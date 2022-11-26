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台南百里侯爭霸黃偉哲險勝謝龍介　成功連任再拼4年

▲民進黨台南市長候選人黃偉哲，以4萬多票奪得連任台南市長寶座。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲民進黨台南市長候選人黃偉哲，以4萬多票奪得連任台南市長寶座。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2018年台南市第3屆市長選舉時，在6雄爭霸下，民進黨台南市長候選人黃偉哲，在國民黨市長候選人高思博、前台南縣長蘇煥智夾擊下，殺出重圍奪得台南市長寶座，2022年黃偉哲再拼連任，面對謝龍介的強力挑戰，選舉結果卻以「小勝」成功連任，取得台南市未來4年的政權，此一結果大出預料，跌破大家的眼鏡。

2018年第3屆台南市長選戰計有民進黨黃偉哲、國民黨高思博、無黨籍前台南縣長蘇煥智、伍彩集團創辦人林義豐、成大教授許忠信、牛埔里里長陳永和等6人參選，黃偉哲一路在高思博、蘇煥智等人猛攻夾殺下，一路挺進到最後，終於化險為夷，贏得市長選戰，入主台南市政府。

2022第4屆台南市長選舉，計有無黨籍許忠信、無黨籍.林義豐、國民黨籍謝龍介、無黨籍的吳炳輝及求連任的台南市長黃偉哲5人，其中黃偉哲在選前歷次民調中，都以超過6成以上的支持度領先群雄，而國民黨徵召台南市候選人謝龍介，擁有全國性高知名度，並以口才便給，反應機敏著稱，惟在選前歷次民調都在3成多左右的支持度，面對謝龍介的挑戰，黃偉哲陣營之前都是以「冷處理」方式面對，所以台南市長選情，直到1個月前都是冷清清，市民普遍認為，黃偉哲順利連任是預料中的事。

但在11月初，謝龍介強力提出一連串的政策，並以「給我4年不連任、我讓你懷念40年」為政見主軸，訴求台南30年沒有政黨輪，台南需要改變；謝龍介提出：「敬老、好孕、兒少、居住、治安、青年、交通、道路安全、經濟、廉能」10大政策，希望能翻轉民進黨在台南近30年的執政。

▲民進黨台南市長候選人黃偉哲，以4萬多票奪得連任台南市長寶座。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲國民黨台南市長候選人龍介，力求翻轉選情而逆轉勝，最後終未能竟功。

其中謝龍介有3項政策分別是：1、六都目前只剩台南沒有健保補助，他將全額補助台南市65歲以上老人每月健保費金額826元，一年是9912元，減輕年輕人負擔，也把尊嚴還給長輩們；2、容積獎勵回饋社宅，老屋翻新住得安心，以容積獎勵新增社宅，落實居住正義，都更結合青年、社會住宅政策，將建案總樓地板面積的20％作為青年或社會住宅者，建築基準容積率由225%％加到33％%，提高1.5倍；3、好孕、兒少政見：0到6歲政府與家長一起養、國中小學午餐免費，生養津貼全面加碼；25到35歲女性凍卵補助3萬元；生育第1胎補助3萬、第2胎以上補助5萬；0到3歲尿布由市府採購、里長發放；盤點閒置校舍轉型為幼兒園、擴大公托；托嬰托幼每月補助3000元，減輕家長負擔。這些此政見獲得老中青市民的肯定，也因此反映在這次選舉結果，謝龍介得票率大幅成長，與黃偉哲差不到5萬票，令人跌破眼鏡，僅差黃偉哲得票率約5％，應與這些政見深得民心的政策有關係。

▲民進黨台南市長候選人黃偉哲，以4萬多票奪得連任台南市長寶座。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市無黨籍候選人「虧爹」林義豐，再次投入市長選戰以來，提出許多新穎的政見，惟選舉結果，仍壯志未酬。

因舉辦「Crazy Friday」音樂節活動，造成網路話題的台南市無黨籍候選人「虧爹」林義豐，儼如網紅一般，深受年輕人所喜愛，這次捲土重來，也提出他的諸多政見，林義強調他以CEO的決策者主政，保證他的政見說到做到，也獲得不少市民的支持肯定，也讓原本冷清的台南選情鮮活起來，惟最後仍壯志未酬。

▲民進黨台南市長候選人黃偉哲，以4萬多票奪得連任台南市長寶座。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長候選人、成大法律學系教授許忠信，將他成長歷程、參選理念、政策架構藍圖、市政推動策略方案、具體行動計劃每周一報，但曲高和寡，最終亦敗下陣來。

台南市長候選人、成大法律學系教授許忠信，以無黨籍身分參選，沒有政黨的奧援，一切靠自己，只能用最簡省的方式，連續兩次參選台南市長，一本初衷，將曾為故鄉和台灣做過的努力成果，以及參選理念、政策架構藍圖、市政推動策略方案、具體的行動計劃等等，每周一報呈現給市民朋友了解，來爭取認同與支持，但跟上屆一樣，還是陷於「曲高和寡」，最終亦敗下陣來。

55歲的無黨籍參選人吳炳輝律師，自參選人以來，應是最沒有「聲量」的市長候選人，他在市長政見發表會上表示，他的參選係提倡他的政治理想，他想要讓這個城市更美麗、更進步，選舉輸贏並非他的目的，只要願意參與公共政策，大家都應該予以支持，他的精神實值得市民肯定讚許。

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