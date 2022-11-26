　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

還有延長賽！蔣萬安、許淑華立委席次將補選　藍綠陣營磨刀霍霍

▲國民黨蔣萬安當選台北市長。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨蔣萬安當選台北市長。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

九合一選舉今天落幕，辭立委勝選台北市長的蔣萬安及勝選南投縣長的許淑華立委席次需要補選，另有2位不分區立委周春米、高虹安當選縣市長，後續將遞補。

這次有12位立委投入縣市長、鄉鎮市長選舉，最終蔣萬安、民眾黨立委高虹安、國民黨立委許淑華及民進黨立委周春米成功「轉換跑道」。

蔣萬安在選舉投票日前就請辭立委，中選會已於18日宣布台北市第3選舉區（中山、北松山）缺額補選，將於明年1月8日投票，而民進黨中執會已於23日通過徵召辦法，由黨主席依徵召辦法進行提名補選候選人。

關於這席立委補選，藍綠可能參戰名單，在民進黨部分，未尋求連任的民進黨台北市議員阮昭雄，已率先表態角逐，曾與蔣萬安角逐立委的壯闊台灣聯盟理事長吳怡農，也表達參選意願。國民黨部分，成功連任市議員的王鴻薇、徐巧芯，以及這次未爭取連任的資深市議員王浩，都被外界點名是接棒的可能人選。

不分區立委遞補部分，在高虹安宣布獲選新竹市長後，依照不分區名單排序及婦女保障名額限制，陳琬惠也預期遞補該不分區缺額，此外，陳琬惠此次同樣參選宜蘭縣長，儘管選戰失利，受惠於高虹安當選，陳琬惠從縣長落選人一躍成為民眾黨準立委。

周春米不分區席次部分，遞補第一順位是前立委陳靜敏，陳靜敏在陳其邁2018年競選高雄市長時就曾遞補不分區立委，2020年陳靜敏再次獲不分區提名，雖席次向前移至17名，但因民進黨不分區政黨票僅得以分配13席而無緣連任，成為女性候選人的落選頭。

►鍋寶「不鏽鋼保鮮盒」4入才890元！保存食物、直接加熱太方便

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
快訊／修憲失敗！18歲公民權沒過關　差了近4百萬票
快訊／推動高鐵、雪隧　前交長林陵三辭世
全台議員落馬名單出爐！只有她「高票當選」　黑粉崩潰
快訊／「神鋒」萊萬攻入個人世界盃首球　率波蘭2比0退沙國
快訊／屏東縣長開票　蘇清泉怒提「選舉無效」！
快訊／賴清德向支持者道歉　「會痛定思痛深自檢討」
「蔡英文固執讓民進黨慘敗」　他分析：陳時中最大錯誤是自己
獨／高虹安的竹科現象「2優勢關鍵」　支持者隨時翻轉
分析／蔡英文請辭黨主席　誰搶黨機器一次看
快訊／花5小時44分開票！北市投票率67.7％比2018年略
快訊／桃園市議員當選名單一次看！　鄉民女神qn成功挺進議會
這縣市選舉「開出同票」　抽籤定輸贏！
分析／陳其邁76萬票連任　沒衝出百萬票原因曝
全台灣10大正妹里長　「選舉結果出爐」
民進黨13縣市大敗　呂秋遠：原來逆向的是我們

