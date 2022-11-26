都沒人關心「公投同意票破547萬」　網嘆：幫18歲默哀

▲公投同意票僅540多萬票，離通過門檻差距很大。（圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

全台縣市長選戰中，國民黨奪下12席，一舉輾壓民進黨5席，至於本次公投「18歲公民權」相對關注度低，儘管同意票破547多萬票，但離門檻「961萬9697同意票」還差距非常多。網友則直言，「不就大型民調，有意義嗎」、「看投票率就知道不會過了」。

看著準縣市長陸續宣布當選，相對公投的討論性較低，有網友在PTT分別拋問，「18歲公民投票過了嗎？」「前幾次的公投都是吵翻天，這次公投的意義更大，怎沒人要討論？先幫18歲公民默哀。」

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底下網友回應，「投票數太少」、「人數就先輸了吧」、「誰還要理你公投呢」、「出生就可以投好嗎」、「不可能過的」、「不就大型民調，有意義嗎」、「看投票率就知道不會過了」、「居然有點55分，嚇死」、「沒用！要少子化了，多幾個韭菜投票沒人在意」、「門檻900萬」。

事實上，根據中選會公告，18歲公民權修憲複決案投票權人數為1923萬9392人。憲法增修條文第12條規定「憲法修正案於公告半年後，經中華民國自由地區選舉人投票複決，有效同意票過選舉人總額之半數」即通過，因此，此次修憲複決案至少要有961萬9697同意票才能通過。

截止至20:51分，中選會數據顯示，同意票為547萬6303票、不同意為484萬3437票，前者距離「961萬9697票」差距很大。

．最終票數以中選會公布為準。