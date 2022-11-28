　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

入國民黨36年說退就退！　反共將軍于北辰成功當選桃園市議員

為了堅定反共立場，于北辰退出待了36年的國民黨，今年成功以無黨籍身分當選桃園市議員。

圖文／鏡週刊

今年54歲的于北辰，加入國民黨36年，去年12月31日因為不認同黨的立場，高調宣布退出國民黨，之後因為反共立場鮮明，被譽為「反共將軍」，開始頻繁上政論節目評論時事，也自己開設YouTube頻道，甚至宣布參選，今成功殺出一條活路，當選桃園市議員。

于北辰宣布退黨後遭到許多抨擊，做什麼事、說什麼話都有深藍民眾痛罵他背骨仔，對此他受訪時曾表示「我54歲，還要被國民黨綁多久？我不玩了！我做我的，退出後真的海闊天空。」他也真說到做到，開始在自己的YT頻道上暢所欲言，被問到退黨後跟綠營政治人物走那麼近，「未來會不會加入民進黨？」他表示「不可能，藍色衣服脫不掉，那是一種別人對我的看法。民進黨會把我當綠的嗎？不會；民眾黨會把我當白的嗎？不會。我怎麼說，他們都覺得我骨子裡是藍的，我不會刻意脫這件藍色的內衣。」

他也表示，自己跟國民黨最大的不同是「我是反共藍」，如今知識藍、戰鬥藍、深藍忘記反共，堅持走自己路的于北辰後來以無黨籍的身分參加桃園市議員選舉，在第1選舉區拿下1萬0781票，取得5.21%得票率，以第10名之姿，成功躋身桃園市議員。

支持者馬祖副村長林信宏留言祝賀「恭喜于將軍高票當選，當年豪情赴征程，金戈鐵馬捲狂塵，戎裝威武撼敵臣，戰功彪赫滿熱誠，如今卸甲歸鄉城，奈何群魔亂朝政，重披榮袍護國承（城），三軍楷模于北辰。」對此，于北辰也回應「感謝支持與鼓勵！北辰絕不會讓大家失望的，繼續為台灣努力。」



更多鏡週刊報導
謝國樑選前承諾免費送5萬部Gogoro　網友高喊：基隆人出來領車啦
吳亦凡出獄後「恐遭化學閹割」！每3個月補1針超恐怖 受刑人哭求放過
命理師偷吃女學生把旅館沐浴乳帶回家　妻捉姦發現「小三68歲」崩潰

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

►BURBERRY超美「粉紅香水」買一送一！噴了上癮、回頭率爆高

ET快訊
高虹安當選「Wecare新竹」秒冒出！喊話支持者：把新竹贏回
快訊／摩洛哥2比0勝上屆季軍　比利時斷史上最長8連勝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

入國民黨36年說退就退！　反共將軍于北辰成功當選桃園市議員

高虹安當選「Wecare新竹」秒冒出！喊話支持者：把新竹贏回來

基隆人狂問「哪裡能領Gogoro」！謝國樑霸氣回應：我說到做到

陳時中謝票見民眾舉2看板！感性吐心聲「盼仇恨平息」：願台北更好

選戰慘敗「目的超明顯」　藥師揭民進黨真實考量：所以才派陳時中

田慎節成「最兇市議員」！露招牌事業線甜喊：繼續努力，謝謝大家

快訊／證實曾文溪浮屍為「192艦隊」士官　艦指部：已派員協助治喪

快訊／遭邱顯智、王婉諭逼宮　陳椒華宣布辭時代力量黨主席

大勝45萬票後今屢被問2024　侯友宜：好好做事

桃園市議會藍綠皆未過半　議長選戰10席無黨籍成關鍵

貨車不禮讓斑馬線行人　婦嚇摔飛數公尺...網：魔術師

貪心小河狸外帶胡蘿蔔　嘴叼+手抱吃力扛回家

留長髮被誤認、遭批評　4歲萌弟仍堅持媽超驕傲

羨慕了！王嘉爾泰國開個唱　脫掉上衣「隨便粉絲摸」

民進黨大敗蔡英文辭黨主席　慰留蘇貞昌：需他繼續打拚

柯佳嬿驚喜應援《綜藝玩很大》　坤達感動拭淚：有一段時間沒看到她...

