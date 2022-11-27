上海再爆示威！市民槓警激動喊「放人」　北京清大學生也掀抗議潮

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上海又見示威！市民激動喊「放人」槓警爆衝突　北京清大學生也掀抗議潮

▲▼上海市民再聚烏魯木齊路 激憤槓警喊「放人」。（圖／路透社）

▲上海市民27日再次聚在烏魯木齊中路抗議，除了悼念新疆火災的罹難者外，也為被逮捕民眾抱不平。（圖／路透社）

記者趙蔡州／綜合報導

上海市民27日下午再次聚烏魯木齊中路，悼念新疆烏魯木齊火災的罹難者，也有示威者高喊「放人」，要求警方釋放昨日（26日）被逮捕的抗議民眾，當地警方下午5時在周邊設置路障，仍無法阻止人群持續湧入，示威者激動情緒難平，雙方持續對峙中。除了上海外，北京、南京、西安等大陸多間大學也出現學生掀起抗議活動。

事件起因於新疆烏魯木齊24日發生的一場社區火災，該社區疑似因過度封控阻礙居民逃生及搶救，最終造成10人死亡9人輕重傷悲劇。上海市民26日晚間自發聚集在烏魯木齊中路哀悼罹難者，沒想到26日深夜聚集的民眾開始增加，不少人開始高喊「新疆解封」、「全國解封」、「不要核酸，要自由」等口號。

警方眼見聚集人潮越來越多，也增派人力到場排成人牆警戒。有活動的參與者透露，警方的人數逐漸變多後，就開始包圍示威民眾，威脅要以「尋釁滋事」控告不肯離開的人，有不少人因此先離開了現場，不久後雙方爆發肢體衝突，有不少示威者被警方帶走。

▲▼上海市民再聚烏魯木齊路 激憤槓警喊「放人」。（圖／路透社）

▲▼上海市民再聚烏魯木齊路 激憤槓警喊「放人」。（圖／路透社）

▲上海市民27日再次聚集在烏魯木齊中路，高喊要求警方「放人」。（圖／路透社）

不過警方強硬的手段並未讓上海市民退縮，上海市民27日下午再次聚烏魯木齊中路，除了悼念新疆烏魯木齊火災的罹難者外，還有示威者高喊「放人」，要求警方釋放昨日（26日）被逮捕的抗議民眾。上海警方27日下午5時開始在周邊路段設置路障，但仍無法阻止人群湧入，雙方持續對峙中。

推特曝光的影片可以看見，抗議人群直到晚間都沒有散去，除了有民眾高喊「放人」外，民眾甚至不斷齊喊「共產黨下台」、「習近平下台」等。另一支影片則顯示，上海警方已經開始動手逮捕示威者，有女子在現場大聲哭喊「你們是警察，你們不是要為人民服務嗎，我們同胞死了，我們站在那裡怎麼了嗎。」

除了上海市民爆發抗議活動外，北京大學、清華大學、天津大學、南京傳媒學院、西安美術學院、四川電影電視學院等十幾所大學，也發生學生聚衆舉行哀悼活動，其中北京大學內甚至有學生在牆壁寫下「不要封控要自由，不要核酸要吃飯」、「務實不是躺平，睜眼看看世界，動態清零終是謊言」等語。

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