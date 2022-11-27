得票率比上屆高！王惠美旋風式全縣掃街　周一回歸縣政

記者唐詠絮、劉人豪／彰化報導

2022九合一大選彰化縣長由藍營王惠美以36萬9133票勝出，得票率56.75%。王惠美謝票車隊27日上午8時30分從競選總部出發，展開全縣26鄉鎮市的車隊謝票行程，沿途有不少民眾站在家門口比讚祝賀。

▲彰化縣長王惠美(左2)連任成功，今天展開謝票行程。（圖／記者唐詠絮攝）

王惠美在發言人張建豐陪同下，謝票車隊先與和美鎮長當選人林庚壬等人會合，展開和美、線西和伸港等三鄉鎮謝票，隨即轉往鹿港、福興和秀水等鄉鎮，她不忘回到家鄉洋厝社區，感謝故鄉親友長輩支持，並到在地宮廟聖安宮參拜，受到庄頭村民的熱情相迎，還有婦女長者給她大大擁抱，表達祝福與疼惜。

▲王惠美表示明日隨即回歸縣政，專心投入公務行程。（圖／王惠美競選總部提供）

王惠美今日車隊謝票行程，在全縣26鄉鎮市展開旋風式掃街謝票，車隊在各鄉鎮停留時間不到20分鐘，明日隨即回歸縣政，專心投入公務行程。

根據中選會網站統計，2018年大選彰化縣投票率達到70.9%，王惠美獲得將近37萬7800票，得票率53.18%順利過半；2022年大選投票率為63.12%，投票率降低，順利連任的王惠美此次仍獲得36.9萬多票，得票率56.75%更甚以往，顯示施政有感，政績獲得多數縣民肯定。