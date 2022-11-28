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鄭運鵬兒子太帥網熱議！　韓璟曝選前沒亮出「兒子牌」原因

▲▼鄭運鵬兒子陪上街謝票。（圖／翻攝臉書／鄭運鵬）

▲鄭運鵬兒子陪同謝票，帥氣長相意外引起網友熱議。（圖／翻攝鄭運鵬臉書）

記者江采蓁／綜合報導

九合一大選落幕，參選桃園市長的民進黨候選人鄭運鵬以42萬8,983的得票數落敗，他27日在兒子的陪同下謝票，並在臉書寫下許多感性的話，不過支持者們卻歪樓發現照片中的亮點，紛紛留言「兒子太帥了，怎麼沒早點亮出來拉票」。對此，鄭運鵬的助理韓璟就在臉書透露他沒亮出「兒子牌」競選的原因。

韓璟表示，很多人看到鄭運鵬兒子的照片後，急切地問為什麼不在選舉時亮出這張好牌，長這麼帥根本吸票機，「相信我，你們想過的，我們團隊怎麼可能沒想過？」她自曝早在2017年就知道鄭運鵬兒子長超帥，且當時才就讀國小。她指出，「亮出兒子」這件事，她從2019年就開始講，一路講到2022，但無論問幾次結論都一樣，「鄭運鵬不想把家人當作『牌』。」她提到，鄭運鵬覺得不管是太太還是小孩，都有他們自己的人生與隱私，不該因為鄭運鵬個人的職涯而被打亂，如果需要他們在鏡頭前曝光，一定會以他們個人的意願為第一考量，例如這次謝票之所有會鄭運鵬的兒子，是因為兒子自己有意願。

韓璟透露，自己從一開始的氣得跳腳，到後來接受，最後變成會幫鄭運鵬擋下這些要求，雖然在選前一周她還是忍不住又問了一次，但仍然被拒絕。她認為，「在上位者治理人之前，首先要先把身邊的人當人」，而針對這點，「我覺得運鵬做得很好。」

韓璟最後表示，雖然這次選舉輸了，但對她來說，透過這場選舉，「讓更多人知道鄭運鵬是個很好很好的人，這樣就很夠了。」此文一出也有不少網友在底下留言，「他真的是個會保護家人的好爸爸」、「比起那個挺六個月孕肚掃街的...」、「家人不是工具，這次選舉看出高低」、「有些家人出來站台是為了贏，但我想他兒子出來是為了愛。」

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