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社會 社會焦點 保障人權

天雨路滑！金門女健行踩空扭傷腳踝　消防局派7人將她扛上救護車

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

金門縣消防局於今(29)日上午9時1分，接獲一名林姓女子打電話求援，表示「我獨自一人在太武山蔡厝古道百二階附近，不小心打滑跌落草叢，無法行走，需要救援」。消防局立即組成7人救援小組前往救援，抵達現場後，發現林女因踩空跌倒，導致右腳踝扭傷無法行走，消防人員先是以攙扶及雙人搬運方式，將傷者搬運至蔡厝古道百二階附近平台，再由金沙91救護車將傷者送往金門醫院救治。

▲▼金門一名林姓女子在古道健行時不甚扭傷右腳，經消防人員以攙扶和搬運方式到百二街附近平台送醫。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門一名林姓女子在古道健行時不小心扭傷右腳，消防人員獲報到場救援，以攙扶和搬運方式將女子運到百二街附近平台，坐救護車送醫。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

林女於今天上午8時左右，臨時起意單獨一人前往太武山蔡厝古道登山，由蔡厝古道登山口進入，於行經百二階往上約100公尺處時，因近日下雨石頭濕滑，不慎踩空滑落，倒在一旁的草叢，因發現自己腳踝扭傷無法行走，連忙打119求救。

▲▼金門一名林姓女子在古道健行時不甚扭傷右腳，經消防人員以攙扶和搬運方式到百二街附近平台送醫。（圖／記者林名揚翻攝）

消防局獲報後，由屏東入口處驅車直接前往百二階平台停車場，於9時26分救災人員抵達現場集結，攜帶救護包、3合1氧氣包、抽吸式護木、長背板、頸圈及SKED(捲筒式擔架)等救護救援裝備，徒步上山，並於9時35分找到年約49歲的林女，經救護人員初步評估傷者意識清醒、呼吸及脈搏均正常，再快速檢視林女全身後，發現她僅右腳扭傷，給予軟式護木固定後，以攙扶及雙人搬運方式將傷者搬運至平台，再由金沙91救護車將傷者送往金門醫院救治。

▲▼金門一名林姓女子在古道健行時不甚扭傷右腳，經消防人員以攙扶和搬運方式到百二街附近平台送醫。（圖／記者林名揚翻攝）

消防局第二大隊大隊長陳國瑋表示，本案受傷民眾隻身前往攀爬古道，且僅穿一般球鞋，且近日因連續下雨導致石頭容易打滑，呼籲民眾爬山時應穿合適之登山鞋，可避免打滑受傷情事發生，另也應結伴同行，若不幸有受傷或受困事件發生可協助通報，並引導消防人員迅速到達正確位置，快速實施救援，以確保民眾生命安全。

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