吳亦凡選妃SOP曝光..女經紀人幫獵豔　驅逐回加拿大「恐遭化學閹割」

哈士奇假裝卡籠想出去　主人趕來瞬間軟Q縮回

萌妹打彈珠狂贏2千張彩票　獎品兌換整袋店員看傻眼！

認敗選！陳時中喊努力不夠　呼籲「一起支持蔣萬安」

入國民黨36年說退就退！　反共將軍于北辰成功當選桃園市議員

高虹安當選「Wecare新竹」秒冒出！喊話支持者：把新竹贏回來

基隆人狂問「哪裡能領Gogoro」！謝國樑霸氣回應：我說到做到

陳時中謝票見民眾舉2看板！感性吐心聲「盼仇恨平息」：願台北更好

選戰慘敗「目的超明顯」　藥師揭民進黨真實考量：所以才派陳時中

田慎節成「最兇市議員」！露招牌事業線甜喊：繼續努力，謝謝大家

快訊／證實曾文溪浮屍為「192艦隊」士官　艦指部：已派員協助治喪

快訊／遭邱顯智、王婉諭逼宮　陳椒華宣布辭時代力量黨主席

大勝45萬票後今屢被問2024　侯友宜：好好做事

桃園市議會藍綠皆未過半　議長選戰10席無黨籍成關鍵

大陸數十間大學掀抗議狂潮　學生「高舉白紙」示威

日本傢俱品牌推出「呆呆獸沙發」　超可愛造型網融化喊：好療癒

營養師教你「消除脂肪肝」這樣吃，咖啡、水果都進榜！

南韓9號世足一出賽「IG漲粉67萬」！　188cm男神超狂經歷全被挖

IVE影片被批抄襲Red Velvet！　典禮主辦方道歉了：以後會更注意

綠茶「私吞酬勞」小優被迫免費主持！　Sandy幫發聲：你真的過分

提升科技救災　民間捐贈南消百萬水下機器人

閃光彈注意！蘇志燮婚後首同框愛妻趙銀政　「甜蜜挽手照」曝光

入國民黨36年說退就退！　反共將軍于北辰成功當選桃園市議員

女歌手「台上飆高音猝死」　 碰！倒下撞擊全場尖叫

政治熱門新聞

選戰慘敗？　藥師揭民進黨真實目的

鄭運鵬上街感性謝票！卻因兒子太帥歪樓

高虹安當選　「Wecare新竹」秒出現

邱毅：蔡英文未來下場比陳水扁還慘

基隆人哪裡能領Gogoro！謝國樑回應了

反共將軍于北辰成功當選桃園市議員

何志偉哭了！首度揭發「陳時中團隊黑幕」

民進黨大翻車「最崩潰其實是他」！

陳時中謝票見民眾舉2看板！感性吐心聲

田慎節成最兇市議員！露招牌事業線謝選民

快訊／陳椒華：請辭時代力量黨主席

快訊／證實曾文溪浮屍為「192艦隊」士官　艦指部：已派員協助治喪

31個知名議員候選人落選！最美醫師也上榜

要拜訪清潔隊　蔣萬安兌現與王偉忠承諾

更多熱門

相關新聞

高虹安當選　「Wecare新竹」秒出現

高虹安當選　「Wecare新竹」秒出現

2022九合一大選落幕，選舉的結果目前仍舊不斷被討論。而在民眾黨候選人高虹安當選新竹市長後，臉書粉專「Wecare新竹」立刻PO文，喊話「要開始努力贏回新竹」，瞬間成為討論焦點。

黃偉哲險勝保住台南綠地

黃偉哲險勝保住台南綠地

基隆人哪裡能領Gogoro！謝國樑回應了

基隆人哪裡能領Gogoro！謝國樑回應了

陳時中謝票見民眾舉2看板！感性吐心聲

陳時中謝票見民眾舉2看板！感性吐心聲

選戰慘敗？　藥師揭民進黨真實目的

選戰慘敗？　藥師揭民進黨真實目的

關鍵字：

鏡週刊于北辰2022九合一大選

讀者迴響

熱門新聞

小S牙齒斷4顆送醫！徐媽見傷勢懷疑女婿

選戰慘敗？　藥師揭民進黨真實目的

超過10天沒大便！30歲女吐「巧克力色條狀物」

鄭運鵬上街感性謝票！卻因兒子太帥歪樓

22:00還在唱票！竹縣深夜開完票惹議

快訊／恭喜！孫藝真生了　經紀公司證實「順利產下兒子」

口愛「15個危險動作」！醫示警：千萬別刷牙

魔獸降臨台中！場外赫見法拉利限量超跑

小商人世足下注「3台點鈔機數不完」賺爆

高虹安當選　「Wecare新竹」秒出現

貓僵硬癱倒稻田　近看見驚人真相

張蘭護汪小菲真報案：為社會除害！

女逛超市踩到櫻桃滑倒　摔成傷殘十級

邱毅：蔡英文未來下場比陳水扁還慘

10大浪費錢裝潢！第一名讓人超後悔　

更多

最夯影音

更多
貨車不禮讓斑馬線行人　婦嚇摔飛數公尺...網：魔術師

貨車不禮讓斑馬線行人　婦嚇摔飛數公尺...網：魔術師
貪心小河狸外帶胡蘿蔔　嘴叼+手抱吃力扛回家

貪心小河狸外帶胡蘿蔔　嘴叼+手抱吃力扛回家

留長髮被誤認、遭批評　4歲萌弟仍堅持媽超驕傲

留長髮被誤認、遭批評　4歲萌弟仍堅持媽超驕傲

羨慕了！王嘉爾泰國開個唱　脫掉上衣「隨便粉絲摸」

羨慕了！王嘉爾泰國開個唱　脫掉上衣「隨便粉絲摸」

民進黨大敗蔡英文辭黨主席　慰留蘇貞昌：需他繼續打拚

民進黨大敗蔡英文辭黨主席　慰留蘇貞昌：需他繼續打拚

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面