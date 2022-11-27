苗栗景點假日之森傳溺水　男「失蹤20分」被救起送醫不治

記者蔡文淵、劉人豪／苗栗報導

苗栗縣竹南鎮的知名景點假日之森，27日上午發生溺水意外，消防人員獲報後趕抵將人救起後送醫，但仍回天乏術，詳細原因仍有待警方調查釐清。

▲苗栗知名景點假日之森，今天一早傳出溺水意外。（圖／記者蔡文淵翻攝）

苗栗縣政府消防局上午7點47分接獲報案，指出竹南鎮假日之森有男性移工下水游泳後溺水求救，但已找不到溺水者。該移工失蹤約20分後，海巡於8點08分表示已找到人，開始實施CPR，隨後消防人員8點12分趕抵現場接手急救再送醫，但仍回天乏術。