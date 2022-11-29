加入黨團下一步！黃捷鬆口「不排斥加入民進黨」　可能時間點曝

記者賴文萱／高雄報導

高雄市議員黃捷成功連任，在鳳山區獲得第一高票共2萬7744票，也是高雄市議員第一高票。由於新一屆議會藍綠均未取得過半席次，她昨日宣布將加入高雄市議會民進黨團運作，今被問及下一步是否會加入民進黨？黃捷鬆口說：「意願上不排斥，不過，現階段要先完成謝票工作，接下來也要趕快先重新恢復地方服務跟市政工作。」

▲高雄市議員黃捷鬆口，不排斥加入民進黨。（圖／記者賴文萱翻攝）

黃捷今天指出，過去4年她在議會沒加入黨團，有感受到自己在推動一些進步法案時，確實比較孤軍難行，這次新的任期將加入民進黨團運作，跟過去本來就有合作的夥伴一起努力，希望接下來團結更有力量，讓推動法案時更可以成行。她也期望這次議長選舉泛綠有機會可以過半，這樣在議會能更好做事。

外界關心下一步是否將加入民進黨？黃捷鬆口：「雖然這部分還沒討論到，但意願上不排斥，因為過去在議會、地方上，都是跟本土進步的夥伴一起努力，只是程序上會是什麼時候加入，時機還沒討論到。」

▲黃捷鞠躬表達感謝。（圖／Facebook／黃捷）

她強調，現階段工作是要好好完成謝票，因為她這次可以獲得高雄第一高票很難得、也很不容易，謝票工作一定要做好做足，好好感謝選民的支持，這個工作會先完成。接下來，也將開始重新安排會勘，因為地方服務工作跟市政工作是最重要的，不可以忘記自己的本分，會盡快重新恢復軌道，趕快把針對民眾的需求進行服務。

高雄市議會將在12/25舉行議長、副議長選舉，被問到入黨時間點會在選舉前或後？黃捷說，還沒討論到，但現在有太多事情要做，包含謝票要先完成，這些都不是那麼迫切的事情，她是民眾選出來的，一定要以民眾為優先，入黨的事都還沒跟黨部或黨團詳細討論。

▼黃捷向支持者表達感謝。（圖／記者許宥孺翻攝）



對於黃捷可能加入民進黨一事，高雄市長陳其邁今天表示，覺得黃非常優秀，歡迎！但也強調是他個人，他不代表黨主席。

另外，針對議長、副議長選舉，陳其邁說，這個要黨團去協商協調，第一個是民進黨要有人選，第二個就是說在政黨之間要怎麼合作，怎麼能夠在議會維持一個穩定的運作，這個是非常重要。他強調，站在市府的立場就是尊重，畢竟未來是要跟議會合作。