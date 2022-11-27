　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

苗栗景點假日之森傳溺水　男「失蹤20分」被救起送醫不治

記者蔡文淵、劉人豪／苗栗報導

苗栗縣竹南鎮的知名景點假日之森，27日上午發生溺水意外，消防人員獲報後趕抵將人救起後送醫，但仍回天乏術，詳細原因仍有待警方調查釐清。

▲▼ 。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲苗栗知名景點假日之森，今天一早傳出溺水意外。（圖／記者蔡文淵翻攝）

苗栗縣政府消防局上午7點47分接獲報案，指出竹南鎮假日之森有男性移工下水游泳後溺水求救，但已找不到溺水者。該移工失蹤約20分後，海巡於8點08分表示已找到人，開始實施CPR，隨後消防人員8點12分趕抵現場接手急救再送醫，但仍回天乏術。

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

►BURBERRY超美「粉紅香水」買一送一！噴了上癮、回頭率爆高

ET快訊
快訊／連任失利！　議員「多重器官衰竭」逝世
高虹安車掃謝票！　「收到郭董、宣董的祝福」
快訊／蘇清泉質疑計票有誤！　明聲請重新驗票
周玉蔻見陳時中落敗「第1反應曝」！　大片粉絲爆哭
美女博士脫了！　敗選嘆沒有下次：瘦15公斤累死
萬華票數比陳時中低！黃珊珊：大家害怕某人當選
瑤瑤認「分手5年韓籍男友」！　大哭痛揭情變導火線
縣市長一片藍！他分析：「2個女人」扳倒民進黨

