　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

加入黨團下一步！黃捷鬆口「不排斥加入民進黨」　可能時間點曝

記者賴文萱／高雄報導

高雄市議員黃捷成功連任，在鳳山區獲得第一高票共2萬7744票，也是高雄市議員第一高票。由於新一屆議會藍綠均未取得過半席次，她昨日宣布將加入高雄市議會民進黨團運作，今被問及下一步是否會加入民進黨？黃捷鬆口說：「意願上不排斥，不過，現階段要先完成謝票工作，接下來也要趕快先重新恢復地方服務跟市政工作。」

▲▼高雄市議員黃捷。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄市議員黃捷鬆口，不排斥加入民進黨。（圖／記者賴文萱翻攝）

黃捷今天指出，過去4年她在議會沒加入黨團，有感受到自己在推動一些進步法案時，確實比較孤軍難行，這次新的任期將加入民進黨團運作，跟過去本來就有合作的夥伴一起努力，希望接下來團結更有力量，讓推動法案時更可以成行。她也期望這次議長選舉泛綠有機會可以過半，這樣在議會能更好做事。

外界關心下一步是否將加入民進黨？黃捷鬆口：「雖然這部分還沒討論到，但意願上不排斥，因為過去在議會、地方上，都是跟本土進步的夥伴一起努力，只是程序上會是什麼時候加入，時機還沒討論到。」

▲▼ 。（圖／Facebook／黃捷）

▲黃捷鞠躬表達感謝。（圖／Facebook／黃捷）

她強調，現階段工作是要好好完成謝票，因為她這次可以獲得高雄第一高票很難得、也很不容易，謝票工作一定要做好做足，好好感謝選民的支持，這個工作會先完成。接下來，也將開始重新安排會勘，因為地方服務工作跟市政工作是最重要的，不可以忘記自己的本分，會盡快重新恢復軌道，趕快把針對民眾的需求進行服務。

高雄市議會將在12/25舉行議長、副議長選舉，被問到入黨時間點會在選舉前或後？黃捷說，還沒討論到，但現在有太多事情要做，包含謝票要先完成，這些都不是那麼迫切的事情，她是民眾選出來的，一定要以民眾為優先，入黨的事都還沒跟黨部或黨團詳細討論。

▼黃捷向支持者表達感謝。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼黃捷橫掃2.7萬票，抵達競總向支持者表達感謝。（圖／記者許宥孺翻攝）

對於黃捷可能加入民進黨一事，高雄市長陳其邁今天表示，覺得黃非常優秀，歡迎！但也強調是他個人，他不代表黨主席。

另外，針對議長、副議長選舉，陳其邁說，這個要黨團去協商協調，第一個是民進黨要有人選，第二個就是說在政黨之間要怎麼合作，怎麼能夠在議會維持一個穩定的運作，這個是非常重要。他強調，站在市府的立場就是尊重，畢竟未來是要跟議會合作。

►萬元有找！沖繩自由行4天3夜太划算　衝一波爽爽玩

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
深田詠美「狂摸他敏感帶」F胸上下蹭！老婆坐旁邊…反應全被拍
央視狂刪世足畫面！　球迷「沒戴口罩歡呼」秒變「場內空景」
幕後／蔡英文便當會檢討　陳時中曝真實心聲
柯文哲卸任後12／26回台大醫院！　院長曝職務安排
成魔之路曝！「足控」被拒交往　玩偶抱枕遮眼...勒斃馬國女大
新北市再增1處「區間測速」　16處科技執法12／1正式啟動
黃捷鬆口「不排斥加入民進黨」　可能時間點曝
台東跨年晚會陣容曝光！　3大男神都在這
神預測！花200元猜中「2場賽事」　彩迷抱走112萬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

