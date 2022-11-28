入國民黨36年說退就退！　反共將軍于北辰成功當選桃園市議員

圖文／鏡週刊

今年54歲的于北辰，加入國民黨36年，去年12月31日因為不認同黨的立場，高調宣布退出國民黨，之後因為反共立場鮮明，被譽為「反共將軍」，開始頻繁上政論節目評論時事，也自己開設YouTube頻道，甚至宣布參選，今成功殺出一條活路，當選桃園市議員。

于北辰宣布退黨後遭到許多抨擊，做什麼事、說什麼話都有深藍民眾痛罵他背骨仔，對此他受訪時曾表示「我54歲，還要被國民黨綁多久？我不玩了！我做我的，退出後真的海闊天空。」他也真說到做到，開始在自己的YT頻道上暢所欲言，被問到退黨後跟綠營政治人物走那麼近，「未來會不會加入民進黨？」他表示「不可能，藍色衣服脫不掉，那是一種別人對我的看法。民進黨會把我當綠的嗎？不會；民眾黨會把我當白的嗎？不會。我怎麼說，他們都覺得我骨子裡是藍的，我不會刻意脫這件藍色的內衣。」

他也表示，自己跟國民黨最大的不同是「我是反共藍」，如今知識藍、戰鬥藍、深藍忘記反共，堅持走自己路的于北辰後來以無黨籍的身分參加桃園市議員選舉，在第1選舉區拿下1萬0781票，取得5.21%得票率，以第10名之姿，成功躋身桃園市議員。

支持者馬祖副村長林信宏留言祝賀「恭喜于將軍高票當選，當年豪情赴征程，金戈鐵馬捲狂塵，戎裝威武撼敵臣，戰功彪赫滿熱誠，如今卸甲歸鄉城，奈何群魔亂朝政，重披榮袍護國承（城），三軍楷模于北辰。」對此，于北辰也回應「感謝支持與鼓勵！北辰絕不會讓大家失望的，繼續為台灣努力。」





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