「人生的仗打不完」　呱吉：民進黨大敗未嘗不是好契機

▲呱吉於臉書發表對本次選舉的看法。（圖／翻攝呱吉臉書）

記者江采蓁／綜合報導

九合一大選於26日落幕，不少政治人物皆在臉書發表對本次選舉的看法，無黨籍台北市議員邱威傑（呱吉）27日就在臉書回憶當年當選的經歷，指出「選舉的激情是一回事，日子還是要快樂地過」，他也表示，「希望進步的獨立台灣永遠存在，讓每四年一次的選舉為台灣校正通往明天的航路。」

呱吉於臉書回憶起2018年11月24號投票日的晚上，他在南港喜樂時代和老婆看電影，11點走出電影院時才知道自己已經當選，「投票日的晚上，我和老婆一起吃鐵板燒。選舉的激情是一回事，日子還是要快樂地過。」再來他提到，今年11月5日星期六的晚上，他在卡米地做了一個叫做選情告吉夜的表演活動，在舞台上和前立委陳柏惟對賭民進黨台北市長候選人陳時中的票數，當時他預測40萬，和結果相差無幾。

呱吉表示，雖然20天前就猜得出票數，也知道許多朋友的選情告急，但是這沒有影響任何一個人繼續努力的決心，「我們不是會贏才努力，而是因為要做對的事情才投身選舉。」他提到，有個朋友昨天傳訊息給他，感謝他曾給的幫忙，並告知他確定落選的消息，他回覆「人生的下一場仗是打不完的」，這也是他想給所有因為這場選舉感到灰心的朋友的一句話。

此外，呱吉指出，不論結果是希望、還是失望，睜開眼睛就是下一場戰鬥，而民進黨的大敗也未嘗不是一個很好的契機，讓大家反省一下自己。「我記得在2018年後，這個社會開始貶損『覺醒』與『進步』的意義，好像只有笨蛋會關心居住與環保的問題，結果2022年的今天，『抗中保台』也變成某些人口中的笑柄。」

最後，呱吉表示，不論是「進步價值」或「抗中保台」，都是台灣確實存在、而且需要大家重視的議題，他期許，民眾永遠抱持懷疑，但不希望陰謀論變成影響台灣政治發展的最大動力，「我希望進步的獨立台灣永遠存在，讓每四年一次的選舉為台灣校正通往明天的航路。」