苦苓列「選後6個不要」！籲別做這些事　網讚同：第5點很重要

▲作家苦苓呼籲大家不要再找戰犯。（圖／翻攝自苦苓臉書）

記者鄭文晴／綜合報導

今年的九合一大選，民進黨在21個縣市中只拿下5個，黨內人士紛紛開始檢討，並沉浸在揪戰犯的心態裡。對此，作家苦苓列出「選後六個不要」，提醒大家每次選舉都是有輸有贏，這就是民主的成功。

苦苓今（28）日在臉書列出6件事提醒自認選輸了的人，當中包含：

1.不要找戰犯，輸一邊就是每個人都輸了，如果還要怪來怪去，就會再輸一次。

2.不要過度解讀，只是地方選舉而已，跟抗不抗中國、 愛不愛台灣根本沒有關係。

3.不要生氣那些涉嫌犯罪的人也能當選，大家不是都聽過「無罪推定主義」嗎？

4.不要大驚小怪說什麼台灣「變天」了，2018藍綠兩黨的得票率也差不多是這樣。

5.不要否定不如你意的當選人，他們也是一票一票選出來的，民主就是少數服從多數。

6.不要覺得自己這邊失敗了而不高興，每次選舉都是有輸有贏，這就是民主的成功。

文章貼出後不少網友讚說，「老師講的好！讓自己活得開心自在最重要」、「選後最好的心得分享」、「寫的真好」、「苦苓寫的真的很好，很讚同」、「很中肯，可是心裏過不去」、「雖然結果令人沮喪，但這卻是我們所擁有最珍貴的民主與自由」、「大推第5點」、「非常贊同！尤其是第5點」、「超認同，接受結果過日子」、「輸了就輸了，你想贏難道別人就想輸？收拾殘局，下次再戰就好。」

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