烏魯木齊民眾包圍政府大樓後　新疆：嚴厲打擊暴力抗拒防疫等行為

▲烏魯木齊民眾包圍政府大樓，要求解封。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

新疆烏魯木齊市已封控超過百日，最近發生多起抗議事件，甚至有大批民眾包圍了政府大樓，要求解封。新疆維吾爾自治區黨委常委會26日召開會議，強調依法嚴厲打擊造謠傳謠、煽動滋事、暴力抗拒疫情防控措施等違法犯罪行為。

根據陸媒報導，會議指出，烏魯木齊市已實現社會面基本清零，但疫情風險尚未徹底清除、傳播鏈條仍未完全阻斷，稍有鬆懈就會反彈，「市各級各部門要堅持人民至上、生命至上，堅持總策略總方針不動搖不走樣，鞏固擴大防控成果，奮力奪取疫情防控殲滅戰最終勝利。」

會議要求，更加科學精準推進核酸檢測、流調排查、隔離轉運等工作，加快推動社會面見底清零，穩步有序恢復正常生產生活秩序，「要聚焦受疫情影響的困難群眾和個體工商戶、低收入人群、無固定收入人群等，實施發放救助資金和補貼等針對性措施。」

會議提到，各級領導幹部要早識別、早預警、早發現、早處置，有效防範重大突發事件發生，保障各族群眾生命和財產安全，全力維護社會大局和諧穩定。

會議也強調，要紮實做好防疫期間維護穩定工作，依法依規嚴厲打擊造謠傳謠、煽動滋事、暴力抗拒疫情防控措施等違法犯罪行為，堅決維護疫情防控秩序。