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大陸 大陸焦點 特派現場

BBC記者採訪白紙革命遭「逮捕毆打」　陸外交部：他沒表明身分

▲▼大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）

▲大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

烏魯木齊大火燒出民怨，大陸多地爆發反封控「白紙革命」，引發國際媒體關注，27日，英國廣播公司（BBC）記者勞倫斯（Edward Lawrence）在上海報導期間遭公安逮捕、毆打。對此，大陸外交部28日回應，涉事記者在執法人員行動時未表明身分。外交部還表示，BBC聲明與事實不符。

大陸外交部新聞發言人趙立堅在例行記者會上表示，BBC的聲明與事實不符。他指出，涉事記者當時未有表明記者身分，未有主動出示外國記者證，當時執法人員正勸現場人士離開，涉事記者拒不配合，才被帶離現場。

對於抗議活動目前在中國大陸遍地開花，他也稱，「在社交媒體上，有一些別有用心的勢力，將這次火災同當地的抗疫政策相聯繫，烏魯木齊市政府已經召開有關的記者會闡明事實真相，駁斥了有關造謠和抹黑，關於你提到的有關人士對在生活在中國的安全表示關切，我想這就毫無必要了吧，絕大多數人生活在中國是安全的，中國一貫根據動態清零的總方針，根據現實的情況作出調整，有了全體中國人民的配合和支持，中國的抗疫一定會成功。」

BBC在28日發表聲明指，旗下特派記者在上海採訪被捕時遭警員拳打腳踢，被拘押數小時後才獲釋，公司極為關注事件。BBC強調，中方官員稱逮捕勞倫斯是為免他感染新型冠狀病毒肺炎的理由不可信。

勞倫斯同日轉發聲明表示，至少有1名現場人士在試圖制止警察毆打他之後被捕。

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