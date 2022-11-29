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蘇納克：英中關係的黃金時代結束　用經濟改變中國政治「太天真」

▲▼英國首相蘇納克（Rishi Sunak）。（圖／路透）

▲英國首相蘇納克（Rishi Sunak）宣布將「改變」對中國的政策立場。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

英相蘇納克（Rishi Sunak）28日在倫敦市長晚宴上表示，英國與中國關係間所謂的「黃金時代」（golden era）已經結束，過去10年以深化經濟聯繫改變中國政治的想法過於「天真」，現在英國將改變對中立場，面對競爭對手要用更強健的實用主義來取代一廂情願。此前，BBC記者在上海示威現場遭中國警方毆打逮捕。

英國廣播公司（BBC）記者勞倫斯（Ed Lawrence）27日在上海烏魯木齊中路報導「白紙革命」，卻遭中國警方拳打腳踢並逮捕上銬，被拘數小時後才釋放。據BBC報導，英國首相蘇納克28日在倫敦市政廳舉行的市長晚宴上，發表了他第一次的外交政策演說，他對台下的商界領袖和外交政策專家表示，面對抗議運動，中國「選擇進一步鎮壓，包含襲擊一名BBC記者」。

蘇納克表示，「我們意識到，中國對我們的價值觀和利益構成系統性的挑戰，隨著中國走向更強的威權主義，這樣的挑戰將變得更加嚴峻。」他補充，英中關係的「黃金時代」已經結束，過去認為與西方進行更多經濟貿易會讓中國進行政治改革的「天真想法」也結束了。

▲▼英國新首相蘇納克（Rishi Sunak）提到能夠領導執政黨保守黨、回饋英國這個帶給他許多的國家，他感到既謙卑又榮幸。（圖／路透）

▲蘇納克也同時強調，不能忽略中國在國際事務上的重要性。（圖／路透）

報導指出，蘇納克提及的「黃金時代」一詞與2010年上任的前英國首相卡麥隆（David Cameron）執政時期有關，當時英國主張與中國進行更緊密的經濟聯繫，但自此之後倫敦和北京的關係逐漸惡化。

蘇納克強調，不能單純地忽視中國在氣候變遷、經濟穩定等國際事務中的重要性，英國將與美、加、澳、日等盟友合作，透過外交與協商，應對日益激烈的競爭，「這意味著我們將以強健的實用主義（robust pragmatism）和競爭對手對抗，而不是用浮華的詞藻。」

不過，支持更強硬路線的後座議員之一、前保守黨領袖伊恩•鄧肯•史密斯（Iain Duncan Smith）撰文批評，中國已經成為英國與盟友的明顯且現實性的威脅，質疑蘇納克口中的「強健的實用主義」聽起來越來越像「綏靖主義」（Appeasement，又稱姑息主義）。

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