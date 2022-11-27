鄭運鵬兒子太帥！感性謝票支持者卻歪樓：好像韓星

▲鄭運鵬兒子陪上街謝票。（圖／翻攝臉書／鄭運鵬）



記者柯振中／綜合報導

2022九合一大選結果出爐，民進黨籍的鄭運鵬以42萬8,983的得票數，敗給國民黨籍的張善政，27日在兒子的陪同下，上街向支持者謝票。不過，鄭運鵬在臉書上講了許多感性的話語，支持者們卻發現了照片中的亮點，不斷洗版留言「這孩子真的帥耶」，謝票文歪樓成曬帥兒子的貼文，讓人忍不住嘴角上揚。

鄭運鵬27日表示，雖然兒子段考在即，但今天同意陪同上街謝票、走了一小段路，他也希望能藉此讓兒子看見，身為父親的他失利時究竟在做什麼。

鄭運鵬說，為了不讓兒子有虛榮感，勝選時他從沒邀請過兒子，對他而言失敗的經驗比成功更難得。鄭運鵬提到，他的家人生活時沒有享受特權，卻承受著無法想像的壓力，他希望家人們能夠撐過，期待未來在不同領域能夠承擔更大的責任。

鄭運鵬指出，藉由這次謝票，他想讓兒子能夠明白，團隊們尊重選舉結果的態度，大家都盡了全力，未來桃園還是會很好，而他即便敗選了，也同樣有價值與溫暖，就算沒有達成任務，也不會失落、失意以及失望，要將精神繼續傳遞下去。

▼鄭運鵬參選桃園市長，敗給國民黨參選人張善政。（圖／ETtoday攝影中心攝）



不過，鄭運鵬感性的謝票貼文曝光，支持者們卻只看見2人的車上比愛心的照片，不斷留言稱讚「兒子是韓星形容的，臉蛋天才，漫撕男（撕漫男，意思是就像漫畫裡的主角一樣帥氣）喔」「這孩子真的帥耶」、「兒子好帥啊」、「哇，帥到可以走演藝圈了」、「兒子真的好帥」，甚至有人歪樓調侃「早點讓兒子出來就投你」，逗趣的貼文讓人忍不住嘴角上揚。

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