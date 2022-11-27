上海烏魯木齊路又出現示威　民眾對警方人牆大喊「放人！」

▲上海大批民眾26日聚集在烏魯木齊路。
記者蔡紹堅／綜合報導
上海烏魯木齊路26日晚間聚集大批民眾，為新疆烏魯木齊火災死者舉行燭光晚會，並傳出有人被警方帶走。烏魯木齊路27日下午再度聚集大批民眾，對著警方築成的重重人牆大喊「放人！」，並傳出爆發了激烈的肢體衝突。
▼27日再有大批民眾聚集在烏魯木齊路。（圖／翻攝推特）
從目前流傳的多個影片可以發現，27日天還未黑，就已經有大批民眾出現在烏魯木齊路上。同時，警方也早有準備，出動了比前一日更多的警員，築成更加厚實的人牆。
最新的影片顯示，入夜之後，警民對峙已經演變成衝突，有一名示威者在樹上貼了白紙之後，被警方帶走，其他民眾看見以後上前大喊「放人！」但警方不僅未放人，反而還開始以推擠的方式驅散人群，導致人群中不斷傳出尖叫聲。
▼警方築成厚厚的人牆驅趕民眾。（圖／翻攝推特）
此外，除了上海烏魯木齊路，中國大陸不少學校也都出現了聲援新疆烏魯木齊火災死者的活動，包含北京清華大學、上海復旦大學、湖北武漢大學，以及香港的香港大學。
從流傳的照片可以發現，許多學校的學生排成一列，每個人手舉一張白紙，表達對烏魯木齊火災死者的悼念。
▼香港大學有學生舉著白紙，悼念烏魯木齊火災死者。（圖／翻攝LIHKG討論區）
香港警方已經證實，於27日下午6時接獲報案，在香港大學發現有人張貼宣傳物。香港大學的學生媒體《學苑》報導則指出，參與張貼宣傳物的是大陸的留學生。
补充视频— 李老师不是你老师 (@whyyoutouzhele) November 27, 2022
大约19点左右有人在上海乌鲁木齐路一棵树上贴了白纸，15秒后被警察抓走。群众表示不满聚集在一起喊放人，视频中可以听到有人喊“只是贴了张白纸而已”，但是警察并无响应，随后暴力推搡人群想让人群后退，即视频中镜头混乱的那一段。 pic.twitter.com/5hZRrJ4Hsh
此前，警察清场视频 pic.twitter.com/kSj1pF8FgZ— 李老师不是你老师 (@whyyoutouzhele) November 27, 2022
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