　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

烏魯木齊民眾包圍政府大樓後　新疆：嚴厲打擊暴力抗拒防疫等行為

▲▼新疆烏魯木齊民眾包圍政府大樓，要求解封。（圖／路透社）

▲烏魯木齊民眾包圍政府大樓，要求解封。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

新疆烏魯木齊市已封控超過百日，最近發生多起抗議事件，甚至有大批民眾包圍了政府大樓，要求解封。新疆維吾爾自治區黨委常委會26日召開會議，強調依法嚴厲打擊造謠傳謠、煽動滋事、暴力抗拒疫情防控措施等違法犯罪行為。

根據陸媒報導，會議指出，烏魯木齊市已實現社會面基本清零，但疫情風險尚未徹底清除、傳播鏈條仍未完全阻斷，稍有鬆懈就會反彈，「市各級各部門要堅持人民至上、生命至上，堅持總策略總方針不動搖不走樣，鞏固擴大防控成果，奮力奪取疫情防控殲滅戰最終勝利。」

▲▼新疆烏魯木齊民眾包圍政府大樓，要求解封。（圖／路透社）

會議要求，更加科學精準推進核酸檢測、流調排查、隔離轉運等工作，加快推動社會面見底清零，穩步有序恢復正常生產生活秩序，「要聚焦受疫情影響的困難群眾和個體工商戶、低收入人群、無固定收入人群等，實施發放救助資金和補貼等針對性措施。」

會議提到，各級領導幹部要早識別、早預警、早發現、早處置，有效防範重大突發事件發生，保障各族群眾生命和財產安全，全力維護社會大局和諧穩定。

會議也強調，要紮實做好防疫期間維護穩定工作，依法依規嚴厲打擊造謠傳謠、煽動滋事、暴力抗拒疫情防控措施等違法犯罪行為，堅決維護疫情防控秩序。

▲▼新疆烏魯木齊民眾包圍政府大樓，要求解封。（圖／路透社）

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

►BURBERRY超美「粉紅香水」買一送一！噴了上癮、回頭率爆高

ET快訊
議員落選生氣了！　衝里長服務處丟雞蛋、拆旗幟
蔣萬安勝選非僥倖！　媒體人驚曝「鏡頭外的他」
吳亦凡「網上獵豔」噁心SOP曝光！　有團隊幫選妃
疫情記者會將停開？　指揮中心回應了
吳彥祖「帥臉凹陷認不出」！　48歲老態曝光
爆乳田慎節當選！小商人嗆「吃輪胎、裸奔」祭品文　有人秒縮了
北市立委補選明天登記！　徐巧芯表態了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

