　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

1歲女童憑空消失！狠母「藏屍泡菜桶3年」無人知　遺體全爛

▲▼ 1歲女童死後被藏屍泡菜桶3年。（組圖／取自免費圖庫Pixabay、CFP）

▲ 1歲女童死後被藏屍泡菜桶3年。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay、CFP）

記者陳宛貞／編譯

南韓京畿道爆出一起詭異事件，一名女童出生短短15個月後死亡，母親想方設法隱瞞此事，竟將屍體放進用來裝泡菜的桶子裡，一下藏在娘家，一下藏在婆家，如此隱匿長達3年，直到警方獲報著手調查，才揭發她父母一連串謊言，震驚社會。而女童遺體時隔3年終於被找到，頭骨竟出現破洞，但死因至今依然成謎。

《韓聯社》報導，根據京畿道抱川警察署及抱川市當局，34歲A女和29歲前夫B男4年前生下女兒，警方直到本月27日才受理她的失蹤案。她若還活著已經年滿4歲，卻沒有接受嬰幼兒健康檢查或上幼稚園等任何紀錄，加上A女形跡可疑，才有人向抱川市當局報案。

警方獲報後首先調查女嬰去向，A女卻使用其他幼童的照片，謊稱女兒還活著，甚至帶著一名明顯未滿4歲的小孩出現，偽裝成死去的女兒，後來發現那其實是她和B男離婚後，和目前的同居男生下的孩子，年紀僅有2歲。

警方馬上意識到這不是單純的失蹤案，成立搜查本部深入調查，但A女依然謊話連篇，為隱瞞女兒的死和藏屍罪行，不惜謊稱將孩子遺棄街頭。警方翻遍全國兒童保護設施，始終沒有女童消息，後來找上在女童死前就入監服刑的B男，數度接見與書信往來後B男才率先鬆口，A女也跟著吐露犯行，並根據二人說詞找到女童遺體。

然而，女童死因至今仍是個謎。她死亡的時間點推測是在2020年1月初，但A女僅稱，「早上醒來一看她就死了」，至今主張對女兒的死毫無責任，女童遺體也因腐爛狀況嚴重，難以判斷確切死因。驗屍結果顯示她的頭骨有洞，但仍需精密鑑識才能判斷究竟是死前就有還是腐爛過程中出現。

警方依違反兒童福祉法及隱匿屍體罪嫌將A女立案，依隱匿屍體罪嫌將B男立案，並追加挪用社會保障金相關罪嫌。因二人涉嫌於女童死後，不當受領合計630萬韓元（約新台幣14.6萬元）補助金，但為釐清犯案動機等詳細案情，目前仍持續搜查。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？

►買一送一！鍋寶亮彩不沾湯鍋699元　外型美而且超好用

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
首波強冷空氣抵台時間曝！　連凍3天探14度
1歲女童失蹤！狠母「藏屍泡菜桶3年」　遺體全爛
爆「民進黨後面就是黑道」　館長開噴1立委！內幕全說了：天怒人
登山女神vs.公關女強人首開庭！　曾格爾稱「以為他單身」被打
單親辣媽獨養兒　扛不住下海哭求：我真的沒辦法
剛選舉完！　12億新竹球場招牌被拆了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

海灘驚見「60cm巨大手骨」！網驚：外星來的？專家曝身分

偉大的韓國夢？尹錫悅喊10年內「登月挖礦」：打造宇宙航太強國

1歲女童憑空消失！狠母「藏屍泡菜桶3年」無人知　遺體全爛

民眾「清零封控」共感強！白紙革命難平息　紐時：習近平陷困境

懸崖旁後空翻自拍　男遊客墜崖40公尺「雙腿變形骨折」畫面曝光

搭機遇「長髮瀑布」！前座女頭髮插進水杯　超噁畫面曝

南韓今晚世足對迦納穩了？攻守大將負傷頻傳　教練擔憂出現變數

槍殺6同事「死亡筆記」曝光　大夜經理抱怨被同事嘲笑、想娶老婆

手機充電「整晚插著」！她驚聞火災警報器大響...下秒全家燒光光

同事上色情網站意外認出　豪放女警「穿警察制服拍片」被停職

貪心小河狸外帶胡蘿蔔　嘴叼+手抱吃力扛回家

吳亦凡選妃SOP曝光..女經紀人幫獵豔　驅逐回加拿大「恐遭化學閹割」

哈士奇假裝卡籠想出去　主人趕來瞬間軟Q縮回

貨車不禮讓斑馬線行人　婦嚇摔飛數公尺...網：魔術師

羨慕了！王嘉爾泰國開個唱　脫掉上衣「隨便粉絲摸」

留長髮被誤認、遭批評　4歲萌弟仍堅持媽超驕傲

柯佳嬿驚喜應援《綜藝玩很大》　坤達感動拭淚：有一段時間沒看到她...