翁達瑞轟「電梯裡放屁的人」　點名高嘉瑜、王世堅就是敗選元兇

國民黨奪北基桃「沒高興1分鐘」　朱立倫坦言：沒人看到我有笑過

網傳屏東開票「投票數38萬變43萬」　警：內容不實恐已違法

外媒稱美對台軍售因烏俄戰爭延宕　國防部：皆按程序進行

北市立委補選嗆「別亂點鴛鴦譜」　朱立倫：選的人必須戶籍在選區內

幕後／蔡英文便當會　陳時中：防疫未完就選舉「支持者感受遭背棄」

游錫堃響應白紙革命喊「為民眾死傷擔憂」　籲陸方推動改革開放

加入黨團下一步！黃捷鬆口「不排斥加入民進黨」　可能時間點曝

傳提前12／1正式公告兵役延長計畫？　國防部曝研議進度

嘉義市長12／18選舉號次抽籤出爐　黃敏惠1號...李俊俋抽中2號

吳宗憲見孫子超音波：GG好大！　虧汪小菲隔空開戰「比綜藝好看」

晴天霹靂！聽今天要洗澡　小白狗愣瞪眼「玩具掉了」

上海示威市民槓警對峙　北京大學生也掀抗議潮

橘貓一躺涼墊「整組癱軟」　瞪大眼翻肚解鎖新睡姿

戲精女友演被外星人綁架　淡定男友憋笑看她搞怪！

最怕看醫生！阿公喊「過來～」乖毛孩勇敢走進診間...原因感人

黑道盯場、女優生活複雜 導演揭台灣AV產業祕辛！

軟Q汪花式下腰舔阿公下巴 浮誇撒嬌媽傻：我才是主人

向尪誇口「只是去看看」 她爆買3大袋精品友傻眼

下車粗心忘記拉手煞車　愛車直衝魚池駕駛呆看

翁達瑞轟「電梯裡放屁的人」　點名高嘉瑜、王世堅就是敗選元兇

國民黨奪北基桃「沒高興1分鐘」　朱立倫坦言：沒人看到我有笑過

網傳屏東開票「投票數38萬變43萬」　警：內容不實恐已違法

外媒稱美對台軍售因烏俄戰爭延宕　國防部：皆按程序進行

北市立委補選嗆「別亂點鴛鴦譜」　朱立倫：選的人必須戶籍在選區內

幕後／蔡英文便當會　陳時中：防疫未完就選舉「支持者感受遭背棄」

游錫堃響應白紙革命喊「為民眾死傷擔憂」　籲陸方推動改革開放

加入黨團下一步！黃捷鬆口「不排斥加入民進黨」　可能時間點曝

傳提前12／1正式公告兵役延長計畫？　國防部曝研議進度

嘉義市長12／18選舉號次抽籤出爐　黃敏惠1號...李俊俋抽中2號

家家宣布生日開唱　揪歌迷同歡曝兒時夢想！

35歲以上演學生無違和的6位韓星！《財閥家》宋仲基、李準基像吃防腐劑

山老鼠猖獗　南投林管處明年1月公開招考2名森林護管員

返鄉投票傳憾事！彰化2歲童跌落魚塭　昏迷3天...靠呼吸器維生

翁達瑞轟「電梯裡放屁的人」　點名高嘉瑜、王世堅就是敗選元兇

南韓「男神」曹圭成2頭槌驚艷全球　爆有歐洲球隊來挖角了！

時隔4月！美艦再駛入南海　解放軍：跟蹤監視警告驅離

速水茂虎道自豪廚藝全都100分　解封奔台旅遊指定去台東

球探來電了！韓國男神曹圭成吸引歐聯球隊關注

陸國務院下午3點召開記者會！外傳將放寬防疫　帶動港股大反彈

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

政治熱門新聞

高嘉瑜語出驚人：我很快會死在這個戰場上！

宣布退選仍當選！花蓮富里鄉長當選人發聲了

王浩宇點名「郭正亮要先處理」

牙醫史書華問「側翼定義」高嘉瑜回擊被讚翻

深綠也倒戈？醫吐出3年前秘密：被側翼狂出征

屏東「只唱票不亮票」　選委會回應了

館長嗆：跟側翼87%像　羅友志45字回應

即／罷韓4君子張博洋宣布加入民進黨團運作

陳思宇曝「退民眾黨群組」原因

縣府賀當選　議員合照後竟變落選

邱毅：蔡英文未來下場比陳水扁還慘

柯文哲暴怒狂飆官員　氣到取消媒體訪問

「罷免高虹安，不用麻煩了」　王浩宇曝原因

不是中間選民！他曝「1年齡層」輸給國民黨

更多熱門

相關新聞

嘉義市長選舉號次抽籤　黃敏惠1號李俊俋2號

嘉義市長選舉號次抽籤　黃敏惠1號李俊俋2號

嘉義市長重行選舉29日上午10時辦理市長候選人姓名號次抽籤，爭取連任的嘉義市長候選人黃敏惠表示以市政為重，公務行程優先，在不缺席市政總質詢之下，委由競選總部主任委員胡懋麟代表前往抽籤。最終結果黃敏惠再度抽中「1號」，她表示，一起努力，一起幸福，嘉義一定會更好，未來將繼續踏穩步伐，在基層做好努力，獲取選民的信任，延續嘉義市的幸福。

即／罷韓4君子張博洋宣布加入民進黨團運作

即／罷韓4君子張博洋宣布加入民進黨團運作

3歲童遭虐命危　醫：長期營養不良

3歲童遭虐命危　醫：長期營養不良

高雄新養女湖泥火山噴發　水火同源畫面曝

高雄新養女湖泥火山噴發　水火同源畫面曝

北律遭女會計搬走6千萬　工會要求說明

北律遭女會計搬走6千萬　工會要求說明

關鍵字：

黃捷高雄市議員影音

讀者迴響

熱門新聞

最毒蔬菜出爐！　吃火鍋「最後煮它別喝湯」

柯震東爆曖昧峮峮「時間點成愛苗線索」！

魔獸IG關注「台灣高顏值女星」！

「蔡依林恩師」張勝豐驚吐：要離開人世間

快訊／海裕芬生了！

直擊峮峮、柯震東街頭夜遊！

高嘉瑜語出驚人：我很快會死在這個戰場上！

好市多「神水」女神徐若瑄也動心

擠下木瓜！　連2年「最毒水果」是它

玄彬傳沒陪孫藝真生產　公司澄清

宣布退選仍當選！花蓮富里鄉長當選人發聲了

選前幫忙指揮交通　當選馬上消失

另一半「有3特質容易偷吃」！男女動機差很大

王浩宇點名「郭正亮要先處理」

館長爆「民進黨後面就是黑道」　點名他怒噴

更多

最夯影音

更多
吳宗憲見孫子超音波：GG好大！　虧汪小菲隔空開戰「比綜藝好看」

吳宗憲見孫子超音波：GG好大！　虧汪小菲隔空開戰「比綜藝好看」
晴天霹靂！聽今天要洗澡　小白狗愣瞪眼「玩具掉了」

晴天霹靂！聽今天要洗澡　小白狗愣瞪眼「玩具掉了」

上海示威市民槓警對峙　北京大學生也掀抗議潮

上海示威市民槓警對峙　北京大學生也掀抗議潮

橘貓一躺涼墊「整組癱軟」　瞪大眼翻肚解鎖新睡姿

橘貓一躺涼墊「整組癱軟」　瞪大眼翻肚解鎖新睡姿

戲精女友演被外星人綁架　淡定男友憋笑看她搞怪！

戲精女友演被外星人綁架　淡定男友憋笑看她搞怪！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面