獨／北大、清華生為何白紙革命？　他們「不是反政府」：焦慮畢業怎生存

大陸中心／北京報導

大陸新疆烏魯木齊居民樓大火事件，引發大陸各地力挺聲援不要過度防疫。大陸南京傳媒大學首先發難，接著北京、清華等數十所大學生26日、27日也自發聚集，呼籲大陸政府調整「動態」清零以及一刀切防疫政策。接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問的北大和清華學生也說出自己沉痛的心情，這次學生們勇敢站出來舉白紙，甚至舉出自由方程式。回顧這三年反覆停課，無法體驗校園生活就算了，最大衝擊就錯失實習機會和提前找工作，即使頂著最高學府光環，這場疫情真的失去太多。

大陸新疆烏魯木齊居民樓大火，疑似防疫過嚴延誤救災，事件開始在大陸各地發酵。大陸南京傳媒大學首先發難，接著北京、清華等數十所大學生26日、27日也自發性聚集或是舉白紙表達訴求，希望大陸政府調整「動態」清零以及「一刀切」不合理防疫政策。

▲ 清華少數學生高舉弗里德曼方程式，諧音是「自由人」。（圖／受訪學生提供）

接受記者訪問的清華學生阿果（以下化名）表示，「外界誤解我們故意反抗政府防疫政策，其實大家只是要一個正當公平的防疫規則。」

阿果說，清大是跟著進南京傳媒大學，同學聚集在紫荊公寓宿舍廣場外，從26日凌晨到27日中午才散場。期間大家高舉白紙，現場也有少數人舉出弗里德曼方程式，諧音是「自由人」。「過程中所有人和平喊出心中訴求，主要口號是『民主法治、表達自由』，以及不希望持續動態清零和不合理的封控。」

阿果進一步說，除了表達自由訴求，同學們也很不明白這次校方為何「一刀切」。清華確實出現陽性確診患者，但是有三分之一宿舍被封，學生連上廁所、洗澡都要登記，真的太不合理。

▼ 大陸清華生昨上午27日舉白紙表達訴求。（圖／受訪學生提供）

▲北大生昨凌晨27日聚集，高喊不要封控、核酸檢測 。（圖／受訪學生提供）

回顧今年五月北京也經歷一波嚴峻疫情，當時北大曾傳出鐵皮封門，學生一度聚集很快就散場。接受記者訪問的小東（以下化名）表示，「當時疫情比現在更嚴重，但這次聚集人數卻比上次還要多，主要受到南京傳媒大學聲援新疆大火的影響，其次大家都受不了不合理的防控措施。」

小東語重心長的說，爆發疫情後，都快忘了大學生活是什麼，每個人都乖乖配合防疫，數不清經歷多少次校園封控。尤其是上網課效果沒有實體課來的好，很多同學出現倦怠和退步情況。

談到未來畢業後規劃，小東和阿果表示內心真的很焦慮，一來大環境經濟環境不好，以後找工作肯定有難度。加上學校反覆的封控政策，無法自由進出校園，就算頂著最高學府光環，提前找到實習或面試機會也很難銜接，這場疫情大家真的失去很多。

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