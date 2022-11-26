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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

九合一公職人員選舉日　張麗善準時投票：心情平靜有信心

記者蔡佩旻／雲林報導

2022九合一公職人員選舉今（26）日舉行投票，國民黨籍雲林縣長候選人張麗善下午13時15分於土庫鎮馬光聯合辦公處投票所投票。張麗善表示，4年之前獲得鄉親肯定，上任之後不敢懈怠，天天努力拚縣政，這段時間的付出為雲林帶來的改變，相信鄉親有目共睹，也會把認同化為選票。

▲雲林縣長張麗善下午13時15分良辰吉時現身設籍鄉鎮投票所投下神聖的一票。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣長張麗善下午13時15分良辰吉時現身設籍鄉鎮投票所投下神聖的一票。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

張麗善表示，經過選舉期間再一次的二十鄉鎮巡迴掃街，心中更加深愛雲林這塊故鄉土地，也重新審視了一遍過去施政，未來會精修調整施政方向，首重就是基礎建設一定要加緊升級，要讓雲林鄉親無論行的安全、住宅環境方面，基本上的尊嚴與品質都要兼顧。

▲雲林縣長張麗善下午13時15分良辰吉時現身設籍鄉鎮投票所投下神聖的一票。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲張麗善受訪表示，自己心情很平靜，對於開票結果相當有信心。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

張麗善受訪表示，自己心情很平靜，也對於今天的開票結果相當有信心，過去這段時間充分把握所有可運用的時間，一票一票請託鄉親的支持，選舉是一時的，激情過後回歸平常心，冷靜以後也是蓄勢待發，早上與家人用個早餐後，誦經唸佛後，期待重新出發，投票時間是經過挑選的良辰吉時。

張麗善強調，自己一直以來秉持對家鄉理念與情感，為了讓雲林變得更好，四年前成功讓雲林上場，接下來還要用四年拚八年，讓雲林加速前進，希望鄉親可以與他一起，擘畫出2030年的美好未來。

►聽Podcast #我在案發現場


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