偉大的韓國夢？尹錫悅喊10年內「登月挖礦」：打造宇宙航太強國

▲南韓總統尹錫悅28日表示，計畫將南韓打造為宇宙經濟強國。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓近年來在航太宇宙技術取得重大發展，今年6月更成功發射首枚自行研發的載運火箭寰宇號（世界號，누리호，KSLV-II）。對此，南韓總統尹錫悅今（28）日出席一場會議時更發下豪語，表示南韓計畫在10年內成功登陸月球探勘資源、2045年成功登上火星。

根據《韓聯社》，尹錫悅28日下午3時抵達首爾江南某飯店，出席未來宇宙經濟藍圖發表會，他在會議上直接公開至2045年以前、心目中遠大的宇宙夢，打算將南韓打造成宇宙經濟強國，「未來在宇宙領域懷抱前景的國家，將能成功主導世界經濟，解決人類所面臨的問題。」

尹錫悅表示，「邁向宇宙強國的遠大夢想，並非是遙遠的未來，對於孩子與青年們而言是機會、也是希望！我們將會把月球的資源、火星的腹地當作禮物送給下一代，5年以內研發出足夠登月的發射載具（火箭）引擎，2032年成功登上月球開拓資源。」

同時，2045年為南韓從日本光復後的100周年紀念。尹錫悅表示，將計畫在該年成功登上火星。

為此，尹錫悅提出6大政策方向與支援方案，分別是探勘月球與火星、躍升為宇宙技術強國、發展宇宙航太產業、培育宇宙航太領域人才、實踐宇宙安保、主導國際合作。

尹錫悅也表示，未來將會推動在科學技術情報通信部底下新設一部門「宇宙航空廳」，由專家等為主要構成核心，總統則直接擔任國家宇宙委員會委員長。

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