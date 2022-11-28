養熊20年↑！日75歲老翁遭「寵物」攻擊慘死　獵友急開槍射殺

▲老翁被自己飼養的熊隻攻擊，傷重不治。（示意圖／取自免費圖庫／pixabay）

記者王佩翊／編譯

日本長野縣28日上午發生一起熊隻攻擊人類事件，並釀成1人死亡。事後，攻擊人的熊隻遭到當地獵友會人士槍殺。警方表示，死者就是熊隻的飼主，而他本人已經養熊超過20年，同時也取得合法的飼養許可，目前警方已經投入調查，以釐清確切的事發原因。

根據《長野放送》報導，長野縣松本市一名75歲的老翁28日上午9時左右遭到自己飼養的熊隻攻擊，當時他的家人隨即通報警察與消防人員。救護人員趕往現場後，也立刻將傷重的老翁送往醫院搶救，然而最後仍回天乏術。

熊隻攻擊老翁後，不斷在倒臥在地的老翁身旁徘徊，而當地獵友會人士則隨即拿出獵槍將熊擊斃。據警方表示，男子飼養熊隻的經歷已經超過20年。由於熊被日本政府指定為「特定動物」，屬於有可能攻擊人類的危險動物，因此民眾如果要飼養，必須取得地方政府的許可證。

松本市保健所指出，男子的確持有許可證，且5月才剛接受政府的複查，並沒有出現任何問題，而當時相關人員也特別檢查了他飼養熊隻的籠子，包含門鎖在內都沒有異常。

警方目前已經投入調查，並試圖盡快釐清意外發生的原因與事發經過。

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