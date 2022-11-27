▲民進黨在2022九合一大選慘敗。（圖／記者李毓康攝）

記者朱祖儀／綜合報導

民進黨在2022九合一選舉大敗，沒有搶下首都台北市，尋求連任的基隆市、桃園市和新竹市也被藍天翻轉，僅保住5個縣市。沒想到親綠粉專「打臉名嘴」竟發文表示，高估了台北和新竹市民的素養，對於這2地的預測結果出現了很大的錯誤。文章一出隨即遭許多網友轟爆。

「打臉名嘴」在臉書發文表示，在九合一大選後回頭檢討預測錯誤的地方，發現自己原本不明白或是看錯的部分，「我認為是追求進步的好方法」。針對縣市首長部分，他認為自己太高估了台北市民的素養，也太信任新竹市民的品質，所以當時出現了很大的預測錯誤；對於台北市議員選戰結果，則是錯估了民眾黨的席次，「這也代表我的努力不夠，沒有讓柯文哲帶來的政治傷害降到最低」。

「打臉名嘴」也說，這次九合一選舉中，「台灣人民選出了林姿妙，選出了高虹安跟鍾東錦，甚至還選出了雨刷（蔡政宜）這個傷害職業棒球的黑道」，他認為民眾這幾天可能會覺得很爽，但這不是最後的結果，「2018的韓國瑜就是一個鮮明的故事」。他最後也提到，中國的認知作戰很有效，唯一能與之抗衡的辦法就是奮力反擊。

結果文章曝光後被酸爆，網友紛紛留言表示「台北選民的素養？新竹選民的品質？批評人民不是好選擇」、「檢討選民難怪輸到脫褲，自己做得不好人民是有眼睛的」、「台南開槍事件搞到台南都快翻盤了，還在繼續檢討選民」、「千錯萬錯都是別人的錯」、「選輸就說高估別人素養，真的蠻可笑的」、「讚！果然不改檢討選民的一貫風格」、「原來輸了就是說別人素養不夠就是了」。

該文章也被轉到PTT，同樣掀起討論，「不意外，綠輸就檢討選民，幾乎是固定戲碼」、「沒必要扯選民素質」、「選輸了不檢討還嗆人素質」、「是不是覺得輸不夠多啊」、「真的沒必要檢討選民，同樣這批人也給過蔡英文破紀錄的高票，我覺得你該檢討的是，為什麼做選情分析時還要持續帶著仇恨分析，讓你被仇恨蒙蔽，你早該放下了」、「崩潰起手式：檢討選民」。