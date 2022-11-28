修屋頂摔落月台！列車急煞只差5m　85歲伯撞破頭坐鐵軌影像曝

記者郭世賢、蔡怡萍／基隆報導

基隆暖暖車站出現驚險一幕！27日下午一名85歲老伯跌坐在鐵軌上，一輛台鐵列車就在身邊不到5公尺處停下，熱心民眾與列車長連忙拿椅子協助將老伯抬上月台，而老伯額頭與雙腿都摔得見血，連忙將他送醫治療，還好老伯跌落月台時有民眾發現，緊急通報當時正要進站的列車，得以及時煞車，沒造成更嚴重的傷害。

▲住在暖暖火車站旁的85歲老伯跌落月台，民眾與列車長連忙協助將人抬上月台。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



意外發生在27日下午1時40分，獨居在基隆暖暖火車站旁的85歲李姓老伯，拿著鐵絲等工具站上樓梯欲自行修繕鐵皮屋頂，不料在攀爬過程中、沒站穩而從樓梯上摔落，翻滾跌落至月台下，頭部撞得鮮血直流，雙腳也擦挫傷，無力爬起坐在鐵軌上，一旁民眾見狀嚇得趕緊通報台鐵。

剛好要進站的列車緊急停駛，就在老伯距離不到5公尺處緩緩停下，好心民眾與列車長一同協力將老伯抬上月台，並將他送醫治療，事發後也通知他住在桃園的孫子前來，目前老伯左腳打上石膏、頭部手部擦挫傷，由於暖暖火車站沒有設立售票站台以及管理人員，屬於瑞芳車站管理，幸好當下有民眾及列車長即時發現，才沒發生二次傷害。

▲老伯摔下月台雙腳受傷，打著石膏。