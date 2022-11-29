嘉義市長12／18選舉號次抽籤出爐　黃敏惠1號...李俊俋抽中2號

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市長重行選舉29日上午10時辦理市長候選人姓名號次抽籤，爭取連任的嘉義市長候選人黃敏惠表示以市政為重，公務行程優先，在不缺席市政總質詢之下，委由競選總部主任委員胡懋麟代表前往抽籤。最終結果黃敏惠再度抽中「1號」，她表示，一起努力，一起幸福，嘉義一定會更好，未來將繼續踏穩步伐，在基層做好努力，獲取選民的信任，延續嘉義市的幸福。

▲▼ 嘉義市長選舉號次重抽黃敏惠委由團隊代表抽1號 。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃敏惠表示，面對中央延期選舉的決定，不僅耗費超過1179萬元行政成本，社會成本更是巨大到難以估算，也要再動員3700多位選務及警政人員，但是地方只有尊重。黃敏惠表示，選舉期程可以重來，但市政推動不能停滯，市議會定期大會正在開議，身為市長她選擇以市政工作為主、公務優先，踩著不變的步伐努力往前走，這才是對全體嘉義市民的敬重和負責。

黃敏惠也委請其競選總部主任委員胡懋麟代理前往市選會，並在競總顧問團團長江義雄、後援會總會長黃國芳、總幹事蔡明顯陪同下，進行號次抽籤。黃敏惠是嘉義市第三位登記的候選人，今日也是安排在第三順位上台抽籤，代理者胡懋麟上台，在眾人見證下，抽出「1號」幸運號碼，隨後其競選團隊也在步出選委會後高喊：「嘉義市1定幸福！」

胡懋麟表示，多年來黃市長以幸福城市作為施政的總目標，希望嘉義市民食衣住行育樂、長老幼少的照顧都能達到最好。胡懋麟也說，黃敏惠市長非常重視這次的號次抽籤，在重行選舉後，造成許多選舉活動與市政行程重疊，但市長不忘本位，尤其正值議會定期會，黃市長將優先處理市政工作，努力達成嘉義市民的期待。

黃敏惠在得知再度抽到「1號」，她也在市議會受訪表示，抽到的號次跟原來的號碼一樣，這樣很多東西印了之後還能再用，能省則省，也是環保，「我們沒有很多的資金，再來還是要務實地去做，這幾年來我們認真努力，整合政策努力去做，相信市民都有看到。」黃敏惠也強調，嘉義市1定要繼續幸福下去，因為幸福進行式，就是嘉義未來市。她也提到，基層努力耕耘才是重要的基礎，嘉義市是民主聖地，每個人心中自有一把尺，市民看的不單是選舉期間的表現，而是整體的努力和付出。

「現在的幸福進行式，就是嘉義未來市。」是黃敏惠此次參選的競選主軸，她不斷強調嘉義市未來還要繼續提升，也因此提出了「十大旗艦計畫」，未來她將推動經貿、交通、教育、醫療及居住等五大產業創新，以「西區大發展、東區大進步」雙引擎，讓嘉義市大步向前行，成為台灣新都心。黃敏惠也不忘邀請市民共同寫歷史，12月18日一起出門投票，讓台灣看到真正的民主聖地，見證嘉義市民做伙拚未來的力量。