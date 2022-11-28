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大陸 大陸焦點 特派現場

獨／揭秘這面自由塗鴉牆！　北大學生高喊：不要封控核酸要吃飯

記者任以芳／北京報導

大陸烏魯木齊火災和防疫過當雙重效應，引發大陸各地聲援要求解除不合理防疫政策。大陸最高學府北京大學昨天（27日）也出現聚集活動，接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問的學生還原當時情況，大約凌晨1點半吸引大批學生開始聚集，高呼口號「不要封控和動態清零」，聚集期間和保安有零星口角，但無肢體衝突。最後校方多次協調於清晨和平落幕，至於北大學生聚集原因，不是反對政府，而是為了一面塗鴉牆的訴求，希望獲得校方和政府重視。

大陸新疆烏魯木齊居民樓大火，疑似防疫過當延誤救災，事件開始在大陸各地發酵。大陸南京傳媒大學首先發難，接著北京、清華等數十間大學26日、27日自發性聚集或是舉白紙，希望大陸政府調整「動態」清零以及一刀切防疫政策。

▲▼ 白天是清華、晚上是北大、為烏魯木齊大火發聲、聚集不要動態清零 。（圖／北大、清華學生提供）

▲ 北大昨27日凌晨學生聚集發聲，不要封控、核酸檢測 。（圖／受訪學生提供） 

回顧北大27日訴求全過程，接受訪問的小東說都是長期累積的情緒，一下子爆發出來。首先，十多天前北大某系所學生出現一名陽性患者，與確診者住在同一層的宿舍全部封閉，全校師生三天三檢，接下來變成「累進式」連七天一天一檢，所有人不能出校門，改成線上網課。

第二件事是學校內網遭到封鎖。小東指出，北大學生除了使用BBS，有還有類似留言板功能的「樹洞」被關切，近期關於防疫相關帖子都被刪除，甚至學生帳號遭到封鎖，大家為此感到很無奈，多次向學校反應也沒有用。

▲▼ 白天是清華、晚上是北大、為烏魯木齊大火發聲、聚集不要動態清零 。（圖／北大、清華學生提供）

▲ 就是這面塗鴉牆，成為北大昨27日凌晨學生聚集關鍵點。（圖／受訪學生提供）

直到烏魯木齊居民樓大火事件，南京傳媒大學站出來舉白紙聚集，要求政府重視，北大學生也坐不住了。小東回憶當時27日凌晨1點半，許多人在群組收到轉發圖片，原來是某位系所學生在北大家園食堂外圍牆塗鴉寫訴求，成為學生們聚集關鍵。

根據小東提供圖片顯示，塗鴉牆上寫「不要封控要自由，不要核酸要吃飯，務實不是躺平，睜眼看看世界，動態清零終是謊言，早日轉向還有緩衝。」引起不少北大學生聚集，一傳十十傳百，越來越多人到現場，一下子情緒就上來了，甚至成為現場呼喊的口號。

小東說，「剛開始聚集確實有點混亂，但沒有肢體衝突。我和保安有發生口角，後來趁亂有先離開現場再回來，否則會被盯上抓走。現場也有很多人坦蕩蕩，不戴口罩喊口號，大家都希望不要『動態』清零，不要一刀切的防疫政策。」

▲▼ 白天是清華、晚上是北大、為烏魯木齊大火發聲、聚集不要動態清零 。（圖／北大、清華學生提供）

▲ 北大與校方協調過程。（圖／受訪學生提供）

根據小東提供影片顯示，校方也和學生協調，知道連做十天核酸大家都辛苦，但似乎無法得到認同，接著又承諾改成兩天一次核酸檢測，出入校園政策預計從28日開始調整，「從積極方向調整」。語畢，學生們又是一陣爭辯，剛開始沒有得到完全共識。

另一名受訪的大二生的茜茜（化名）特地強調，「協調過程還算和平，大家也接受初步結果才散場，沒有肢體衝突。我們也有翻牆看外國媒體趁機亂報導，其實大家只希望防疫政策能調整，不是要挑戰政府。」

茜茜還說，「外網亂傳我們北大有舉白紙，其實是清華大學，我們也沒有喊出衝撞政府體制的口號，大家訴求很簡單明確，就是正常防疫，回歸正常生活，不要再過度封控，這三年下來大家忍耐到極限了。」

小東也向記者強調，「這三年北大反反覆覆的封控真的受不了，我們不是『反政府』，而是對『一刀切」防疫政策感到失望，希望政府能夠重視。」

據了解，北大學生聚集事件從27日直到當天早晨才散會，校方和學生達成協議，改成兩天一次核酸，出入校園政策也承諾會訂出明確規範。至於塗鴉牆文字立刻被保安人員清空。

獨／北大、清華生為何白紙革命？　他們「不是反政府」：焦慮畢業怎生存

▼塗鴉牆文字馬上被保安清理 。（圖／受訪學生提供）

▲▼ 白天是清華、晚上是北大、為烏魯木齊大火發聲、聚集不要動態清零 。（圖／北大、清華學生提供）

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關鍵字：

北大、清華、封控

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