最後一夜 　劉建國徒步護雲林、張麗善一步一腳印貼近選民拜票

記者蔡佩旻／雲林報導

2022九合一基層公職人員選舉倒數最後一天，今（25）日選前之夜，雲林縣長候選人均以徒步掃街進行。民進黨候選人劉建國晚間18時從斗六競選總部出發，繞行斗六市區，期與鄉親一起走向26日勝選的時刻；國民黨候選人張麗善在好姐妹「阿仙」（白雲飾）陪同下，於斗六及虎尾一步一腳印拜票進行團結之夜。

▲今日選前之夜，雲林縣長候選人張麗善與劉建國以徒步掃街拜票進行活動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

國民黨候選人張麗善傍晚17時30分在閨蜜「阿仙」的陪同下，與斗六市長候選人林聖爵與多名候選人齊聚斗六成功二路競選總部，張麗善受訪表示，選期活動時間剩不到5小時，現在用一個非常輕鬆的心情面對明天的選舉結果，在此特別感謝鄉親多年來對我的支持肯定及鼓勵，尤其數月來面對選戰傾全力相挺，讓我在面臨困境時可以一再挑戰，

▲張麗善說，選舉是一時的，我想做人要誠懇與誠實才是一輩子，選舉就是一個照妖鏡，候選人的品行操守與人格都會展現出來。（圖／記者蔡佩旻攝）



張麗善說，選舉是一時的，我想做人要誠懇與誠實才是一輩子，選舉就是一個照妖鏡，候選人的品行操守與人格都會展現出來，我想選戰選到現在有很多貴人出現，在對手的批判下更凝聚鄉親對我的疼惜，所以我懷著感恩的心看待。最重要的是鄉親給予的溫暖後盾，呼籲鄉親明天鄉親出席投票，投下給我的肯定認同就是對我莫大的鼓勵。

▲民黨候選人張麗善在好姐妹「阿仙」（白雲飾）陪同下，於斗六及虎尾一步一腳印拜票進行團結之夜。（圖／記者蔡佩旻攝）

劉建國指出，選前之夜做最後的衝刺，以徒步掃街的方式展現團隊的氣勢，鄉更多選民訴求自己的政見，進而爭取選民的認同，大家一起改變雲林，創造新雲林。劉建國呼籲選民明天一定要去投票，雖然此次是地方選舉，可是跟大家的經濟、產業有關，盼大家團結，讓他有機會入主雲林縣政府，為民服務，同時希望民進黨所提名的候選人全壘打，讓民進黨贏得最後勝利。

▲劉建國呼籲選民明天一定要去投票，雖然此次是地方選舉，可是跟大家的經濟、產業有關，盼大家團結。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣長候選人張麗善與劉建國今夜均以徒步拜票，掃街隊伍相遇，警方圍起警戒線將雙方隔開。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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