韓國瑜輔選32議員「30人當選」！本人選後首度回應了

▲韓國瑜替全台32名議員輔選，其中有30人成功當選。（圖／記者湯興漢攝）



記者柯振中／綜合報導

2022九合一大選結果已出爐，包含縣市首長在內，國民黨在全台各地都打了漂亮的勝仗。國民黨中央助選團副團長韓國瑜替全台各地30多位議員輔選，結果有30人成功當選，他本人也為此說話了。

2022九合一大選今年開始起跑，國民黨也成立了中央助選團，高雄市前市長韓國瑜受邀擔任副團長。韓國瑜接任副團長後，開始勤跑各地，替藍營各層級候選人輔選。

根據《中天新聞》報導，韓國瑜在全台輔選的過程中，一共輔選了高雄市議員候選人許采蓁、台中市議員候選人朱暖英、台北市議員候選人陳錦祥、新北市議員候選人葉元之等共32名議員候選人，其中有30人都成功勝選，只有新北市議員候選人林鼎超、桃園市議員候選人謝克洋落選。

對此，韓國瑜也在臉書上向所有候選人致謝，感謝各議員候選人能夠給他這個錦上添花的機會。

不少粉絲看完以後，也被韓國瑜的行為感動，不斷洗版留言，「韓市長辛苦了！有你真好」、「有您真好！辛苦了，我的區議員全壘打，太開心了」、「大家一起努力的成果」、「唯一支持韓國瑜」、「當選人只要好好為民服務，下次仍然是選你們，大家努力加油。」

韓國瑜此次輔選的過程中，一共與32名議員候選人同台，名單分別如下：

台北市：徐弘庭、陳錦祥、戴錫欽、闕枚莎、柳采葳、陳炳甫、汪志冰、陳重文

新北市：林金結、黃心華、邱烽堯、陳偉杰、蔣根煌、廖先翔、葉元之、王威元、江怡臻、林鼎超（落選）

桃園市：詹江村、楊朝偉、陳韋曄、舒翠玲、謝克洋（落選）

新竹縣：張鎮榮

新竹市：許修睿

南投縣：潘一全、黃世芳

台中市：朱暖英、張瀞分

雲林縣：李明哲

台南市：蔡育輝

高雄市：許采蓁

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