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

烏坵工人操作起重機意外斷指！　空勤直升機+童綜合聯手救援

快訊／雲林縣議員梁銘忠多重器官衰竭病逝　享年56歲

快訊／台中男5樓墜落頭部破裂亡　妻聽巨響衝出門驚見慘劇

送完貨倒車離開！台中駕駛輾異物下車察看　驚見行人卡車底命危

北投女闖紅燈過馬路遭撞飛！駕駛跪求奇蹟...頭部重創不治

苗栗景點假日之森傳溺水　男「失蹤20分」被救起送醫不治

快訊／基隆男網咖猝死！生前詭異搖晃畫面曝光　發現時已屍僵

開門見「印傭下面沒穿」絲襪羞遮...老公急拉褲　妻怒告拿房產

轎車左轉未減速！重機反應不及撞上　騎士「360度空翻」影片曝

人夫與狐狸精拍「床上親密」影片　男看抖音嚇傻：主角是老爸！

汪小菲「愛就愛了」疑認愛張穎穎　網傳飆罵音檔..葛斯齊嘆「難想像大S怎過的」

聰明小牛想偷跑出棚子 僅靠舌頭舔鎖成功逃脫

曹格宣布離婚！結束14年婚姻　與吳速玲發共同聲明「無法理解彼此」

英男送瓦斯進門被3巨犬狂追　邊跑邊叫嚇爆！女主衝出解圍

媽說「長大」要做家事　5歲女兒公主夢碎爆哭

陳紫渝當選「真嫁給永福里」　32字勝選感言...笑意藏不住

《延禧》最美妃子張嘉倪爆7年婚變！　「老公摟妹回房」她回：愛得起放得下

哥幫妹拍TikTok短片！　一開拍同步跳舞超喜感

陳時中哽咽宣布敗選　兒子陳彥安淚水止不住

民眾黨奪2席台北市議員！　學姊黃瀞瑩自行宣布當選

烏坵工人操作起重機意外斷指！　空勤直升機+童綜合聯手救援

快訊／雲林縣議員梁銘忠多重器官衰竭病逝　享年56歲

快訊／台中男5樓墜落頭部破裂亡　妻聽巨響衝出門驚見慘劇

送完貨倒車離開！台中駕駛輾異物下車察看　驚見行人卡車底命危

北投女闖紅燈過馬路遭撞飛！駕駛跪求奇蹟...頭部重創不治

苗栗景點假日之森傳溺水　男「失蹤20分」被救起送醫不治

快訊／基隆男網咖猝死！生前詭異搖晃畫面曝光　發現時已屍僵

開門見「印傭下面沒穿」絲襪羞遮...老公急拉褲　妻怒告拿房產

轎車左轉未減速！重機反應不及撞上　騎士「360度空翻」影片曝

人夫與狐狸精拍「床上親密」影片　男看抖音嚇傻：主角是老爸！

何志偉自爆被逼當眾道歉！　示警「往下看會很恐怖，很恐怖」

柯文哲出戰2024「有機會當選」？他嘆1關鍵：很難撼動中南部票倉

驚險畫面曝光！車子失控衝入店內　她「瞬間撞飛」竟毫髮無傷

遭塞爾維亞犯9次、粗暴對待　內馬爾IG秀右腳踝超腫脹

辭職很委屈？　林濁水批蔡英文敗選聲明「怪地方、怪候選人」

中信盃黑豹旗／麥寮唯一敲安！王翾祐棒打平鎮2強投

鞠躬謝票！謝國樑願當基隆市民僕人　中央地方通力合作向前行

烏坵工人操作起重機意外斷指！　空勤直升機+童綜合聯手救援

快訊／雲林縣議員梁銘忠多重器官衰竭病逝　享年56歲

戴培峰金手套不敵福來喜劉家豪生氣　鋒哥特調打擊再拚全勤

一指點穴貓掌橘虎斑秒入睡　網笑：這應該是強制關機啦！

社會熱門新聞

蘇清泉批「選舉無效」採取法律行動

巡簽表寫女友姓名傳IG　三重警員慘了

即／基隆男網咖猝死！生前畫面曝　發現時已屍僵

雲林男遭6煞砍斷四肢肌腱命危！妻慟：還我公道

即／板橋「落選里長」遭黑衣人圍毆！

人夫拍床上親密影片　兒看抖音驚見老爸

即／新北男蓋完票後當場撕毀　遭警逮捕下場曝

開門驚見「印傭下面沒穿」！妻怒告拿房產　

擁0.024坪卻剷平整塊農地！蘋果西打前女總囂張下場曝

鶯歌公寓惡火奪命　獨居男熟睡中遇死劫

北投男撞飛違規婦　現場崩潰跪地求奇蹟

女闖紅燈過馬路遭撞飛　送醫搶救不治

男喊6萬找伴遊：我很有錢　她只收2萬點頭獻身下場曝

屏東再查獲兩村長候選人樁腳賄　每票1000元買票

更多熱門

相關新聞

縣市長一片藍　「台北2女將」扳倒民進黨

縣市長一片藍　「台北2女將」扳倒民進黨

2022九合一選舉落幕，此次各地縣市首長選情部分，民進黨可謂大敗，執政版圖僅剩南部4縣市及澎湖縣。就有網友在PTT的HatePolitics板上分析選情，認為這次掀倒民進黨要歸功兩大戰將，「點燃這次推倒民進黨的火苗，又使其變成燎原大火的，就是這兩位--王鴻薇、徐巧芯」，瞬間引發話題。

洪耀福罵民進黨敗類　何志偉：公道自在人心

洪耀福罵民進黨敗類　何志偉：公道自在人心

張善政謝票：上任首重公共工程

張善政謝票：上任首重公共工程

快訊／何志偉被爆「設計陳時中」　洪耀福嗆：你才是民進黨的敗類！

快訊／何志偉被爆「設計陳時中」　洪耀福嗆：你才是民進黨的敗類！

九合一民進黨重挫　小笠原：選民區分地方與總統選舉

九合一民進黨重挫　小笠原：選民區分地方與總統選舉

關鍵字：

苗栗假日之森溺水移工溺水影音

讀者迴響

熱門新聞

何志偉哭了！首度揭發「陳時中團隊黑幕」

吳亦凡回加拿大「恐遭化學閹割」！3月1次恐怖下場曝

柯佳嬿驚喜應援《玩很大》　坤達哭了

貓僵硬癱倒稻田　近看見驚人真相

即／九合一大選「綠地變藍天」　國台辦回應了

北市議會洗牌　綠老將梁文傑、江志銘落馬

轉雨降10℃！入冬強冷空氣探13度

基隆變天！謝國樑被市民討Gogoro

凶宅掛賣　房仲求深夜11點別看屋

侯友宜115萬票輾壓　3大數據被推爆

快訊／叫她先知！高嘉瑜「一屍五命」100%命中

潮T印「6字英文」！實際意義網吐了

汪小菲不藏了！

快訊／傳陳其邁接任民進黨主席　幕僚回應了

瑤瑤大哭認「分手5年韓籍男友」！痛揭情變導火線

更多

最夯影音

更多
汪小菲「愛就愛了」疑認愛張穎穎　網傳飆罵音檔..葛斯齊嘆「難想像大S怎過的」

汪小菲「愛就愛了」疑認愛張穎穎　網傳飆罵音檔..葛斯齊嘆「難想像大S怎過的」
聰明小牛想偷跑出棚子 僅靠舌頭舔鎖成功逃脫

聰明小牛想偷跑出棚子 僅靠舌頭舔鎖成功逃脫

曹格宣布離婚！結束14年婚姻　與吳速玲發共同聲明「無法理解彼此」

曹格宣布離婚！結束14年婚姻　與吳速玲發共同聲明「無法理解彼此」

英男送瓦斯進門被3巨犬狂追　邊跑邊叫嚇爆！女主衝出解圍

英男送瓦斯進門被3巨犬狂追　邊跑邊叫嚇爆！女主衝出解圍

媽說「長大」要做家事　5歲女兒公主夢碎爆哭

媽說「長大」要做家事　5歲女兒公主夢碎爆哭

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面