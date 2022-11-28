BBC記者採訪上海示威　當街遭警方「逮捕毆打」！群眾高喊：放人

▲ 勞倫斯在上海街頭被警察逮捕。（圖／翻攝自推特）

記者陳宛貞／綜合外電報導

中國新疆烏魯木齊24日發生大火，釀成19人傷亡，被質疑是封控延誤救援導致，各地都有憤怒的民眾上街抗議。英國廣播公司（BBC）一名記者27日在上海街頭報導示威活動，竟遭中國警方逮捕上銬，遭到拳打腳踢，被拘數小時後才釋放。逮捕他的警察事後聲稱，這是為了防止他被傳染新冠。

綜合《衛報》、《每日郵報》報導，上海市民27日因不滿封控，聚集烏魯木齊中路抗議，BBC記者勞倫斯（Ed Lawrence）就在現場採訪，未料竟當眾遭中國警方上銬逮捕，被拘留的數小時間還遭到暴力對待。

This one shows that the journalist being arrested by the Shanghai police while telling his friend to “ Call the consulate now” pic.twitter.com/1PAeOFNTyx — Shanghaishanghai (@Shanghaishang10) November 27, 2022

社群媒體上流傳的影片可見，穿著紅黑格子襯衫的勞倫斯雙手被銬在身後，兩旁還有警察架住，被拖走時一度回頭對著友人大喊，「快打電話給領事館！」另一段影片中至少4名穿著螢光背心的警察將他壓在地上，雙方一陣拉扯後將他強行帶走，還可聽見圍觀群眾高喊著，「放人！放人！」

BBC Statement on Ed Lawrence pic.twitter.com/wedDetCtpF — BBC News Press Team (@BBCNewsPR) November 27, 2022

BBC發表聲明證實，他們高度關注勞倫斯的遭遇，「他在報導上海抗議活動時被捕並上銬，被拘數小時後才獲釋，期間被警察拳打腳踢，而這發生在他以一名持證記者身分工作期間。」

聲明進一步指出，「除了後來釋放他的官員聲稱，逮捕他是為他好，以防他在人群中感染新冠以外，我們未得到中國當局任何官方解釋或道歉。」

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