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高虹安當選「Wecare新竹」秒冒出！喊話支持者：把新竹贏回來

高虹安開票現場。（圖／記者陳凱力攝）

▲高虹安當選新竹市長，臉書上冒出「Wecare新竹」的社團與粉專。（圖／記者陳凱力攝）

記者柯振中／綜合報導

2022九合一大選落幕，選舉的結目前仍舊不斷被討論。而在民眾黨候選人高虹安當選新竹市長後，臉書粉專「Wecare新竹」立刻PO文，喊話「要開始努力贏回新竹」，瞬間成為討論焦點。

2022投票前夕，高虹安被爆料出助理費、性平等爭議，更有人嗆聲「可能進土城看守所」，如今預言失敗了，高虹安也順利選上新竹市長，許多嘲諷的聲浪也跟著消失。

不過，高虹安選上後不久，就有眼尖的網友發現，臉書上有個「Wecare新竹」粉專悄悄冒出，且高虹安宣布當選後不久，該粉專就發文直喊「新竹最黑暗的一天…各位朋友，我們要開始努力贏回新竹了！」

▼高虹安當選後，27日進行謝票行程。（圖／競辦提供）

▲高虹安謝票。（圖／競辦提供）

貼文引起熱烈討論，但因為該粉專所標註的定位為「喜劇演員」，且粉專的介紹當中打著「超前部屬（部署）」，成立時間還是在投票結果出爐以前，因此有不少人留言表示，「這反串吧」、「這粉專有我的納稅錢嗎？好奇你們這次四君子是誰」、「未看先猜這粉專是反串的XD，如果猜對管理員趕快把我封鎖，怕塔綠班會看到」、「11／15就有的粉專，所以11／15就知道沈慧虹會輸膩？」

除此以外，臉書上還有個「We care 新竹」的公開社團，雖然社團介紹中寫著「大家為了罷免高虹安而努力」，但裡面的貼文大多數都不是批評高虹安的文章，創社目的可能也只是惡搞、反串。

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