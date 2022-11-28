　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

北京清大學生白紙寫「一串方程式」抗議！ 背後含意全場大讚

▲▼▲北京清華大學學生用一串方程式抗議。（圖／翻攝自推@nathanlawkc）

▲北京清華大學學生用一串方程式抗議。（圖／翻攝自推@nathanlawkc）

記者鄭思楠／綜合報導

新疆烏魯木齊重大火災事故在大陸引爆公憤，民眾宣洩鐵腕清零下長期積壓的不滿，抗議風潮迅速蔓延全國。北京清華大學也爆發數百名學生集會抗議，並喊出「民主法治，表達自由」的口號。許多學生高舉白紙，其中有幾名學生舉著「一串方程式」，其背後意義也曝光。

根據推特流傳的照片顯示，3名北京清華大學的學生高舉白紙，上面印著一串方程式讓人看得一頭霧水。

對此，流亡海外的香港民主活動人士、前立法會議員羅冠聰在推特發文解釋，因為發明該程式者的名字是弗里德曼（friedmann），諧音類似freeman（自由人），所以學生採取該方式來表達訴求。羅冠聰也稱讚這些站出來抗議的學生們，「這是一種富有創意的表達方式，非常有智慧。」

同時公佈的一份群聊內容顯示，有網友解答，這是「宇宙學的方程」。一名網友說，「好像是宇宙學的弗里德曼方程，k<0代表開放宇宙」。其他網友看後直呼「好傢伙」，讚歎不已。

►買一送一！鍋寶亮彩不沾湯鍋699元　外型美而且超好用

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
台中跨年首波卡司公布！　超大咖壓軸曝光
12／10起「有條件開放」全國醫院探病！　每次最多2名訪客
快訊／防疫大鬆綁！12／1起可逐桌敬酒　「室內唱歌」也免戴口
快訊／12月起戶外口罩解禁　室內「符合6條件」也免戴！
快訊／指揮中心宣布12／10起取消入境人數上限
快訊／本土+10583「創215天以來新低」　30多歲男腹痛
LIVE／12月起戶外免戴口罩　指揮中心最新說明
誰接棒民進黨主席？　綠委點名4人選
陳珮騏18歲舊照曝！　撞臉最美里長陳紫渝
宣布不選了！她戶籍遷出跑出國　仍高票當選
他驚挖4任台北市長學歷！　「第一次」脫離台大統治
她第一次參選就遇同票數！抽籤心跳很快　結果曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

北京清大學生白紙寫「一串方程式」抗議！ 背後含意全場大讚

陸「神舟十五號」29日晚11時發射　3名太空人在軌工作半年

「白紙革命」延燒！學者指台灣選舉觸動陸民眾　曝示威可能結局

烏魯木齊一把火點燃「白紙革命」！　6大QA一次看懂來龍去脈

香港大學陸生響應「白紙革命」　警獲報到場「記下學生個資」

停售A4紙防「白紙革命」？陸文具商傳緊急澄清：已經報警了！

北京民眾也高舉白紙！大喊「我要做核酸」反諷式抗議

上海民眾湧上街「白紙革命」！　網友拍到街頭出現「防暴車」

陸爆發「白紙革命」抗議　胡錫進：民眾有表達意見權利

防疫憤怒情緒飆升　陸央視刪世界盃「未戴口罩」畫面

貪心小河狸外帶胡蘿蔔　嘴叼+手抱吃力扛回家

吳亦凡選妃SOP曝光..女經紀人幫獵豔　驅逐回加拿大「恐遭化學閹割」

哈士奇假裝卡籠想出去　主人趕來瞬間軟Q縮回

貨車不禮讓斑馬線行人　婦嚇摔飛數公尺...網：魔術師

羨慕了！王嘉爾泰國開個唱　脫掉上衣「隨便粉絲摸」

留長髮被誤認、遭批評　4歲萌弟仍堅持媽超驕傲

柯佳嬿驚喜應援《綜藝玩很大》　坤達感動拭淚：有一段時間沒看到她...

