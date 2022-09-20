國慶煙火試放3分鐘湧入千人搶看　當天30分鐘焰火秀搭水舞

▲國慶焰火故宮南院旁試放。（圖／嘉義縣政府提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

2022國慶焰火今天（20日）晚間7點30分於故宮南院院區外西側進行試放，近千名民眾先睹為快，從圍觀人潮及攝影機腳架數量可看出鄉親對今年國慶焰火非常期待，甚至有不少攝影者從外縣市遠道而來，提前卡位搶拍最好視角。國慶籌備委員會秘書長陳宗彥與縣長翁章梁等人也到場欣賞煙火試放，可預期10月10日正式的焰火秀，故宮南院周邊將湧入大批人潮！

▲陳宗彥與縣長翁章梁等人也到場欣賞煙火試放。



陳宗彥說，慶籌會與嘉義縣政府、故宮南院在國慶前進行焰火試放，同時讓嘉義縣民知道10月10日晚上將在故宮南院舉辦國慶焰火，有別過去的國慶焰火，此次結合水舞、無人機展演，通力合作結合幾個單位一起努力。

陳宗彥期許，希望在疫情後首度的國慶日，能在焰火上有不一樣的呈現，將台灣在國際上的努力呈現給國人，也呈現給世界各地對台灣友好的國家，展現台灣堅強的實力！

翁章梁表示，今天的焰火只是試放，但卻令人非常驚艷！透過今晚的試放也進一步確認無人機與國慶焰火的搭配是否適當，包括交管、測試人群動向，對嘉義縣來說都是非常好的經驗，期待國慶日當天能完美呈現。

國慶日當天焰火晚會表演時間45分鐘，其中焰火施放長達30分鐘，除搭配絕美炫麗的水舞光雕，無人機展演還能看到嘉義阿里山雲海閃耀台灣、綻放全世界！

文觀局提醒，為確保當天國家盛事能夠順利進行，避免民眾操作無人機不當墜落，且影響國慶焰火整體展演活動進行，現場嚴禁空拍機飛行拍攝，民眾均不得使用空拍機拍攝，若有違反，將運用空拍機攔截器干擾飛行，請民眾務必遵守當天活動規範，讓今年的國慶焰火能展現最完美的一面給國人！

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