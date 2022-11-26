超強戰將！　桃園市議員黃婉如「10連霸」成功

▲桃園市議員黃婉如挑戰10連霸成功。（圖／選委會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

超強！2022桃園市議員選舉，挑戰10連霸的國民黨籍桃園區市議員黃婉如，26日以11,343萬票再度高票當選。黃婉如長達40餘年的政壇服務，主要是其勤走基層、積極服務以及問政犀利，長年以民意為優先的精神，深受選民肯定；而此次挑戰10連霸成功，為地方政壇有史以來，屹立不搖的戰將型政治人物！

黃婉如在 23歲當選市民代表、32歲選上議員，從市民代表到縣府時代的縣議員，以及升格後的市議員，見証桃園轉大人、地方政壇的變化。今年8月29日桃園市選委會受理參選登記前一晚，直接睡車上等待，從黑夜到次日上班日，完成每屆選舉都搶頭香的心願，並全力投入選戰，贏得勝選。

桃園區市議員選舉，登記參選者有27人，應選12席，國民黨提名7席，民進黨提名6席，民眾黨、時代力量、基進黨、小民參政歐巴桑聯盟各提名1席，無黨籍有10席。今天晚間選舉揭曉，國民黨揮出全壘打7席全上，民進黨當選4席，無黨籍當選1席，小黨全軍覆沒。

當選名單分別為：凌濤(國)、詹江村(國)、黃瓊慧(民)、余信憲(民)、林政賢(國)、陳美梅(國)、李光達(民)、黃婉如(國)、李曉鐘(國)、于北辰(無)、張碩芳(國)、黃家齊(民)。