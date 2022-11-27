下一步挑戰2024中正萬華立委？　黃珊珊語帶保留：先謝票！

記者袁茵／台北報導

2022九合一大選落幕，由國民黨推派的立委蔣萬安當選台北市長，而現任台北市長柯文哲力挺的前台北市副市長黃珊珊落敗。黃珊珊27日展開謝票行程，被問及下一步會不會挑戰2024內湖南港或中正萬華立委？黃珊珊語帶保留地說，自己要先謝票。

▲黃珊珊謝票。（圖／記者袁茵攝）

蔣萬安以57萬5590票贏得台北市長，民進黨推派的前衛福部長陳時中獲43萬4558次之，第三名則是黃珊珊34萬2141票。

黃珊珊27日從競選總部外展開謝票行程，會前接受媒體訪問。針對昨天至今的心情，黃珊珊坦言，自己的心情一直都很好，「對一個死過一次的人來說，你覺得他心情會怎麼樣？」每件事情都是人生功課，這是選民的選擇，她也盡了最大努力，相信這次結果也讓大家驚覺，還是有很多人希望跳脫藍綠綑綁，「我相信只要一直努力，終有一天會有這樣空間。」

至於下一步路，黃珊珊表示，自己下一步就是先謝票，這要謝很久，因為有那麼多人幫忙，每個地方可能都要去走一下，謝票時間會滿長的，「還沒想那麼多，我先把票謝完。」

媒體追問，會不會考慮選2024內湖南港立委？黃珊珊仍稱「先謝票再說，我謝票要謝很久，謝一個月都謝不玩。」而媒體再問，有無可能去參選中正萬華立委，挑戰現任立委林昶佐？黃珊珊不斷重申「先謝票再說，大家都急著幫我找工作，但我還沒有想清楚之前，我都不會⋯我想清楚就會跟大家說。」

另外，被問及有無與家人通話？黃珊珊回應，自己沒有時間，因為昨天身邊有好多人，不過家人都會繼續支持，「我的家人其實沒辦法在我身邊幫忙選舉，只是他們都很謝謝我旁邊這麼多志工團隊。」