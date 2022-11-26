快訊／爆乳田慎節當選發聲「我的名字我驕傲」：謝謝大家讓我沒失婚

記者曾筠淇／綜合報導

嘉義市議員候選人「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」當選了！第一選區（東區）共有18位候選人，最終取10席，雖整體狀況相當激烈，不過田慎節仍以新人之姿拿下2813票，成功當選嘉義市議員，稍早她也發文致謝，「我的名字我驕傲，那是因為我知道，我身後站著一群讓我驕傲的嘉義人。」

▲田慎節發文感謝。（圖／翻攝自Molly 翎熹臉書）

田慎節稍早發文表示，「謝謝大家的厚愛，讓我沒有失婚！」她透露昨天選前之夜熄燈時，忍不住哭了，因為她沒想到有這麼多人到現場給她力量。參選以來有很多不看好的言論，不過還是在資源有限的情況下，擠出無限的可能，「謝謝嘉義的你們，和我一起寫下台灣選舉新的一頁。」

▲▼顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節。（圖／翻攝臉書）

田慎節也特別點名小商人、鄭家純、鳳梨吳泓逸，「謝謝Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司讓我有機會參選，謝謝鄭家純和鳳梨吳泓逸抽空來站台 ，以及一路上幫助過我們的朋友；還有辛苦的選務人員，唱票辛苦了！」

最後田慎節也說，「議會並不是終點，慎節的奇幻旅程也不會就此結束。」對於心愛的嘉義，有夢想和期待，雖然在理想衝撞的過程會有點辛苦，「但這第一步，總是要有人去跨出的，我是顏色不分藍綠支持性專區田慎節，我的名字我驕傲，那是因為我知道，我身後站著一群讓我驕傲的嘉義人。」



田慎節全文如下：

謝謝大家的厚愛，讓我沒有失婚

昨晚選前之夜熄燈時，我忍不住偷偷哭了；

沒有想到有這麼多朋友來到現場和我揮手、給我力量。

宣布參選以來，有很多不看好的言論，但我們依舊在有限的資源下，希望能擠出無限的可能；雖然可能偶爾有些侷促，就連政見發表會的影片，都是我自己剪的XD

謝謝嘉義的你們，和我一起寫下台灣選舉新的一頁。 謝謝 Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司 讓我有機會參選，謝謝 鄭家純 和 鳳梨 吳泓逸 抽空來站台 ，以及一路上幫助過我們的朋友；還有辛苦的選務人員，唱票辛苦了！

議會並不是終點，慎節的奇幻旅程也不會就此結束。 對於心愛的嘉義，我們有夢想、有熱忱、有期待，即使已經可以預想到，在理想衝撞的過程會有些辛苦，但這第一步，總是要有人去跨出的。 我是顏色不分藍綠支持性專區田慎節，我的名字我驕傲，那是因為我知道，我身後站著一群讓我驕傲的嘉義人。

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