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

修憲失敗！18歲公民權差了近4百萬票　國民黨遺憾：尊重投票結果

竹市議會還很藍　這2人若帶槍投靠！民眾黨「第三大黨」有望

北市議會「藍大於綠」結構不變　蔣萬安免成跛腳市長

民進黨死當！他曝「敗選核心」是這男人：小英男孩全摔爛

18歲公民權修憲未過門檻　民進黨遺憾：已傾力支持

蔣萬安狂掃57萬票！陳時中只贏「這行政區」

全台落馬名單出爐！只有她「高票當選」　黑粉崩潰：到底誰投的？

賴清德向支持者道歉　「會痛定思痛深自檢討」

蔡英文辭職誰來代理黨主席？　陳其邁因這原因呼聲高

還有延長賽！蔣萬安、許淑華立委席次將補選　藍綠陣營磨刀霍霍

陳喬恩初見老公被誇「保養得很好」　暴怒：全世界沒一個女人想聽到！

張穎穎認了「睡在汪小菲旁邊」！　張蘭賣床墊酸具俊曄：別睡別人的

19歲劉子銓「顧妹到睡著」邊睡邊親　抱到冒汗...趙小僑.劉亮佐吐槽：遜！

聰明小牛想偷跑出棚子 僅靠舌頭舔鎖成功逃脫

逆向車殺出橫插搶車位　駕駛看傻警：可罰3600

工人跨護欄高空俯身刷油漆　只靠安全繩！網驚：快腿軟

貼心貓皇「進電鍋」幫洗米　奴才無奈：那不是貓砂欸

9、10月統一發票開獎　千萬得主是不是你？

萌弟求唸書卻被回「我不要」　崩潰大哭...媽：書名長這樣

開箱大白鯊玩具入浴球　丟水中秒冒出吐血鯊魚

修憲失敗！18歲公民權差了近4百萬票　國民黨遺憾：尊重投票結果

竹市議會還很藍　這2人若帶槍投靠！民眾黨「第三大黨」有望

北市議會「藍大於綠」結構不變　蔣萬安免成跛腳市長

民進黨死當！他曝「敗選核心」是這男人：小英男孩全摔爛

18歲公民權修憲未過門檻　民進黨遺憾：已傾力支持

蔣萬安狂掃57萬票！陳時中只贏「這行政區」

全台落馬名單出爐！只有她「高票當選」　黑粉崩潰：到底誰投的？

賴清德向支持者道歉　「會痛定思痛深自檢討」

蔡英文辭職誰來代理黨主席？　陳其邁因這原因呼聲高

還有延長賽！蔣萬安、許淑華立委席次將補選　藍綠陣營磨刀霍霍

蔡培慧差3.6萬票敗選向支持者致歉　許淑華邀她留鄉：南投是家

修憲失敗！18歲公民權差了近4百萬票　國民黨遺憾：尊重投票結果

竹市議會還很藍　這2人若帶槍投靠！民眾黨「第三大黨」有望

推動高鐵、雪隧等交通重大建設　前交長林陵三辭世「享壽78歲」

PONY5IBE怕通勤塞車「從桃園搬到台北」　工作人員看地點傻眼了

最終結果出爐！盧秀燕輾壓蔡其昌大贏27萬4883票　破紀錄連任

北市議會「藍大於綠」結構不變　蔣萬安免成跛腳市長

國民黨林姿妙親和力＋免費營養午餐　渡過涉弊案風暴

解析九合一》陳偉之／2024國民黨務推評價佳總統候選人

快訊／「神鋒」萊萬攻入個人世界盃首球　率波蘭2比0退沙國

黑熱褲辣露美腿！一進休息站...拖車界女神「狂吸全場目光」　結局神轉超想哭

政治熱門新聞

快訊／叫她先知！高嘉瑜「一屍五命」100%命中

蔣萬安掃57萬票　北市最終得票出爐

新百里侯出爐　當選名單一次看

爆乳田慎節當選市議員！

民進黨大敗「側翼怒了」！發文要高嘉瑜閉嘴

黃珊珊哽咽！最大嘉賓雨中坐輪椅挺

快訊／最美里長候選人當選！　陳紫渝情緒激動

快訊／高嘉瑜「一屍五命」成真！　民進黨北北基桃竹全落後

明投票日　今晚12點後做這些事可罰

影／陳時中哽咽宣布敗選　兒子陳彥安淚水止不住

快訊／高嘉瑜怒開第一槍！　抓第一戰犯

即／苗栗開票1小時！國民黨謝福弘宣布敗選

快訊／爆乳田慎節發聲：我的名字我驕傲

快訊／民眾黨奪下2席北市議員！　黃瀞瑩自行宣布當選：繼續當學姊！

更多熱門

相關新聞

桃園市議員黃婉如挑戰10連霸成功

桃園市議員黃婉如挑戰10連霸成功

超強！2022桃園市議員選舉，挑戰10連霸的國民黨籍桃園區市議員黃婉如，26日以1萬多票再度高票當選。黃婉如長達40餘年的政壇服務，主要是其勤走基層、積極服務以及問政犀利，長年以民意為優先的精神，深受選民肯定；而此次挑戰10連霸成功，為地方政壇有史以來，屹立不搖的戰將型政治人物！

高雄選情冷！藍綠拚不出「議會過半」

高雄選情冷！藍綠拚不出「議會過半」

台南百里侯爭霸黃偉哲險勝謝龍介

台南百里侯爭霸黃偉哲險勝謝龍介

北市投票率67.7％比2018年略高

北市投票率67.7％比2018年略高

蔣萬安勝選「薛瑞元是助攻員」　學者：但蔣仍有4大挑戰待解決

蔣萬安勝選「薛瑞元是助攻員」　學者：但蔣仍有4大挑戰待解決

關鍵字：

許淑華2022九合一大選2022南投縣長蔣萬安2022台北市長

讀者迴響

熱門新聞

快訊／叫她先知！高嘉瑜「一屍五命」100%命中

潮T印「6字英文」！實際意義網吐了

汪小菲「愛就愛了」高調認了張穎穎！告白截圖外洩

蔣萬安掃57萬票　北市最終得票出爐

「有沒有口交」牙醫一看就知道！1跡象洩端倪

他中午才去投票「見到1景象哭了」！聽到里長狂廣播

不想愛愛？「做6種運動」性能力大爆發

新百里侯出爐　當選名單一次看

貓僵硬癱倒稻田　近看見驚人真相

爆乳田慎節當選市議員！

民進黨大敗「側翼怒了」！發文要高嘉瑜閉嘴

兒沉迷電動　爸媽一招讓他3天求饒

吳亦凡媽媽「親手送兒子進監獄」！豬隊友內幕曝光

汪小菲打給吳宗憲「取暖40分鐘」！

側翼再惦惦！王世堅「得票衝第一」鄉民嗨爆

更多

最夯影音

更多
陳喬恩初見老公被誇「保養得很好」　暴怒：全世界沒一個女人想聽到！

陳喬恩初見老公被誇「保養得很好」　暴怒：全世界沒一個女人想聽到！
張穎穎認了「睡在汪小菲旁邊」！　張蘭賣床墊酸具俊曄：別睡別人的

張穎穎認了「睡在汪小菲旁邊」！　張蘭賣床墊酸具俊曄：別睡別人的

19歲劉子銓「顧妹到睡著」邊睡邊親　抱到冒汗...趙小僑.劉亮佐吐槽：遜！

19歲劉子銓「顧妹到睡著」邊睡邊親　抱到冒汗...趙小僑.劉亮佐吐槽：遜！

聰明小牛想偷跑出棚子 僅靠舌頭舔鎖成功逃脫

聰明小牛想偷跑出棚子 僅靠舌頭舔鎖成功逃脫

逆向車殺出橫插搶車位　駕駛看傻警：可罰3600

逆向車殺出橫插搶車位　駕駛看傻警：可罰3600

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面