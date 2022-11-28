民進黨大敗「1200元交通月票」還是能推！交長曝1實施前提

▲交通部長王國材。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

九合一選舉落幕，民進黨大敗，外界關注相關政策是否會有所變動，針對選前民進黨提出的「1200元首都通交通月票」政策，交通部長王國材表示，若地方首長提案，就會依照提案內容持續推動。另是否由前基隆市長林右昌接任交通部長，他也說，自己會盡力完成市政，是否換人則由中央決議。

民進黨籍基隆市長候選人蔡適應、新北市長候選人林佳龍、台北市長候選人陳時中，與桃園市長候選人鄭運鵬選前聯合宣布交通政見，將推比現行雙北1280元交通月票更優惠的「1200首都通交通月票」，除雙北捷運外，還將納入台鐵、國道客運。

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雖然上述候選人均落選，但王國材今日表示，推動月票可鼓勵民眾搭乘大眾運輸，符合節能減碳目標，也可降低車禍死亡率，交通部會持續推動，若地方首長提案，就會依照提案內容進行補助。

至於縣市首長變動，軌道建設也會持續進行，王國材強調，軌道建設是交通部的重大政策，從可行性評估到綜合規劃都有完整的程序，不會因為縣市首長更替就有所改變，交通部都會持續支持。

另外，外界猜測選後將由林右昌接任交通部長一職，王國材表示，林右昌擔任基隆市長時表現優秀，是否換人會由中央決議，他會努力完成市政，把每天該做的事情完成。

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