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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高雄選情冷爆！藍綠「議會未過半」　第三勢力成陳其邁推市政關鍵

▲▼高雄市長陳其邁出席高雄市議會閉幕大會 。（圖／記者賴文萱攝）

▲藍綠議會皆未過半，第三勢力將成陳其邁未來是否能順利推動市政的關鍵 。（圖／資料照／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

九合一大選正式落幕！今年高雄選舉相當冷，投票率僅58%，也使得高雄市議員候選人各個陷入苦戰，頻頻喊出「搶救關鍵一席」。這次市議員選舉，民進黨提名36席、國民黨提名34席，為得就是力拼「議會過半」，但選舉結果出爐後，國民黨獲得29席、民進黨27席，無黨籍及其他小黨為9席，雙方都沒能挑戰終極目標成功。

高雄市議會今年議員總席次由66席減為65席，共有128人登記參選，其中，三個選區出現異動，第四選區左營、楠梓，上屆為8席，本屆增一席共9席；第七選區三民，上屆原有8席，本屆減一席共7席；第8選區前金、新興、苓雅，上屆原6席，本屆減1席剩下5席。

2022高雄市議員當選名單

第一選區：
民進黨林富寶
國民黨林義迪
無黨團結聯盟朱信強

第二選區：
國民黨李亞築
民進黨黃明太
民進黨陳明澤

第三選區：
國民黨宋立彬
民進黨黃秋瑛
民進黨林志誠
國民黨方信淵
國民黨陸淑美

第四選區：
國民黨白喬茵
無黨籍陳善慧
民進黨李柏毅
國民黨陳麗珍
民進黨黃文志
國民黨李眉蓁
國民黨李雅芬
民進黨李雅慧
國民黨陳玫娟

第五選區：
民進黨江瑞鴻
國民黨吳利成
民進黨張勝富
民進黨邱俊憲
民進黨黃飛鳳

第六選區：
民進黨李喬如
國民黨陳美雅
民進黨簡煥宗
國民黨蔡金晏

第七選區：
國民黨黃柏霖
國民黨黃香菽
民進黨康裕成
台灣基進張博洋
民進黨鄭孟洳
民進黨何權峰
國民黨曾俊傑

第八選區：
國民黨許采蓁
民進黨黃文益
民進黨湯詠瑜
民進黨郭建盟
國民黨黃紹庭

第九選區：
無黨籍黃捷
國民黨鍾易仲
國民黨李雅靜
國民黨劉德林
民進黨陳慧文
民進黨林智鴻
民進黨張漢忠
國民黨鄭安秝

第十選區：
民進黨陳致中
民進黨鄭光峰
國民黨陳麗娜
國民黨曾麗燕
國民黨蔡武宏
無黨團結聯盟李順進
台灣團結聯盟吳銘賜
民進黨黃彥毓

第十一選區：
民進黨李雨庭
國民黨邱于軒
國民黨王耀裕
國民黨黃天煌

第十二選區：
國民黨王義雄

第十三選區：
無黨籍陳幸富

第十四選區：
無黨籍高忠德（Takiludun‧Anu）

第十五選區：
無黨籍范織欽（Pasulang‧Tomatalate）

藍綠為衝出「議會過半」，取得主導權，民進黨提名36席，國民黨則提名34席。然而，根據選舉結果，這次成功當選的議員，民進黨共獲得27席，國民黨獲得29席，台灣基進1席，無黨籍及其他小黨8席，藍綠沒有一方挑戰「議會過半」成功。

對比2018年高雄市議員選戰，當時在韓國瑜帶起的「韓流」氛圍加持下，國民黨上屆在議會取得33席，民進黨取得25席，親民黨1席，時代力量2席，無黨籍2席，其他政黨3席。雖然今年藍營有白喬茵、許采蓁成功當選新科議員，但現任資深議員陳若翠、童燕珍卻落選。

▲▼高雄市長陳其邁出席高雄市議會閉幕大會 。（圖／記者賴文萱攝）

▲藍綠議會皆未過半，第三勢力將成陳其邁未來是否能順利推動市政的關鍵 。（圖／資料照／記者賴文萱攝）

地方人士分析今年選情，無奈嘆今年高雄選舉實在太冷，太沒有火花，到選前都炒不起來，投票率不到6成，也連帶讓議員候選人們選前陷入苦戰，因為有太多無法預測的因素。

事實上，地方人士先前預估，國民黨這次大概只會剩下27、28席，相比2018年選舉，國民黨獲得33席，下滑不少，不過，結果出爐後，連國民黨高雄市長候選人柯志恩也稱，藍營在議員部分守得還可以。

而民進黨在這次議員選舉，同樣也沒能挑戰「議會過半」成功，雖然有新人黃彥毓、林志誠及李雨庭3人當選，但現任議員韓賜村也落選。在藍綠皆未過半的狀況下，使得未來高雄市議長與副議長將會再掀激戰，第三勢力則成陳其邁往後是否能順利推動市政的關鍵。

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