3歲童遭虐命危「皮膚無一處完整」　無人探視！醫：長期營養不良

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名3歲男童遭張姓生母用衣架暴打、陳姓同居男友腳踹頭部著地施虐，「全身上下沒有一處完整皮膚」，27日送醫時已瞳孔放大，重度昏迷，全身上下都是瘀青、腦出血緊急開刀，今天腦壓降下但仍持續昏迷，醫師檢視男童雖尚未有橫紋肌溶解症，「長期營養不良」，目前仍未脫離險境，至今尚無家屬前往探視，讓人不捨。

▲3歲男童遭生母及同居男友施虐。（圖／民眾提供）

事件發生在27日下午2點30分左右，張女抱著全身瘀青且意識昏迷的3歲男童趕到卓醫院，聲稱孩子遭到同居男友虐打，27日上午還有意識，但下午就陷入昏迷，院方緊急通報119，轉送彰基兒童醫院急救。

彰化基督教醫院張尚文醫師表示，男童被送到醫院時，昏迷指數僅3，有腦出血狀況，瞳孔呈現放大，全身上下沒有一處完整皮膚，非常多大小瘀青、瘀血狀的傷口，且在小腿、大腿、臀部及背部也有都疑似藤條抽打的瘀青傷痕。

昨日經搶救後，男童腦壓偏高的狀況已漸回復至正常範圍內，但昏迷指數仍維持在3分；目前未有橫紋肌溶解症的狀況，從血液檢查看起來，也都在正常範圍內，只是有長期營養不良的症狀。

張尚文強調，男童仍在危險期，尚無法預判何時會甦醒，不過醫療團隊都抱持著審慎樂觀，希望有奇蹟發生，腦壓下降是男童是否能甦醒的一個很好的指標，現仍用藥物積極治療中。

彰化地院表示、陳男坦承有腳踹小孩頭部著地的行為並有相關證據可證，足認犯嫌重大所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑之重罪，將來獲判重罪之可能性甚高 足以引發逃亡之虞，所述又與相關證人或共犯之陳述不符，有事實足認有勾串證或共犯之虞，故有羈押之必要，應自即日起羈押2月並禁止接見通信，如不服本裁定 得於5日提出抗告。

被告張女經訊問後坦承有用衣架、愛的小手等物抽打小孩之行為，故涉犯傷害罪之犯罪嫌疑重大，但依卷內證據尚難認為有與陳男共同傷害張童之犯意聯絡，尚有刑法第286條凌虐幼童之犯罪嫌疑，故無羈押之必要，因此僅裁定限制住居。