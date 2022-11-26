大勝劉建國5萬票　張麗善自行宣布當選...連任雲林縣長

▲雲林縣長候選人張麗善晚間19時抵達虎尾鎮長候選人丁學忠聯合競選總部，受到支持者熱烈歡迎。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者李政遠、蔡佩旻／雲林報導

19:33更新

雲林縣長選舉國民黨張麗善對上民進黨劉建國，兩人首次對決，今(26)日進行投開票結果，張麗善以逾5.2票領先劉建國，晚間19時許於虎尾鎮丁學忠聯合競選總部自行宣布當選連任成功，守住雲林縣長寶座。

雲林縣長國民黨候選人張麗善表示，今天這場勝利，不只是全體雲林人的勝利，更是品德操守與良善的勝利。我們贏的不只是這場選舉，我們同時贏回了雲林人應有的尊榮。這次選舉可說是四年施政的期末考，很高興也很感激雲林鄉親給我的施政成果打了個及格的分數，肯定政策也支持「雲林上場 加速前進」與「2030 前進雲林」的政策目標與方向。

▲雲林縣長候選人張麗善晚間19時許以逾4萬票數之差自行宣布當選。（圖／記者蔡佩旻攝）

張麗善說，對於今晚的勝選，首先要感謝競選團隊，從在水林成立第一個後援會開始，選舉團隊成員就跟著我在全雲林各鄉鎮走透透，其後「20鄉鎮廟宇親履巡迴」又走了一輪，團隊跟著我真的很辛苦。其次，要感謝雲林縣府行政團隊這四年來的努力，繳出亮麗的施政成果，使得雲林鄉親願意再給我們機會實現「2030 前進雲林」的目標。

張麗善再說，「我要感謝我的家人」，家人的陪伴與支持永遠是最重要的，沒有家人、親戚朋友們的一路陪伴，也不會有今天的麗善。最後，我要強調，選舉是一時的，我希望所有的攻擊和抹黑都停留在選舉的時刻，勝選的激情也停留在今晚。未來我們要積極加速前進，努力讓雲林成功蛻變轉型為「農工商科技城」，實現「2030 前進雲林」的目標。

▲雲林縣長候選人張麗善正式宣布當選，現場施放高空煙火歡慶。（圖／記者蔡佩旻攝）



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