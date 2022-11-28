大陸數十間大學掀抗議狂潮　學生「高舉白紙」示威

▲中國大陸各城市及數十間大學出現抗議潮，市民及學生紛紛高舉「白紙」，爭取言論自由及解除封控。（圖／路透社）

記者趙蔡州／綜合報導

新疆烏魯木齊一處社區24日發生10死9傷火警，被質疑是過度封控阻礙逃生及搶救，才會造成如今嚴重的災情。事件除了引發大陸各城市出現抗議活動外，北京、清華等數十間大學26日、27日也有學生自發聚集，高舉白紙及標語呼籲社會關注新疆火警，爭取言論自由及解除封控。

北京清華大學27日有學生聚集，除了哀悼烏魯木齊火災罹難者外，現場許多人高舉白紙及標語，並大喊「民族法治，表達自由」等，爭取言論自由及解除封控。推特曝光的影片可以看見，一名北京清華大學女學生高喊，「如果我們因為害怕被捕，所以就不敢發聲，我覺得我們的人民都會對我們失望」、「作為清華的學生，我會後悔一輩子。」

▲清華大學學生高舉白紙表達抗議。（圖／翻攝自推特）

除了清華大學，包含北京大學、南京傳媒學院、天津大學、南京傳媒學院、西安美術學院、四川電影電視學院、湖南大學、四川外國語大學、武漢音樂學院等數十間大學26日、27日紛紛湧現抗議潮，學生們除了高舉自製海報、標語外，更多的人則是高舉白紙示威。

推特另一支影片可以看見，南京傳媒學院學生在廣場上高舉白紙示威，不斷喊出「人民萬歲，逝者安息」等口號，儘管學校試圖以關燈的手段驅離學生，學生則立刻拿出手機打開手電筒反制。學校校長後來趕到現場，威脅學生若馬上解散，可以不追究責任，還說「你們總有一天，要為你們今天所做的一切付出代價！」

▲南京傳媒學院試圖關燈驅散學生，學生立刻拿出手機打開手電筒反制。（圖／翻攝自推特）

這場由烏魯木齊火災引爆的抗議潮，幾乎席捲了大陸各城市的大學，參加活動的抗議者紛紛高舉白紙示威，白紙除了代表學生們無法自由表達言論的憤怒，更是在向政府傳達「你刪吧，在廣場上舉起一張白紙，人們也知道上面寫了什麼」之意，許多人也把這次的抗議潮標註為「白紙革命」、「白紙運動」。

►買一組爽喝1禮拜，竹炭水超值下殺

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完