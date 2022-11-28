烏魯木齊一把火點燃「白紙革命」！　6大QA一次看懂來龍去脈

▲大陸爆發「白紙革命」。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

新疆烏魯木齊遭嚴厲封控超過100天，已發生許多封控慘劇。上周四（24日）晚烏魯木齊發生住宅大樓火災，傳出因當局過度封控妨礙救災導致至少10條生命逝去，民眾憤怒情緒隨即在網路爆發。很快，從南京傳媒學院開始，學生發起「白紙革命」，舉起白紙為死者哀悼，抗議活動迅速蔓延到大陸多個城市和大學校園。《ETtoday新聞雲》整理出6項QA帶讀者了解整起事件脈絡。

▲抗議者舉白紙表達抗議立場。（圖／路透社）

● 什麼是「白紙革命」？

就網路上流傳的說法，這個名詞的起源是一則蘇聯笑話，寫說蘇聯秘密警察看見一人在街頭散發白紙，立即將他逮捕，被捕者抗議說他發的白紙什麼都沒寫，秘密警察則說，「你以為我不知道你想在上面寫什麼嗎？」

此次抗議影片中，民眾人手拿著一張沒有任何圖像文字的「白紙」，以白紙作為這次抗議浪潮的象徵。這種黑色幽默表現出專制極權政權箝制人民表達意見的自由，無所不用其極，已經到連舉一張白紙都有罪，使得本次抗議事件中許多抗議者都舉白紙表達抗議立場。同時，白色在中國是喪葬的顏色。

▲許多人將無字白紙悲哀地舉過頭頂或舉到面前，以示抗議。（圖／路透社）

● 近日為何興起「白紙革命」？

新疆自治區首府烏魯木齊市26日一棟高樓發生大火，導致至少10人喪生、9人受傷。當時，社交軟體上瘋傳高樓內一名女子淒厲求救，「開門！救救我們！」不少人都認為罹難者無法及時逃出，是因逃生出口被封死慘命喪火窟，但政府否認了這個說法。

26日晚上，南京傳媒學院多名學生在校內舉白紙示威，並高喊「人民萬歲，逝者安息」的口號。隨後校方關燈，學生則打開手機電筒照明。學校領導到場稱，示威學生馬上解散的話就可以不追究責任，稱「總有一天你要為你們的行為付出代價」。

周六最大的抗議活動在上海出現，數百人聚集在以新疆首府命名的烏魯木齊中路的一個十字路口，用蠟燭和標語哀悼死者，同時支援南京傳媒學院的大學生。許多人將無字白紙舉過頭頂或舉到面前，以示抗議。

影片顯示，隨著抗議人群增多，成排的警察在一旁靜觀。人們高呼「全國解封！」、「不要核酸，要自由！」等口號，要求放鬆新冠防控措施。有些人破口大罵，譴責要求居民在進入商店和公園等公共場所時掃手機健康碼的做法。他們的呼聲甚至出現大膽的政治色彩，還有人把怒火指向了習近平，這是一種罕見的政治反抗行為。





▲當局強力清場。（圖／路透社）

27日白天，上海市閔行區天山西路愛博六村民眾高喊要求解封；一名上海男士手舉鮮花上街遊行示威，並反問警察手舉鮮花是否構成違法，而後該名男子被逮捕。

27日晚上，網上流傳兩段影片，分別為上海警察在警用大巴車上與被抓上車的民眾爭執拉扯，及疑似便衣警在大巴上毆打被抓民眾的畫面。之後，上海市中心的群眾則重新聚集，喊出「警察放人」口號，遭到一名姓名疑似為姚遠的便衣警當眾大罵「我就是看不慣你們這些民眾」。

網上流傳片段顯示，在一輪大巴車內，有穿著黑衣男子要求車內一名民眾解鎖手機被拒絕，兩次向他掌摑，並拉上車簾。另有網傳片段顯示，一名上海民眾站在慢駛中的警車前，試圖阻擋警車前進，路旁的市民先是發出歡呼聲，但迅即有一批警員衝前，把該名市民按在地上，拖行拉走，市民立即鼓譟大罵。

同時，北京亮馬河附近也有人群聚集，高喊「釋放上海市民」，聲援上海抗議民眾。甘肅省蘭州市多個小區，居民相繼走上街頭抗議，起因是負責採集核酸的工作人員檢測為陽性，導致群眾不滿，他們掀翻核酸檢測亭，要求解封。在湖北省武漢市，27日有上萬民眾走上漢正街抗議，和武警爆發激烈衝突。

四川省成都市望平街也聚集人潮，根據報導，人潮可能有上千人。此外，雲南省大理市數十人走上街頭，彈奏吉他、手持白紙聲援運動。





▲北京清華大學「白紙革命」。（圖／路透社）

●目前有哪些大學加入了白紙革命？

前英國廣播公司《BBC》駐香港記者吳若珊周日在推特分享一份由網友整理的學校名單，顯示從25日開始，截至27日上午的短短3天內，大陸已有50多所大學出現學生抗議行動，當中不乏排名頂尖的名校，學生紛紛挺身表達對封控的憤怒、對自由的追求以及對受害者的哀悼。

