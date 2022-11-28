大陸數十間大學掀抗議狂潮　學生「高舉白紙」示威

▲中國大陸各城市及數十間大學出現抗議潮，市民及學生紛紛高舉「白紙」，爭取言論自由及解除封控。（圖／路透社）
記者趙蔡州／綜合報導
新疆烏魯木齊一處社區24日發生10死9傷火警，被質疑是過度封控阻礙逃生及搶救，才會造成如今嚴重的災情。事件除了引發大陸各城市出現抗議活動外，北京、清華等數十間大學26日、27日也有學生自發聚集，高舉白紙及標語呼籲社會關注新疆火警，爭取言論自由及解除封控。
北京清華大學27日有學生聚集，除了哀悼烏魯木齊火災罹難者外，現場許多人高舉白紙及標語，並大喊「民族法治，表達自由」等，爭取言論自由及解除封控。推特曝光的影片可以看見，一名北京清華大學女學生高喊，「如果我們因為害怕被捕，所以就不敢發聲，我覺得我們的人民都會對我們失望」、「作為清華的學生，我會後悔一輩子。」
强烈关注，清华大学学生现在正在进行的抗议集会，高呼”民主法制，表达自由“，国歌，国际歌。— 周锋锁 Fengsuo Zhou (@ZhouFengSuo) November 27, 2022
习近平号称在此读书，中共控制最严的学校白天抗议，这是目前全球抗议运动的又一次升级。
一个女生手持白纸引发的抗议，带动众多学生参加，显示此刻人民的心声。#FreeChina #sitongbridge pic.twitter.com/vjHmLXGmjy
#北京，11月27日，#清華大學。— Tuesdayroad升旗易新聞集團 (@Tuesdayroad1) November 27, 2022
一名抗議的女學生說：“如果我們因為害怕被捕，所以就不敢發聲，我覺得我們的人民都會對我們失望，我作為清華的學生，我會後悔一輩子” pic.twitter.com/YwSehdVtGR
▲清華大學學生高舉白紙表達抗議。（圖／翻攝自推特）
除了清華大學，包含北京大學、南京傳媒學院、天津大學、南京傳媒學院、西安美術學院、四川電影電視學院、湖南大學、四川外國語大學、武漢音樂學院等數十間大學26日、27日紛紛湧現抗議潮，學生們除了高舉自製海報、標語外，更多的人則是高舉白紙示威。
推特另一支影片可以看見，南京傳媒學院學生在廣場上高舉白紙示威，不斷喊出「人民萬歲，逝者安息」等口號，儘管學校試圖以關燈的手段驅離學生，學生則立刻拿出手機打開手電筒反制。學校校長後來趕到現場，威脅學生若馬上解散，可以不追究責任，還說「你們總有一天，要為你們今天所做的一切付出代價！」
南京大学校长威胁学生：你们会为今天的行为付出代价……— 马聚 (@majuismail1122) November 26, 2022
我就问一句：共产党的走狗们，你们以为自己不会为今天的行为付出代价吗？pic.twitter.com/qCRyGESKGg
▲南京傳媒學院試圖關燈驅散學生，學生立刻拿出手機打開手電筒反制。（圖／翻攝自推特）
這場由烏魯木齊火災引爆的抗議潮，幾乎席捲了大陸各城市的大學，參加活動的抗議者紛紛高舉白紙示威，白紙除了代表學生們無法自由表達言論的憤怒，更是在向政府傳達「你刪吧，在廣場上舉起一張白紙，人們也知道上面寫了什麼」之意，許多人也把這次的抗議潮標註為「白紙革命」、「白紙運動」。
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