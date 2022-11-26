還有延長賽！蔣萬安、許淑華立委席次將補選　藍綠陣營磨刀霍霍

▲國民黨蔣萬安當選台北市長。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

九合一選舉今天落幕，辭立委勝選台北市長的蔣萬安及勝選南投縣長的許淑華立委席次需要補選，另有2位不分區立委周春米、高虹安當選縣市長，後續將遞補。

這次有12位立委投入縣市長、鄉鎮市長選舉，最終蔣萬安、民眾黨立委高虹安、國民黨立委許淑華及民進黨立委周春米成功「轉換跑道」。

蔣萬安在選舉投票日前就請辭立委，中選會已於18日宣布台北市第3選舉區（中山、北松山）缺額補選，將於明年1月8日投票，而民進黨中執會已於23日通過徵召辦法，由黨主席依徵召辦法進行提名補選候選人。

關於這席立委補選，藍綠可能參戰名單，在民進黨部分，未尋求連任的民進黨台北市議員阮昭雄，已率先表態角逐，曾與蔣萬安角逐立委的壯闊台灣聯盟理事長吳怡農，也表達參選意願。國民黨部分，成功連任市議員的王鴻薇、徐巧芯，以及這次未爭取連任的資深市議員王浩，都被外界點名是接棒的可能人選。

不分區立委遞補部分，在高虹安宣布獲選新竹市長後，依照不分區名單排序及婦女保障名額限制，陳琬惠也預期遞補該不分區缺額，此外，陳琬惠此次同樣參選宜蘭縣長，儘管選戰失利，受惠於高虹安當選，陳琬惠從縣長落選人一躍成為民眾黨準立委。

周春米不分區席次部分，遞補第一順位是前立委陳靜敏，陳靜敏在陳其邁2018年競選高雄市長時就曾遞補不分區立委，2020年陳靜敏再次獲不分區提名，雖席次向前移至17名，但因民進黨不分區政黨票僅得以分配13席而無緣連任，成為女性候選人的落選頭。