北京清大學生白紙寫「一串方程式」抗議！ 背後含意全場大讚

▲北京清華大學學生用一串方程式抗議。（圖／翻攝自推@nathanlawkc）

記者鄭思楠／綜合報導

新疆烏魯木齊重大火災事故在大陸引爆公憤，民眾宣洩鐵腕清零下長期積壓的不滿，抗議風潮迅速蔓延全國。北京清華大學也爆發數百名學生集會抗議，並喊出「民主法治，表達自由」的口號。許多學生高舉白紙，其中有幾名學生舉著「一串方程式」，其背後意義也曝光。

根據推特流傳的照片顯示，3名北京清華大學的學生高舉白紙，上面印著一串方程式讓人看得一頭霧水。

對此，流亡海外的香港民主活動人士、前立法會議員羅冠聰在推特發文解釋，因為發明該程式者的名字是弗里德曼（friedmann），諧音類似freeman（自由人），所以學生採取該方式來表達訴求。羅冠聰也稱讚這些站出來抗議的學生們，「這是一種富有創意的表達方式，非常有智慧。」

同時公佈的一份群聊內容顯示，有網友解答，這是「宇宙學的方程」。一名網友說，「好像是宇宙學的弗里德曼方程，k<0代表開放宇宙」。其他網友看後直呼「好傢伙」，讚歎不已。