南韓貨運司機罷工第5天！水泥鋼鐵供應鏈受阻斷　尹錫悅擬強制開工

▲南韓貨運工會24日發動罷工後，至今已邁入第5天。（圖／CFP，下同）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓政府曾於2020年承諾貨運業者導入實施「安全貨運費率制度」，比照最低薪資制度保障貨運司機的收入，減少過勞、超載、超速等事故發生機率。不過如今該制度將於今年底前屆滿，貨運工會不滿政府未能兌現談判承諾，盼能永久實施該制度，因此從24日發起全國罷工，導致水泥、石化工業、製鐵連帶受影響。

對此，南韓總統尹錫悅研擬明（29）日主持國務會議，審議是否強制下令貨運業者開工。

根據《韓聯社》、《News1》，自從南韓全國民主勞動組合總聯盟公共運輸勞組旗下的「貨物連帶」（以下稱貨運工會）從24日0時起發起罷工後，至今（28）日罷工已進入第5天，導致首都圈預拌水泥工廠的水泥材料庫存見底，陷入停工狀態；油罐車司機大舉加入工會罷工，也使第一線加油站的庫存量開始下跌；鋼鐵業則因陸運受阻，積極尋找替代路徑。

至於南韓兩大製鐵廠浦項鋼鐵、現代製鐵則因陸路運輸中斷，導致無法對外輸出產品，且陸路運輸長期以來占產品出廠途徑的大宗，一旦產品對外出或受阻，則廠區內恐無足夠空間存放製品，導致整座工廠面臨停工命運。

南韓國土交通部指出，截至29日上午10時，貨運工會約2萬2000多名成員（估算）之中，約有來自全國17個地區、177個單位的7600多名貨運司機參加罷工，罷工參與率約達35%，南韓12個港口的貨櫃出貨量大幅減少，與先前相比下降21%。

貨運工會罷工手法較為強硬，先前曾表態不參加罷工的貨運司機，其車輛被上鐵鍊，導致部份貨運司機因此受傷。水泥業者相關人士也指出，貨運工會成員堵在工廠入口，阻斷不參與罷工車輛的出入，為此警方投入大量人力。

面對貨運司機業者連續第5天發起的全國罷工，南韓政府將危機警報提升至最高階的第4階段「嚴重」。南韓國土交通部將派出物流政策官於29日下午2時與工會高層進行時隔13天的談判。

南韓總統辦公室高層在電話訪問中透露，「若貨運工會與政府之間無法達成有效協商，則（總統）極有可能發動業務強制執行命令。」

▲貨運司機罷工，已擾亂南韓水泥與鋼鐵業的供應鏈。（圖／達志影像／newscom）

根據《韓國日報》，「安全貨運費率制度」保障法定最低運費，其宗旨在於防止司機過勞、超速、超載，一旦未能遵守該制度，業者將會被政府開罰，該制度雖於2020年實施，不過政府研擬實施3年後廢除該制度，引起貨運工會業者反對，要求永久實施該制度、且須擴大實施範圍。

實際上，「安全貨運費率制度」實施以後的確能改善貨運司機的勞動環境與條件。韓國交通研究院在今年2月透過報告指出，去年貨櫃司機平均每月淨收益為373萬韓元，與2019年的300萬韓元相比增加了24.3%，水泥司機每月淨收益則達424萬韓元，與同期相比足足翻漲2倍，且勞動時數減少5至10%。

不過南韓政府卻認為，「安全貨運費率制度」並無法有效預防事故發生，且一旦擴大實施該制度，則恐將導致運費調漲。

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