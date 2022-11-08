微型電動二輪車11／30起掛牌上路　依機慢車交通法規管理

▲▼花蓮鳳林警方前往社區活動中心、部落聚會場所宣導新車自11月30日起需掛牌才能上路。（圖／鳳林警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「電動自行車」更名為「微型電動二輪車」指經型式審驗合格，以電力為主，最大行駛速率在每小時25公里以下，且車重不含電池在40公斤以下或車重含電池在60公斤以下之二輪車輛，應經檢測及型式審驗合格，並登記、領用、懸掛牌照後，始得行駛道路。

為因應新法新制度上路，鳳林警分局各分駐（派出）所持續前往社區活動中心、部落聚會場所等處所，宣導新車自11月30日起需掛牌才能上路，雖然駕駛微型電動二輪車無須考領駕駛執照，仍要注意年滿14歲以上才能騎乘，且騎乘時比照機慢車須配戴安全帽及遵守交通法規等。

除此外，鳳林警分局更加強買賣、維修商家橫向聯繫，提醒商家不得協助民眾為非法改造，尤其最常見的解除時速限制、車體結構變更，都可能衍生後續的交通危害，並提供法令文宣請商家協助張貼，讓前來購車、維修的民眾能有所參考。

鳳林分局長簡龍宏表示，分局將持續利用各種聚會活動，加強宣導法令須知，強化民眾對微型電動二輪車及道路交通安全法規的了解，並與微型電動二輪車買賣、維修商家保持良好橫向聯繫，從源頭開始把關，讓每一台微型電動二輪車都符合相關法律規範，以維護駕駛人使用安全，減少交通事故發生。

