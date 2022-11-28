「封控到失控」抗議遍地開花！　CNN：中國的歷史性時刻

記者張靖榕／綜合報導

中國自2020年疫情以來實行嚴厲的「清零政策」，新疆烏魯木齊24日發生火災釀10死9傷案件，被質疑是「防疫過度」所導致，因此點燃各地怒火。許多學生、市民紛紛上街抗議，外媒關注現場情況，指出這是「中國非凡、歷史性的一刻」。

▲▼示威民眾高舉白紙，抗議政府審查，要求言論自由。（圖／路透社）

CNN駐亞洲記者賽琳娜王（Selina Wang）目前正在中國，她在推特轉發一則CNN的現場影片，直言「這是中國非凡、歷史性的一刻」，中國抗議防疫過度的示威遍地開花，從北京到多地大學都能見到人群聚集高喊「要人權，要自由」，「聽到群眾吶喊要習近平下台很令人震驚」。

▲連日的示威抗議已吸引外媒關注。（圖／翻攝自推特）

賽琳娜王27日晚間至28日凌晨不斷更新抗議現場情況，她說北京的抗議群眾要求自由和解封。現場不只北京當地民眾，也有來自其他地區的人民，一名男子還激動地唸起詩來。

根據賽琳娜王的觀察，參與抗議示威的多數是年輕人，紛紛怒吼「不要核酸，要自由！」市民響應上海的抗議模式，高舉手中的白紙，象徵對中國政府的審查機制做出抗議。現場還有許多警力。

烏魯木齊火警事件引發多個大城市示威抗議，上海之外，包括北京、武漢、成都也有示威人群聚集，向警方要求自由與人權。北京、南京、西安等大陸多間大學也出現學生掀起抗議活動。

北京 亮马河

民众一起高喊 我要做核酸 pic.twitter.com/A53yGQzlXS — 李老师不是你老师 (@whyyoutouzhele) November 27, 2022

我靠 北京的朋友真的到了四通桥下抗议了！



距离彭载舟事件才刚刚过去一个多月！



天呐 pic.twitter.com/XOqknfYiku — QINGEN XU 徐勤根 (@QingenXu) November 27, 2022

事件起因於新疆烏魯木齊24日發生的一場社區火災，該社區疑似因過度封控，甚至「封門」導致延誤居民逃生和救災人員進入的黃金時間，最終造成10人死亡9人輕重傷悲劇。

上海市民26日晚間自發聚集在烏魯木齊中路哀悼罹難者，當天深夜開始，聚集的民眾漸漸增加，不少人開始高喊「新疆解封」、「全國解封」、「不要核酸，要自由」等口號。