加倍，微型二輪車時速只有25公里，但幾乎改裝後，車速都高達7、80公里。

此外，沒有車牌也讓酒駕或是涉及刑案的移工，消遙法外，讓警方無法以車追人，如今這些弊端都將獲得解決。

交通大隊表示，國人或移工買微型電動二輪車之後，還是不用考照，年齡依然14歲以上，但要掛牌，車主要留下個資，投保第三責任險，否則依法開罰，未掛牌者，罰1200元以上、3600元以下，若是先前已經買了二輪車，則有2年的緩衝期，限速25公里，如果超速，開罰900元以上、1800元以下，若是車體改裝，罰1800元以上、5400元以下，未戴安全帽，罰300元。

台中警六分局日前前往轄區外籍移工人數較多的公司、工廠及小吃部等移工聚集場所宣導，並發送中、英、泰、越南、印尼等5國語言宣傳單，加強宣導微型電動二輪車即將掛牌納管及警方針對治、交安執法作為，呼籲移工守法。