按摩被「按破脂肪瘤」大出血！她半個左腎被切掉　店員：宿便在脫落

陸護照、大通證申辦仍不放寬！　堅持「非必要非緊急不出境」

烏魯木齊民眾包圍政府大樓後　新疆：嚴厲打擊暴力抗拒防疫等行為

PCR檢測結果未出！甘肅童送醫被拒　隔天呼吸衰竭亡

胡錫進撐過封控再開砲！批大陸主流媒體「不報敏感事件」

新疆封控逾百天爆示威　烏魯木齊宣布恢復民航、鐵路

上海數百人悼新疆火災死者　與警對峙高喊「不要核酸，要自由！」

佛山爆PCR站踩踏「老人小孩被壓」　官方回應：人多+雨天溼滑

蔡英文辭黨主席衝上「微博熱搜第一」　對岸一票人嗨翻

綠營九合一大輸「反中」失靈？　包承柯：盼藍營縣市多交流助緩兩岸

汪小菲「愛就愛了」疑認愛張穎穎　網傳飆罵音檔..葛斯齊嘆「難想像大S怎過的」

聰明小牛想偷跑出棚子 僅靠舌頭舔鎖成功逃脫

哥幫妹拍TikTok短片！　一開拍同步跳舞超喜感

曹格宣布離婚！結束14年婚姻　與吳速玲發共同聲明「無法理解彼此」

媽說「長大」要做家事　5歲女兒公主夢碎爆哭

英男送瓦斯進門被3巨犬狂追　邊跑邊叫嚇爆！女主衝出解圍

《延禧》最美妃子張嘉倪爆7年婚變！　「老公摟妹回房」她回：愛得起放得下

陳紫渝當選「真嫁給永福里」　32字勝選感言...笑意藏不住

貓奴驚艷主子床上展現特殊技能「來我家看貓翻筋斗」原來是真的

民眾黨奪2席台北市議員！　學姊黃瀞瑩自行宣布當選

按摩被「按破脂肪瘤」大出血！她半個左腎被切掉　店員：宿便在脫落

陸護照、大通證申辦仍不放寬！　堅持「非必要非緊急不出境」

烏魯木齊民眾包圍政府大樓後　新疆：嚴厲打擊暴力抗拒防疫等行為

PCR檢測結果未出！甘肅童送醫被拒　隔天呼吸衰竭亡

胡錫進撐過封控再開砲！批大陸主流媒體「不報敏感事件」

新疆封控逾百天爆示威　烏魯木齊宣布恢復民航、鐵路

上海數百人悼新疆火災死者　與警對峙高喊「不要核酸，要自由！」

佛山爆PCR站踩踏「老人小孩被壓」　官方回應：人多+雨天溼滑

蔡英文辭黨主席衝上「微博熱搜第一」　對岸一票人嗨翻

綠營九合一大輸「反中」失靈？　包承柯：盼藍營縣市多交流助緩兩岸

老公離境工作不肯回台！還傳訊：你的一切讓我厭倦　人妻心碎訴離

為什麼我不在NBA？　勇士總管曝「表弟」曾來電訴苦

選舉正能量！　黃越綏：「政黨輪替是常態」輸贏要做這些事

對老師性幻想！國2男熊抱女同學揉胸　傳訊「4百不玩頭可以嗎」

蔣萬安曝「當選首日行程」　感謝陳時中、黃珊珊「展現民主風範」

蕭秉治確診康復熱力開唱　歌迷擠爆現場狂喊：凍蒜！

剩3天好天氣！下周入冬最強冷空氣抵台「北台灣下探16度」

台南Josh2次運彩下注全槓龜…淚訴不跟風了　粉絲：需要國師開示

新北落選議員不滿遭抹黑　衝里長服務處直播丟雞蛋+拆旗幟

南韓世足明晚對戰迦納！韓媒坦言「不好應付」　金玟哉憂小腿傷勢

「潔牙骨被吃」面壁生悶氣　爸無奈：那是你剩下的耶　

大陸熱門新聞

即／九合一大選「綠地變藍天」　國台辦回應了

蔡英文辭黨主席　衝微博熱搜第一

兒沉迷電動　爸媽一招讓他3天求饒

民進黨大敗　國台辦：台人求和平

綠營九合一大輸「反中牌」失靈？

教官拉長髮女學生「長椅野戰」

8名烏克蘭辣模穿超高衩當伴娘！新郎看失魂笑翻

20歲女懷孕被逼簽6協議！墮胎「嬰屍送他家」

上海人悼新疆火災死者　高喊：不要核酸

佛山爆踩踏老人小孩被壓　官方回應

美又涼！「爬山虎」爬滿高架如童話

新疆爆示威　烏市宣布恢復民航鐵路

胡錫進批大陸主流媒體「不報導敏感事件」

他預測10場全摃龜　喊話都不支持又平局坐收

更多熱門

相關新聞

新疆爆示威　烏市宣布恢復民航鐵路

新疆爆示威　烏市宣布恢復民航鐵路

新疆多地封控超過3個月，烏魯木齊近日更發生抗議示威，當地政府今（27）日宣佈，28日起逐步有序恢復鐵路、民航和公車、計程車等城市公共交通。

上海人悼新疆火災死者　高喊：不要核酸

上海人悼新疆火災死者　高喊：不要核酸

新疆惡火惹眾怒　烏魯木齊「一夜清零」

新疆惡火惹眾怒　烏魯木齊「一夜清零」

烏魯木齊惡火 官方凌晨道歉...「部分居民自救能力弱」再惹民怨

烏魯木齊惡火 官方凌晨道歉...「部分居民自救能力弱」再惹民怨

烈焰濃煙直竄6層樓！新疆高樓暗夜大火釀10死9傷

烈焰濃煙直竄6層樓！新疆高樓暗夜大火釀10死9傷

關鍵字：

新疆烏魯木齊

讀者迴響

熱門新聞

何志偉哭了！首度揭發「陳時中團隊黑幕」

吳亦凡回加拿大「恐遭化學閹割」！3月1次恐怖下場曝

瑤瑤大哭認「分手5年韓籍男友」！痛揭情變導火線

柯佳嬿驚喜應援《玩很大》　坤達哭了

貓僵硬癱倒稻田　近看見驚人真相

美女博士「脫衣變女超人」敗選嘆：瘦15公斤累死

汪小菲不藏了！

轉雨降10℃！入冬強冷空氣探13度

縣市長一片藍　「台北2女將」扳倒民進黨

即／九合一大選「綠地變藍天」　國台辦回應了

即／雲林縣議員梁銘忠多重器官衰竭病逝

北市議會洗牌　綠老將梁文傑、江志銘落馬

基隆變天！謝國樑被市民討Gogoro

凶宅掛賣　房仲求深夜11點別看屋

侯友宜115萬票輾壓　3大數據被推爆

更多

最夯影音

更多
汪小菲「愛就愛了」疑認愛張穎穎　網傳飆罵音檔..葛斯齊嘆「難想像大S怎過的」

汪小菲「愛就愛了」疑認愛張穎穎　網傳飆罵音檔..葛斯齊嘆「難想像大S怎過的」
聰明小牛想偷跑出棚子 僅靠舌頭舔鎖成功逃脫

聰明小牛想偷跑出棚子 僅靠舌頭舔鎖成功逃脫

哥幫妹拍TikTok短片！　一開拍同步跳舞超喜感

哥幫妹拍TikTok短片！　一開拍同步跳舞超喜感

曹格宣布離婚！結束14年婚姻　與吳速玲發共同聲明「無法理解彼此」

曹格宣布離婚！結束14年婚姻　與吳速玲發共同聲明「無法理解彼此」

媽說「長大」要做家事　5歲女兒公主夢碎爆哭

媽說「長大」要做家事　5歲女兒公主夢碎爆哭

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面