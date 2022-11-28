　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

大陸數十間大學掀抗議狂潮　學生「高舉白紙」示威

▲▼北京民眾舉辦哀悼烏魯木齊火災遇難者活動。（圖／路透社）

▲中國大陸各城市及數十間大學出現抗議潮，市民及學生紛紛高舉「白紙」，爭取言論自由及解除封控。（圖／路透社）

記者趙蔡州／綜合報導

新疆烏魯木齊一處社區24日發生10死9傷火警，被質疑是過度封控阻礙逃生及搶救，才會造成如今嚴重的災情。事件除了引發大陸各城市出現抗議活動外，北京、清華等數十間大學26日、27日也有學生自發聚集，高舉白紙及標語呼籲社會關注新疆火警，爭取言論自由及解除封控。

北京清華大學27日有學生聚集，除了哀悼烏魯木齊火災罹難者外，現場許多人高舉白紙及標語，並大喊「民族法治，表達自由」等，爭取言論自由及解除封控。推特曝光的影片可以看見，一名北京清華大學女學生高喊，「如果我們因為害怕被捕，所以就不敢發聲，我覺得我們的人民都會對我們失望」、「作為清華的學生，我會後悔一輩子。」

▲▼抗議封控！大陸多所大學出現示威海報 學生舉白紙抗議。（圖／翻攝自推特）

▲清華大學學生高舉白紙表達抗議。（圖／翻攝自推特）

除了清華大學，包含北京大學、南京傳媒學院、天津大學、南京傳媒學院、西安美術學院、四川電影電視學院、湖南大學、四川外國語大學、武漢音樂學院等數十間大學26日、27日紛紛湧現抗議潮，學生們除了高舉自製海報、標語外，更多的人則是高舉白紙示威。

推特另一支影片可以看見，南京傳媒學院學生在廣場上高舉白紙示威，不斷喊出「人民萬歲，逝者安息」等口號，儘管學校試圖以關燈的手段驅離學生，學生則立刻拿出手機打開手電筒反制。學校校長後來趕到現場，威脅學生若馬上解散，可以不追究責任，還說「你們總有一天，要為你們今天所做的一切付出代價！」

▲▼抗議封控！大陸多所大學出現示威海報 學生舉白紙抗議。（圖／翻攝自推特）

▲南京傳媒學院試圖關燈驅散學生，學生立刻拿出手機打開手電筒反制。（圖／翻攝自推特）

這場由烏魯木齊火災引爆的抗議潮，幾乎席捲了大陸各城市的大學，參加活動的抗議者紛紛高舉白紙示威，白紙除了代表學生們無法自由表達言論的憤怒，更是在向政府傳達「你刪吧，在廣場上舉起一張白紙，人們也知道上面寫了什麼」之意，許多人也把這次的抗議潮標註為「白紙革命」、「白紙運動」。

►買一組爽喝1禮拜，竹炭水超值下殺

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

►BURBERRY超美「粉紅香水」買一送一！噴了上癮、回頭率爆高

ET快訊
高虹安當選「Wecare新竹」秒冒出！喊話支持者：把新竹贏回
快訊／摩洛哥2比0勝上屆季軍　比利時斷史上最長8連勝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

月賺44萬沒房沒車　33歲女「收入全給弟弟」：等他結婚再考慮自己

大陸數十間大學掀抗議狂潮　學生「高舉白紙」示威

上海再爆示威！市民槓警激動喊「放人」　北京清大學生也掀抗議潮

上海烏魯木齊路又出現示威　民眾對警方人牆大喊「放人！」

穿人字拖逛超市！她「踩到櫻桃」滑倒摔成傷殘十級　超市要賠70萬

昆山要求跨省人員「落地檢」　第二天起「3天3檢」不得外出

他潛入別人家「寄生9個月」　偷菜、煮飯「完全沒被發現」

蘭州人怒了！　21歲PCR檢測員當場被抓包「快篩陽性」

按摩被「按破脂肪瘤」大出血！她半個左腎被切掉　店員：宿便在脫落

陸護照、大通證申辦仍不放寬！　堅持「非必要非緊急不出境」

貨車不禮讓斑馬線行人　婦嚇摔飛數公尺...網：魔術師

貪心小河狸外帶胡蘿蔔　嘴叼+手抱吃力扛回家

留長髮被誤認、遭批評　4歲萌弟仍堅持媽超驕傲

吳亦凡選妃SOP曝光..女經紀人幫獵豔　驅逐回加拿大「恐遭化學閹割」

羨慕了！王嘉爾泰國開個唱　脫掉上衣「隨便粉絲摸」

柯佳嬿驚喜應援《綜藝玩很大》　坤達感動拭淚：有一段時間沒看到她...