民進黨大敗蔡英文辭黨主席　慰留蘇貞昌：需他繼續打拚

萌妹打彈珠狂贏2千張彩票　獎品兌換整袋店員看傻眼！

瑤瑤「分手5年男友」淚揭導火線！　愛犬被帶走...她崩潰：我愛死牠了

北京清大學生白紙寫「一串方程式」抗議！ 背後含意全場大讚

陸「神舟十五號」29日晚11時發射　3名太空人在軌工作半年

「白紙革命」延燒！學者指台灣選舉觸動陸民眾　曝示威可能結局

烏魯木齊一把火點燃「白紙革命」！　6大QA一次看懂來龍去脈

香港大學陸生響應「白紙革命」　警獲報到場「記下學生個資」

停售A4紙防「白紙革命」？陸文具商傳緊急澄清：已經報警了！

北京民眾也高舉白紙！大喊「我要做核酸」反諷式抗議

上海民眾湧上街「白紙革命」！　網友拍到街頭出現「防暴車」

陸爆發「白紙革命」抗議　胡錫進：民眾有表達意見權利

防疫憤怒情緒飆升　陸央視刪世界盃「未戴口罩」畫面

張善政研究計畫審查進度　陳吉仲：還是會照流程走

5-11歲兒童追加劑12／10上路！　5歲至未滿6歲「提供單價BNT」

飛南韓「組隊SISTAR韶宥」打高爾夫　沈建宏內心小鹿亂撞

雲林縣議會議長沈宗隆穩坐　副議長蘇俊豪拚連任

12／10起「有條件開放」全國醫院探病！每次最多2名訪客

晶華重回觀光股王寶座　股價攻上200元大關

防疫大鬆綁！12／1起開放逐桌敬茶敬酒　「室內唱歌」也免戴口罩

12／1起室外口罩規定鬆綁！　室內「符合6條件」也免戴

快訊／首度檢出BA.2.75本土個案！北部3人家庭群聚「都是二次感染」

3歲男童「未確診」右頸腫痛診斷MIS-C　兒童中重症累計275例

特寫美容師清頑固粉刺超療癒！　竄出「飽滿蘿蔔根」網讚：痛快

大陸熱門新聞

大陸掀抗議狂潮　學生舉白紙示威

女逛超市踩到櫻桃滑倒　摔成傷殘十級

月賺44萬沒房沒車　女收入全給弟弟

烏魯木齊一把火點燃白紙革命！6大QA一次看懂來龍去脈

上海又示威　市民激動喊「放人」

他寄生別人家9個月　偷菜、煮飯都沒被發現

上海民眾湧上街白紙革命　街頭出現防暴車

上海人聚「烏魯木齊路」抗議新疆10死　路牌被拆了

陸抗議潮多地開花　居民要求防疫鬆綁要自由

強硬防疫引反彈　陸央視刪世界盃未戴口罩畫面

停售A4紙防「白紙革命」？陸文具商急澄清

上海烏魯木齊路又現示威　對警喊：放人！

北京民眾也高舉白紙！大喊「我要做核酸」

陸爆「白紙革命」　胡錫進：民眾有表達意見權利

更多熱門

相關新聞

白紙革命延燒！學者：台灣選舉觸動陸民眾

白紙革命延燒！學者：台灣選舉觸動陸民眾

大陸多地民眾因不滿嚴格防疫，走上街頭表達不滿。對此，多名台灣學者今（28）日出席兩岸暨港澳關係前瞻座談會時指出，剛剛落幕的九合一選舉，在一定程度上觸動了大陸民眾，不過此波示威「串連性」較低，而地方政府會成為代罪羔羊。

烏魯木齊一把火點燃白紙革命！6大QA一次看懂來龍去脈

烏魯木齊一把火點燃白紙革命！6大QA一次看懂來龍去脈

香港陸生響應「白紙革命」　個資被警記下

香港陸生響應「白紙革命」　個資被警記下

停售A4紙防「白紙革命」？陸文具商急澄清

停售A4紙防「白紙革命」？陸文具商急澄清

北京民眾也高舉白紙！大喊「我要做核酸」

北京民眾也高舉白紙！大喊「我要做核酸」

關鍵字：

白紙革命friedmann弗里德曼清華大學示威

讀者迴響

熱門新聞

加密金融公司30歲創辦人　睡夢中死亡

小S牙齒斷4顆送醫！徐媽見傷勢懷疑女婿

即／高雄傳兇殺！男子吃早餐遭砍斷腳筋送醫搶救

女主播「髒話嗆蔡英文蘇貞昌」全直播

政院拍板　12／1起室外可望免戴口罩

邱澤回來了！許瑋甯限動曬照「夫妻下廚做晚餐」

郭泓志被女兒問「黃隊為何要排擠人」

魔獸降臨台中！場外赫見法拉利限量超跑

快訊／蘇貞昌同意解除室外口罩禁令　細節指揮中心下午公布

送Gogoro被交通部打槍　謝國樑34字回應了

地方喊「高虹安選上就罷免」

歌手兒童樂園唱「X破X娘」　媽摀孩耳朵急逃

「前槍擊要犯」高票連任桃園市議員！黑歷史曝光

大陸掀抗議狂潮　學生舉白紙示威

世足下注只花300「神預測爽賺32倍」！小小瑜嚇哭

更多

最夯影音

更多
貪心小河狸外帶胡蘿蔔　嘴叼+手抱吃力扛回家

貪心小河狸外帶胡蘿蔔　嘴叼+手抱吃力扛回家
吳亦凡選妃SOP曝光..女經紀人幫獵豔　驅逐回加拿大「恐遭化學閹割」

吳亦凡選妃SOP曝光..女經紀人幫獵豔　驅逐回加拿大「恐遭化學閹割」

哈士奇假裝卡籠想出去　主人趕來瞬間軟Q縮回

哈士奇假裝卡籠想出去　主人趕來瞬間軟Q縮回

貨車不禮讓斑馬線行人　婦嚇摔飛數公尺...網：魔術師

貨車不禮讓斑馬線行人　婦嚇摔飛數公尺...網：魔術師

羨慕了！王嘉爾泰國開個唱　脫掉上衣「隨便粉絲摸」

羨慕了！王嘉爾泰國開個唱　脫掉上衣「隨便粉絲摸」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面