26日晚間，南京傳媒學院學生自發聚集，發起哀悼11.24烏魯木齊大火的死難者的活動。中央美術學院、南京林業大學與四川電影電視學院則有學生借藝術創作、或是舉白紙、張貼標語，要求正常生活或鼓勵民眾覺醒的訴求。

同日，位於北京的多間高校均傳出有學生以各種方式哀悼新疆烏魯木齊大火的死者，北京大學也爆發抗議封控的示威活動。網傳圖片顯示，北京大學家園食堂樓梯附近的牆壁上，26日晚出現紅色塗鴉文字抗議當局的「動態清零」政策。據中國數字時代報導稱，西安美術學院和四川外國語大學也發生了抗議活動。

27日晚間至11月28日凌晨，浙江大學學生聚集在紫金港校區一廣場上，高舉白紙表達哀悼與抗議。同日，上海復旦大學新聞學院的學生也相應抗議，期間2名復旦大學教授擋在警隊面前保護學生。清華大學學生在校內紫荊園食堂前聚集抗議，並喊出「民主法治，表達自由」等口號，聚集數以百計學生聲援示威。

另外，推特上流傳眾多圖片，顯示許多院校樓層角落寫有「不要文革，要改革」等引用四通橋事件口號的標語。

● 「白紙革命」的抗議元素有哪些？

在街頭、校園、車站等公共場所中「高舉白紙」被視為白紙革命最重要的抗議元素，再來是將白紙貼在各種抗議道具、公共場所牆上。

另一常見元素是共同合唱《國際歌》或者中華人民共和國國歌《義勇軍進行曲》，因為這兩首歌中都具有抵抗意味濃厚的歌詞，《國際歌》寫道「起來，饑寒交迫的奴隸！起來，全世界受苦的人！」；《義勇軍進行曲》也有「起來！不願做奴隸的人們！中華民族到了最危險的時候，每個人被迫發出最後的吼聲，起來！起來！起來！」。

在廣州，抗議的人民歌唱香港樂隊Beyond的名曲《海闊天空》。

● 「白紙革命」的訴求為何？

本次抗議活動主要是悼念在新疆烏魯木齊火災中，因疫情封控而不幸罹難的人，以及反對中共政府過度封控，要求解封。另外，出現民眾高喊「不要獨裁要民主，不要核酸要自由」等抗議口號。

至於網路方面，有人開始號召「白紙革命」、「白紙運動」，並提出3點倡議，內容如下：

1、把社交媒體頭像和背景換成白色，將白紙的照片發到社交媒體並加上「#白紙革命」、「#A4Revolution」。

2、用白紙貼滿佈告欄、走廊、食堂、公園，奪回所有他們用話語佔領了的地方。

3、在街頭舉起白紙，如果有人在舉白紙，請加入他們。

● 「白紙革命」各界反應？



編劇嚴歌苓、留法電影導演胡雪楊為聲援上海運動，決定提前公布新片《武漢2020－手機日記》。金像獎最佳女主角演員春夏稱，「這麼善良老實的人們，都只是想吃飽穿暖，想有基本的尊嚴和自由，為什麼這麼難呢。」



台北自由廣場27日晚間出現民眾自發的聲援活動，現場擺放鮮花和聲援看板，民眾並接力演講、高呼「加油」。日本東京新宿西口地下，27日晚聚集海外中國人，地上擺着鮮花、蠟燭，哀悼烏魯木齊大火遇難者。澳洲布里斯本喬治王廣場，27日晚7時海外民眾聚集紀念烏魯木齊死難者，不少人高舉白紙，表達抗議；墨爾本維多利亞圖書館海外民眾在門前擺設蠟燭紀念烏魯木齊逝世者，並舉標語抗議。

法國巴黎巴士底廣場27日晚間，數名法國民眾在巴士底廣場前，手持紙製烏魯木齊路路標象徵上海市「烏魯木齊路」路標被拆除；巴黎龐畢度中心，中國籍民眾站在前門廣場，手舉標語和白紙。義大利米蘭和平之門，27日晚間8點海外華裔民眾舉辦燭光掉念活動紀念烏魯木齊死難者。

英國倫敦中國駐英大使館外，27日晚間9點中國籍民眾舉行悼念活動高呼口號；雪菲爾大學內與市政廳外，中國留學生在地上擺設花束、蠟燭和抗議標語；格拉斯哥皇家音樂廳，中國籍民眾冒著大雨在門口台階手舉標語。愛爾蘭都柏林尖塔廣場，中國籍民眾放置蠟燭和標語，圍繞著尖塔悼念與祈福。荷蘭阿姆斯特丹水壩廣場，居住在荷蘭的海外中國人在地上放置蠟燭與燈串，手舉白紙。

另外，包括德國、西班牙、南韓、美國等國都有中國海外民眾自發性舉辦的小型哀悼活動。