哈士奇假裝卡籠想出去　主人趕來瞬間軟Q縮回

民進黨大敗蔡英文辭黨主席　慰留蘇貞昌：需他繼續打拚

萌妹打彈珠狂贏2千張彩票　獎品兌換整袋店員看傻眼！

認敗選！陳時中喊努力不夠　呼籲「一起支持蔣萬安」

月賺44萬沒房沒車　33歲女「收入全給弟弟」：等他結婚再考慮自己

大陸數十間大學掀抗議狂潮　學生「高舉白紙」示威

上海再爆示威！市民槓警激動喊「放人」　北京清大學生也掀抗議潮

上海烏魯木齊路又出現示威　民眾對警方人牆大喊「放人！」

穿人字拖逛超市！她「踩到櫻桃」滑倒摔成傷殘十級　超市要賠70萬

昆山要求跨省人員「落地檢」　第二天起「3天3檢」不得外出

他潛入別人家「寄生9個月」　偷菜、煮飯「完全沒被發現」

蘭州人怒了！　21歲PCR檢測員當場被抓包「快篩陽性」

按摩被「按破脂肪瘤」大出血！她半個左腎被切掉　店員：宿便在脫落

陸護照、大通證申辦仍不放寬！　堅持「非必要非緊急不出境」

月賺44萬沒房沒車　33歲女「收入全給弟弟」：等他結婚再考慮自己

男大生砍殺鄰居還「啃掉半張臉」！稱被惡魔控制　羈押6年要審了

女主播「髒話嗆蔡英文、蘇貞昌」全直播：沒在怕！　留言區被刷爆

「早哥哥」愛禮！　轉戰台啤首秀轟31分外帶準絕殺好神

新北候選人「得票遠超預期」！本人卻開心不起來　原因超逗趣

大陸數十間大學掀抗議狂潮　學生「高舉白紙」示威

日本傢俱品牌推出「呆呆獸沙發」　超可愛造型網融化喊：好療癒

營養師教你「消除脂肪肝」這樣吃，咖啡、水果都進榜！

南韓9號世足一出賽「IG漲粉67萬」！　188cm男神超狂經歷全被挖

IVE影片被批抄襲Red Velvet！　典禮主辦方道歉了：以後會更注意

比大怒神還快！3歲女童32F墜落撿回一命　物理老師：時速破160km

大陸熱門新聞

女逛超市踩到櫻桃滑倒　摔成傷殘十級

上海又示威　市民激動喊「放人」

他寄生別人家9個月　偷菜、煮飯都沒被發現

大陸掀抗議狂潮　學生舉白紙示威

上海烏魯木齊路又現示威　對警喊：放人！

即／九合一大選「綠地變藍天」　國台辦回應了

教官拉長髮女學生「長椅野戰」

兒沉迷電動　爸媽一招讓他3天求饒

PCR檢測員當場被抓包「快篩陽性」

爬山遇「白鳳凰」振翅　真實身分曝

按摩被按破脂肪瘤　她半個腎被切掉

20歲女懷孕被逼簽6協議！墮胎「嬰屍送他家」

昆山要求跨省人員落地檢　第二天起3天3檢

民眾包圍政府大樓後　新疆：厲打暴力抗拒

更多熱門

相關新聞

上海烏魯木齊路又現示威　對警喊：放人！

上海烏魯木齊路又現示威　對警喊：放人！

上海烏魯木齊路26日晚間聚集大批民眾，為新疆烏魯木齊火災死者舉行燭光晚會，並傳出有人被警方帶走。烏魯木齊路27日下午再度聚集大批民眾，對著警方築成的重重人牆大喊「放人！」並傳出爆發了激烈的肢體衝突。

民眾包圍政府大樓後　新疆：厲打暴力抗拒

民眾包圍政府大樓後　新疆：厲打暴力抗拒

新疆爆示威　烏市宣布恢復民航鐵路

新疆爆示威　烏市宣布恢復民航鐵路

上海人悼新疆火災死者　高喊：不要核酸

上海人悼新疆火災死者　高喊：不要核酸

新疆惡火惹眾怒　烏魯木齊「一夜清零」

新疆惡火惹眾怒　烏魯木齊「一夜清零」

關鍵字：

烏魯木齊白紙

讀者迴響

熱門新聞

小S牙齒斷4顆送醫！徐媽見傷勢懷疑女婿

選戰慘敗？　藥師揭民進黨真實目的

基隆人哪裡能領Gogoro！謝國樑回應了

超過10天沒大便！30歲女吐「巧克力色條狀物」

鄭運鵬上街感性謝票！卻因兒子太帥歪樓

22:00還在唱票！竹縣深夜開完票惹議

快訊／恭喜！孫藝真生了　經紀公司證實「順利產下兒子」

口愛「15個危險動作」！醫示警：千萬別刷牙

魔獸降臨台中！場外赫見法拉利限量超跑

小商人世足下注「3台點鈔機數不完」賺爆

貓僵硬癱倒稻田　近看見驚人真相

女逛超市踩到櫻桃滑倒　摔成傷殘十級

張蘭護汪小菲真報案：為社會除害！

高虹安當選　「Wecare新竹」秒出現

10大浪費錢裝潢！第一名讓人超後悔　

更多

最夯影音

更多
貨車不禮讓斑馬線行人　婦嚇摔飛數公尺...網：魔術師

貨車不禮讓斑馬線行人　婦嚇摔飛數公尺...網：魔術師
貪心小河狸外帶胡蘿蔔　嘴叼+手抱吃力扛回家

貪心小河狸外帶胡蘿蔔　嘴叼+手抱吃力扛回家

留長髮被誤認、遭批評　4歲萌弟仍堅持媽超驕傲

留長髮被誤認、遭批評　4歲萌弟仍堅持媽超驕傲

吳亦凡選妃SOP曝光..女經紀人幫獵豔　驅逐回加拿大「恐遭化學閹割」

吳亦凡選妃SOP曝光..女經紀人幫獵豔　驅逐回加拿大「恐遭化學閹割」

羨慕了！王嘉爾泰國開個唱　脫掉上衣「隨便粉絲摸」

羨慕了！王嘉爾泰國開個唱　脫掉上衣「隨便粉絲摸」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面