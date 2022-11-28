影／南京傳媒大學生響應「白紙革命」　被校長嗆：你們要付出代價

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸多地掀起「白紙革命」，許多大學內的學生都站了出來，在校內高舉白紙抗議封控政策，甚至還有老師也跟著響應。不過，並不是所有大學的老師都支持活動，南京傳媒大學（南京傳媒學院）的校長就對著學生大罵，「你們總有一天要為你們今天所做的一切付出代價！」

▼南京傳媒大學生響應「白紙革命」。（圖／翻攝推特）



從影片中可以發現，南京傳媒大學的大群學生們在黑夜中聚集在一起，哀悼著烏魯木齊大火的遇難者，結果校長突然衝了出來，對著學生們大罵，「留在這！你們儘管留在這！沒有關係！我陪著你們好不好！你們總有一天，要為你們今天所做的一切付出代價。」

聽了校長的話，學生們群情激憤，紛紛搶著回應，「舉頭三尺有神明！」「國家才要付出代價！」「你也要為你的行為付出代價！」

校長未理會學生的不滿，繼續教訓學生，「疫情防控是國家的政策，核酸要求所有人都是一樣的，你們不想做核酸！」

另一段影片中，校長則承諾學生們，只要離開現場，今天發生的所有事情都不會追究。

許多網友都對校長的行為感到非常不滿，認為其行為已經不配作為教育家。不過，也有人透露，學校其實一直在保護學生，關燈是為了防止學生的臉被拍到，甚至還拒絕了警方要求進入校園的要求。