民進黨大敗蔡英文辭黨主席　慰留蘇貞昌：需他繼續打拚

萌妹打彈珠狂贏2千張彩票　獎品兌換整袋店員看傻眼！

8500萬億級超跑現蹤台中　豪停台體大外！車迷嗨翻

海灘驚見「60cm巨大手骨」！網驚：外星來的？專家曝身分

偉大的韓國夢？尹錫悅喊10年內「登月挖礦」：打造宇宙航太強國

1歲女童憑空消失！狠母「藏屍泡菜桶3年」無人知　遺體全爛

民眾「清零封控」共感強！白紙革命難平息　紐時：習近平陷困境

懸崖旁後空翻自拍　男遊客墜崖40公尺「雙腿變形骨折」畫面曝光

搭機遇「長髮瀑布」！前座女頭髮插進水杯　超噁畫面曝

南韓今晚世足對迦納穩了？攻守大將負傷頻傳　教練擔憂出現變數

槍殺6同事「死亡筆記」曝光　大夜經理抱怨被同事嘲笑、想娶老婆

手機充電「整晚插著」！她驚聞火災警報器大響...下秒全家燒光光

同事上色情網站意外認出　豪放女警「穿警察制服拍片」被停職

狗狗整脊師抓頭扶頸「咔一聲」　毛孩竟鬆到舔舔撒嬌

恭喜！這群人石頭「老婆生下第3胎」　開心抱娃：謝謝選擇我們家

海灘驚見「60cm巨大手骨」！網驚：外星來的？專家曝身分

稱「不是故意爆料Chuu霸凌」！公司發2次聲明：覺得委屈可公開證據

幕後／換閣揆vs.安定中求變？民進黨派系有雜音　換人關鍵時間點曝

說分就分！3星座提分手超果斷　摩羯座「3不」斷乾淨

北市女深夜掛三創大樓外牆！警消爭時間舖氣墊...她墜落輕傷

客廳沙發被塞爆！　4阿金「趴好趴滿」不讓位：媽媽可以坐地板

偉大的韓國夢？尹錫悅喊10年內「登月挖礦」：打造宇宙航太強國

葡萄牙明晨強碰烏拉圭　網評C羅有望率隊「復仇」

比大怒神還快！3歲女童32F墜落撿回一命　物理老師：時速破160km

國際熱門新聞

加密金融公司30歲創辦人　睡夢中死亡

「封控到失控」多地抗議！　CNN：中國歷史性時刻

他罵買彩券浪費錢　結果人生首張就中467萬

博物館遭竊！5100萬古金幣9分鐘內被搬空

BBC記者採訪上海示威　當眾遭逮捕毆打

泳池趴太嗨　妹子跳水摔成四肢癱瘓

夏綠蒂公主將擁尊貴頭銜！他準備多年被放生

人夫新婚夜狂哭　原因讓妻翻白眼

他擁9妻隔年離了一半　情變原因是鄰居

他看片驚「女優是老師」！火辣女師揪尪在教室拍A片

「有沒有口交」牙醫一看就知道！1跡象洩端倪

4女學生「瀑布自拍」腳滑落水　活活淹死

男大生啃掉鄰居半張臉！押6年要審了

C羅帶全隊吃晚餐「霸氣埋單」

更多熱門

相關新聞

選舉「拿威而鋼」賄賂女選民！市議員遭法辦

選舉「拿威而鋼」賄賂女選民！市議員遭法辦

南韓今年曾先後於3月實施總統大選、6月實施地方選舉，不過全羅南道順天市一名市議員參選人竟然在造勢場合上，將男性勃起障礙治療藥物威而鋼遞給一名女性選民，還對她興奮喊道，「妳老公會喜歡啦」，今（28）慘遭檢方以不拘留起訴。

南韓貨運罷工供應鏈受阻　尹錫悅擬強制開工

南韓貨運罷工供應鏈受阻　尹錫悅擬強制開工

日球迷獲封「真正贏家」　FIFA也大讚

日球迷獲封「真正贏家」　FIFA也大讚

共同社民調：日相岸田文雄內閣支持率33%創新低

共同社民調：日相岸田文雄內閣支持率33%創新低

直升機墜毀深山5人慘死！震碎民宅玻璃窗

直升機墜毀深山5人慘死！震碎民宅玻璃窗

關鍵字：

日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

加密金融公司30歲創辦人　睡夢中死亡

政院拍板　12／1起室外可望免戴口罩

小S牙齒斷4顆送醫！徐媽見傷勢懷疑女婿

51歲苗可麗閃電公開喜訊！「牽起一雙手邁向新生活」

即／高雄傳兇殺！男子吃早餐遭砍斷腳筋送醫搶救

女主播「髒話嗆蔡英文蘇貞昌」全直播

邱澤回來了！許瑋甯限動曬照「夫妻下廚做晚餐」

12／1起室外口罩鬆綁！室內「符合6條件」也免戴

退選了還贏！張容榕戶籍遷出仍擊敗現任鄉長

魔獸降臨台中！場外赫見法拉利限量超跑

郭泓志被女兒問「黃隊為何要排擠人」

送Gogoro被交通部打槍　謝國樑34字回應了

「前槍擊要犯」高票連任桃園市議員！黑歷史曝光

快訊／蘇貞昌同意解除室外口罩禁令　細節指揮中心下午公布

歌手兒童樂園唱「X破X娘」　媽摀孩耳朵急逃

更多

最夯影音

更多
貪心小河狸外帶胡蘿蔔　嘴叼+手抱吃力扛回家

貪心小河狸外帶胡蘿蔔　嘴叼+手抱吃力扛回家
吳亦凡選妃SOP曝光..女經紀人幫獵豔　驅逐回加拿大「恐遭化學閹割」

吳亦凡選妃SOP曝光..女經紀人幫獵豔　驅逐回加拿大「恐遭化學閹割」

哈士奇假裝卡籠想出去　主人趕來瞬間軟Q縮回

哈士奇假裝卡籠想出去　主人趕來瞬間軟Q縮回

貨車不禮讓斑馬線行人　婦嚇摔飛數公尺...網：魔術師

貨車不禮讓斑馬線行人　婦嚇摔飛數公尺...網：魔術師

羨慕了！王嘉爾泰國開個唱　脫掉上衣「隨便粉絲摸」

羨慕了！王嘉爾泰國開個唱　脫掉上衣「隨便粉絲摸」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面